Njohje e aneksimit të Krimesë, Trump paraqet “ofertën finale” për Putin dhe Zelensky

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump është duke bërë përpjekjet finale për një marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës.

Sipas një raporti të mediave amerikane dhe atyre gjermane, SHBA ka propozuar një kornizë paqeje që do të përfshinte njohjen jozyrtare të kontrollit rus mbi pothuajse të gjitha territoret në Ukrainë të pushtuara që nga fillimi i luftës në 2022. Sipas raportit, SHBA do të heqë sanksionet e vendosura ndaj Rusisë që nga viti 2014 sipas planit të paraqitur javën e kaluar.

Përveç kësaj, një pjesë e vogël e territorit të pushtuar nga Rusia në Kharkiv do t’i kthehej Ukrainës. Dokumenti është vetëm një faqe dhe quhet “oferta përfundimtare” e Presidentit Trump. Shtëpia e Bardhë thekson se është e përgatitur të tërhiqet nëse nuk arrihet marrëveshje së shpejti.

Propozimi i Trump do të kërkonte lëshime të rëndësishme nga presidenti Volodymyr Zelensky. Konkretisht Rusia merr një njohje zyrtare të kontrollit mbi Krimenë nga Shtetet e Bashkuara. Njohje de facto e pushtimit rus të pothuajse të gjithë rajonit të Luhanskut, si dhe pjesëve të pushtuara të Donetskut, Khersonit dhe Zaporizhisë. Garancia se Ukraina nuk do të bëhet anëtare e NATO-s. Megjithatë, teksti përmend se Ukraina mund të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Heqja e sanksioneve të vendosura që nga viti 2014. Rritja e bashkëpunimit ekonomik me SHBA-në, veçanërisht në fushën e energjisë dhe industrisë.

Ndërsa Ukraina merr një “garanci e fortë sigurie” nga një grup ad hoc i vendeve evropiane dhe ndoshta shtete të tjera joevropiane me interesa të ngjashme. Megjithatë, dokumenti mbetet i paqartë se si do të funksionojë ky mision paqeruajtës dhe nuk përmend përfshirjen e SHBA. Kthimi i një pjese të vogël të rajonit të Kharkiv-it të pushtuar aktualisht nga Rusia. Qasje falas në lumin Dnipro, i cili kalon përgjatë vijës së frontit në pjesë të Ukrainës jugore. Kompensimi dhe ndihma për rindërtim, megjithëse në dokument nuk specifikohet se nga do të vijnë fondet.

Financial Times, nga ana tjetër, raporton se presidenti rus Vladimir Putin ofroi të ndalonte përkohësisht luftimet në vijën aktuale të frontit gjatë negociatave për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. Sipas raportit, kreu i shtetit rus sinjalizoi gjithashtu gatishmërinë e tij të mundshme për të tërhequr pretendimet e Moskës ndaj pjesëve të rajoneve të okupuara ukrainase të Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia.

Në këmbim, sipas Financial Times, SHBA mund të pranojë dy kërkesa kryesore nga Rusia, duke përfshirë njohjen e sovranitetit të Moskës mbi gadishullin e Krimesë, të cilin e aneksoi në vitin 2014. Përveç kësaj, Ukraina duhet të braktisë objektivin e saj për anëtarësim në NATO.