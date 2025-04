“Nuk je burrë, s’e di ç’bëhet me gruan tënde”: Fjalët që ndezën burrin në Tiranë drejt vendimit fatal

Pas mëngjesit me kafe dhe tensione të fshehura: Çështja ndaj Isuf Hasës dërgohet në gjyq për krimin tronditës në Shëngjergj

Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 61-vjeçarin Isuf Hasa, i akuzuar për një nga ngjarjet më të rënda të këtij viti: vrasjen brutale të fqinjit të tij, Xhemal Meta, në fshatin Shëngjin i Vogël të njësisë administrative Shëngjergj, më 13 janar 2025.

Ngjarja nisi si një mëngjes i zakonshëm mes dy fqinjëve që njiheshin prej vitesh dhe kishin raporte të afërta, por përfundoi në një krim të rëndë. Sipas dosjes së prokurorisë, të dy kishin konsumuar bashkë një kafe, por tensionet e fshehura ndër vite mes tyre kulmuan në një shpërthim të dhunshëm.

Isuf Hasa, në deklaratat e tij për hetuesit, pranoi se e kishte goditur Xhemal Metën me mjete të forta, konkretisht me çekiç, duke i shkaktuar vdekjen. Ai justifikoi aktin e rëndë me “mllef të akumuluar”, duke shpjeguar se viktima e kishte fyer vazhdimisht, duke vënë në pikëpyetje burrërinë dhe jetën familjare të Hasës. Sipas tij, komenti i vazhdueshëm i Metës se “nuk je burrë, sepse nuk di ç’bëhet me gruan tënde kur ti je në punë” ishte pika që e çoi drejt aktit fatal.

Pas aktit të rëndë, Hasa mori një sasi parash që viktima mbante gjithmonë me vete, të lidhura në një qese në qafë – një zakon që ai e njihte mirë për shkak të marrëdhënieve të tyre të afërta. Pas krimit, ai është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është strehuar në shtëpinë e vajzës së tij në Vorë, ku edhe la çekiçin si armë krimi dhe paratë e marra.

Ekspertiza mjeko-ligjore konfirmoi se vdekja e viktimës ishte rezultat i dëmtimeve të rënda në kokë të shkaktuara nga goditje me mjete të forta. Prokuroria e ka cilësuar këtë rast si një kombinim mes një akti hakmarrjeje personale dhe përfitimi financiar, duke ngritur ndaj Hasës akuzën “Vjedhje me pasojë vdekjen”, parashikuar nga neni 141 i Kodit Penal.

Procesi gjyqësor ndaj tij pritet të nisë në javët në vijim pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë.

Ky rast është një tjetër kujtesë se shpërthimet e papritura të dhunës, të mbështjella nga tensione të pashprehura, mund të çojnë në tragjedi të parikuperueshme. /noa.al