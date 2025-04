Hapi faqe denigruese në emër të një gruaje, nis hetimi ndaj 38-vjeçares!

Një 38-vjeçare është vënë nën hetim në Tiranë, pasi dyshohet se qëndron pas një llogarie të rreme në rrjetet sociale, që e kishte krijuar për të dëmtuar imazhin e një gruaje.

Sipas policisë, shtetësja me iniciale I. M. ka hapur llogari false në rrjete sociale me të dhënat e një 46-vjeçareje, dhe ka postuar foto të saj, me tekste fyese.