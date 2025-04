Të armatosur me thika dhe shpata, 8 afrikanë tentojnë të grabisin ‘shtëpinë e barit’ në Angli, por aty priten me breshëri plumbash nga shqiptarët

Një bandë afrikanësh ka dalë para gjykaës në Londër, me akuzat e grabitjes së rënduar, pasi tentuan të hynin brenda një shtëpie që shqiptarët e kishin kthyer në fermë kanabisi.

Banda prej tetë afrikanësh nga mosha 17 deri në 32-vjeç, iu afrua banesës në rrugën Canterbury, në North Croydon të Anglisë, të maskuar dhe të armatosur me thika dhe shpata, me qëllim për të grabitur nga shqiptarët sasinë e madhe të kanabisit që ata kishin kultivuar.

Por brenda shtëpisë ndodheshin tre shtetas shqiptarë, të cilët iu përgjigjën atyre me plumba.

Policia angleze arriti të arrestonte si pjesëtarët e bandës, edhe tre shqiptarët, të cilët pranuan fajin për rritjen e bimëve narkotike. Në vendngjarje u sekuestruan si bimët, edhe thika armë dhe sende të tjera të paligjshme.

"Këta tetë të pandehur ranë dakord të punonin së bashku për të grabitur një fermë kanabisi. Kjo është arsyeja pse ata u bashkuan për të qenë së bashku në orët e para të mëngjesit. Ata u armatosën me thika", tha prokurori, duke shtuar: "Për fat të keq për të pandehurit, ata zbuluan se kishin shkuar me thika në një sherr me armë. Një nga shqiptarët kishte një armë me të cilën qëlloi të paktën një herë."