A po futet bota në një epokë të re? Vdekja e Papa Françeskut ‘ringjall’ profecitë e frikshme të Baba Vangës dhe Nostradamusit?

Ndarja nga jeta e Papa Françeskut në moshën 88-vjeçare ka tronditur botën dhe ka ndezur sërish debatet mbi profecitë e famshme të mistikëve si Baba Vanga dhe Nostradamusi, të cilat flasin për ndryshime të mëdha shpirtërore, politike dhe natyrore pas largimit të një udhëheqësi të lartë fetar.

Sipas profecive të Baba Vangës, viti 2025 mund të jetë vendimtar për fatin e Evropës dhe botës. Parashikuesja e famshme bullgare ka paralajmëruar për një krizë globale, ndryshime të thella në strukturat fetare, fatkeqësi natyrore, ndryshime klimatike ekstreme, uri, por edhe përparime në mjekësi dhe kontakte të mundshme me qeniet jashtëtokësore.

Shumë prej këtyre parashikimeve tashmë po marrin më shumë vëmendje, teksa bota përballet me pasiguri të reja pas vdekjes së Papës.

Në të njëjtën linjë, edhe profecitë e Nostradamusit po analizohen me intensitet të shtuar. Një nga katrainet më të cituara të tij përmend vdekjen e një “pape shumë të vjetër” dhe ardhjen e një pasuesi romak që do të sjellë ndryshime të mëdha, ndonëse fillimisht do të shihet me dyshim.

Ky pasazh ka ndezur spekulime të shumta, duke u interpretuar si një paralajmërim për transformime në hierarkinë e Kishës Katolike.

Ndërsa bota i bën homazhe Papa Françeskut për trashëgiminë e tij shpirtërore dhe angazhimin në çështjet globale, një pjesë e opinionit publik nuk mund të mos ndalet te këto parashikime që flasin për fundin e një epoke dhe nisjen e një tjetre, më të trazuar, por ndoshta edhe më ndriçuese për njerëzimin.

Në pritje të zhvillimeve të mëtejshme dhe emërimit të pasuesit të tij, shumë sytë janë kthyer drejt Vatikanit, por edhe drejt historisë, në kërkim të kuptimit më të thellë të kohëve që po vijnë.//TCH