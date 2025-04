Publikohen pamjet pas tërmetit në Stamboll. Njerëzit dalin në rrugë të trembur. Flasin në celular me të afërmit e tyre

Stamboll, 23.4.2025- Një tërmet me magnitudë 6.2 ka goditur ditën e sotme Stsambollin.

Epiqendra ishte në Detin Marmara, ndërsa ka përfshirë qytetin kryesor turk dhe komunitetet përreth, tha agjencia turke e menaxhimit të emergjencave.

Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya ka njoftuar se të gjitha ekipet janë në gatishmëri dhe të vendosura në terren pas tërmetit të fortë që tronditi vendin.

Bëhet me dije se tërmeti i fuqishëm u pasua nga disa pasgoditje të forta, ndërsa ka shkaktuar panik tek qytetarët. Këta të fundit kanë braktisur ndërtesat dhe janë grumbulluar në sheshe dhe parqe.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM