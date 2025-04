Presidenti i PSG fiton betejën e ‘të pazëvendësueshmit’ ndaj Kylian Mbappé

Kush do ta kishte menduar në fillim të sezonit që largimi i Mbappé nga PSG do të ishte diçka pozitive për klubin? E megjithatë, nëse gjykojmë vetëm këtë sezon, duket se skuadra e Luis Enrique ka ecur edhe më mirë pa atë që ishte ylli i saj më i madh.

Francezi u transferua te Real Madridi verën e kaluar dhe gjithçka linte për të kuptuar se "Los Blancos" do të ishin skuadër e pathyeshme, me një sulm të përbërë nga Mbappé, Vinicius, Bellingham dhe Rodrygo. Gjithsesi, realiteti rezultoi të ishte krejt tjetër. Real Madridi është eliminuar tashmë nga Champions League, ndërsa parizienët janë vetëm dy ndeshje larg finales së madhe në “Allianz Arena”.

Eliminimi i Real Madridit në çerekfinale nga Arsenali ka qenë një nga befasitë më të mëdha të kësaj Lige të Kampionëve. Për më tepër, Mbappé pati paraqitje shumë poshtë pritshmërive në atë përballje të dyfishtë dhe përfundoi i fishkëllyer në “Santiago Bernabéu”, diçka e paimagjinueshme vetëm disa muaj më parë. Sulmuesi francez, i cili pritej të hynte në histori me fanellën e “Los Blancos”, ende nuk ka arritur të ketë ndikim vendimtar në netët e mëdha europiane.

Ndërkohë, PSG është përmirësuar ndjeshëm në aspektin e lojës, duke treguar një stil shumë më kolektiv dhe të balancuar sesa në vitet e fundit. Lojtarë si Ousmane Dembélé, që po luan në një nivel të jashtëzakonshëm dhe është në formë për “Topin e Artë”, e kanë rritur ndjeshëm cilësinë e skuadrës pariziene.

Po ashtu, shumë të rëndësishëm kanë qenë edhe Kvaratskhelia e Doué, që sjellin vertikalitet, guxim dhe cilësi në sulm. Në mesfushë, Vitinha është shndërruar në motorin e skuadrës, duke kombinuar mbrojtjen me ndihmesën në sulm.

PSG e Luis Enrique është një skuadër e shpejtë, argëtuese për t’u parë, që di të dominojë përmes zotërimit të topit dhe të godasë me kundërsulme vdekjeprurëse. Nëse kalon Arsenalin në gjysmëfinale, do të luajë finalen e dytë të Champions League në historinë e klubit, një arritje që do të konfirmonte forcën e projektit të ri.

Mbappé, pavarësisht se ka qenë një nga figurat më të rëndësishme të PSG gjatë dekadës së fundit, nuk arriti ta çonte kurrë klubin drejt lavdisë së madhe europiane. Fillimisht si “hijeshues” i Neymarit, pas transferimit të tij më 2017, dhe më pas si ylli kryesor i projektit, sulmuesi franez ka arritur vetëm tri herë në gjysmëfinale të Champions League, me skuadra të ndërtuara me miliarda euro:

Më 2020, kur PSG humbi finalen ndaj Bayern Munich, në sezonin e pandemisë.

Më 2021, kur u eliminuan në gjysmëfinale nga Manchester City i Guardiolës.

Në sezonin e kaluar, kur u eliminuan në të njëjtën fazë nga surpriza, Borussia Dortmund.

Champions League ka qenë gjithmonë ëndrra e madhe e PSG-së dhe Nasser Al-Khelaifi, që kur klubi u ble nga Katari në vitin 2011. Janë 14 vite ambicie, investime miliardëshe dhe zhgënjime europiane, me shpresën për ta ngritur për herë të parë “kupën veshëgjatë”. Paradoksalisht, kjo mund të ndodhë pikërisht në sezonin e parë pa Kylian Mbappé, lojtarin që duhej të ishte lideri i këtij projekti që nga viti 2017.

Një kthesë e papritur e fatit, që konfirmon se, në këtë luftë të heshtur mes klubit dhe yllit francez, për momentin Al-Khelaifi ka dalë fitues.