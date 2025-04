Horoskopi ditor i Paolo Fox – E mërkurë, 23 prill 2025: Zbuloni pasqyrën zodiakale për dashurinë, punën dhe mirëqenien sipas shenjës suaj

Çfarë ju rezervojnë yjet këtë të mërkurë të prillit? Paolo Fox sjell për ju horoskopin ditor për datën 23 prill 2025, me parashikime të detajuara për çdo shenjë të zodiakut.

Kjo është një ditë që nxit qartësi mendore, vendime të guximshme dhe reflektim të thellë, veçanërisht në marrëdhënie dhe në plane afatgjata.

Nga dashuria te karriera, nga shëndeti te sfidat personale — lexoni më poshtë për të zbuluar se si t’i shfrytëzoni më së miri energjitë e sotme astrologjike.

Gjeni dhe: Horoskopi i Susan Miller – E mërkurë, 23 prill 2025: Ndikime të thella, vendime personale dhe riorientim drejt vetes

Dashi (21 mars – 20 prill)

Je në qendër të vëmendjes dhe kërkon maksimumin, gjë që mund të të bëjë disi kritik apo polemik ndaj të tjerëve. Je kthyer në një gjykues i ashpër si ndaj vetes ashtu edhe ndaj të tjerëve – por ke të drejtë. Ka pasur njerëz që kanë tentuar të përfitojnë nga përgatitja ose imazhi yt për t’u reklamuar. 15 ditët e para të majit do të jenë vendimtare për të zgjidhur këto çështje ligjore ose për të rifilluar me vrull: mundësitë për veprim do të dyfishohen. Është e këshillueshme që kush ka probleme apo çështje të hapura, të angazhohet për t’i mbyllur deri në qershor. Më mirë të jesh një hap përpara kohës dhe të përfitosh nga mbështetja e yjeve. Në fakt, Merkuri është në një aspekt të shkëlqyer, Marsi sjell mundësi interesante dhe Venusi do të hyjë së shpejti në shenjën tënde.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Shumë prej jush mund të kenë përfunduar marrëveshje, nisur drejtime të reja apo ndërruar rol pune, zgjeruar interesat e një biznesi ose përfunduar blerje të rëndësishme. Edhe pse zakonisht nuk të pëlqejnë ndryshimet, ndonjëherë ato janë të nevojshme. Kush ka marrë vendime vetë do të ndihet më i qetë pas një periudhe pasigurie, ndërsa të tjerët mund të duhet të përshtaten me situata në lëvizje. Një element i rëndësishëm sot është pozicioni i Hënës, që forcon lidhjet emocionale. Të dashuruarit e kësaj shenje, ata që kanë mbyllur së fundmi një histori, ndodhen përpara vendimeve të mëdha për familjen, shtëpinë apo fëmijët – dhe këto do të kërkojnë zgjidhje brenda dy muajve. Një projekt jete apo pune duhet të ndërtohet me njerëz konstruktivë si ti: Dem, Virgjëreshë dhe Bricjap janë shenjat që mund të të ndihmojnë më shumë tani.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Mos u dekurajo nga rrethanat sot. Është normale që pozicioni i kundërt i Hënës të sjellë hezitime, por është e rëndësishme të përqendrohesh te vlerat si altruizmi, bujaria dhe madje të falësh nëse është e nevojshme. Nëse ka pasur përplasje me persona të caktuar, edhe brenda familjes, tani është momenti të reflektosh dhe të shikosh situatën me më shumë mirëkuptim. Kalimi i Venusit në opozitë tregon se tensionet dhe mosmarrëveshjet në marrëdhënie romantike dhe familjare ende janë të pranishme. Mund të ndihesh i zhgënjyer ose shumë i ndjeshëm ndaj pasigurive të vogla në një lidhje – por edhe këto janë kalimtare. Në fakt, maji do të jetë një muaj shumë më i thjeshtë dhe zgjidhës për çështjet e zemrës. Megjithatë, gjatë 48 orëve të ardhshme, nervozizmi mund të shfaqet më qartë. Kujdes në kontakt me ish-partnerë apo nëse ka çështje financiare të papaguara.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Nis dita me Hënën në një pozicion të favorshëm. Është një fazë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet në përgjithësi – përfshirë ato sentimentale. Vjen pak qetësi pas një periudhe intolerancash dhe përplasjesh, sidomos në fillim të pranverës. Është momenti të harrosh të kaluarën dhe të shikosh përpara me optimizëm. Për ata që kanë marrëdhënie të rastësishme, situata është më e lehtë për t’u menaxhuar – dhe sot e nesër kombinimi i Hënës dhe Venusit në aspekt të mirë sjell më shumë pasion dhe dëshirë fizike. Është koha të rizgjosh ndjenjat, sidomos në lidhjet afatgjata ku rutina ka zbehur pasionin. Përqendrohu për të rikuperuar emocionet. Është gjithashtu koha të mendosh për punën: nis të planifikosh për verën – do të ketë mundësi për t’u shfrytëzuar dhe më shumë kontakte të dobishme.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Pa ndikimin kundërshtues të Hënës, dita premton më shumë lehtësi në menaxhimin e emocioneve dhe marrëdhënieve. Je në një fazë rilindjeje dhe forcë të brendshme. Puna është rikthyer në qendër të mendimeve, por mos harro edhe aspektin emocional dhe romantik të jetës. Me afrimin e majit, parashikohen mundësi të mëdha për të rikuperuar një lidhje dashurie apo për të ringjallur marrëdhënie ekzistuese. Venusi, që do të jetë në një pozicion shumë të favorshëm në dy javët e para të majit, do të sjellë një atmosferë pasioni dhe dëshire për të vepruar – edhe për ata që kanë qenë vetëm për një kohë të gjatë. Është një periudhë për të fituar një sfidë, qoftë personale apo në çift. Karizma jote do të rritet ndjeshëm.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Idetë po bëhen më të qarta, por ende ka konfuzion në jetën familjare. Në dashuri, situata është më pak e qartë. Disa ndihen nën stres dhe mund të kenë një perceptim të paqartë të asaj që po ndodh realisht. Është e rëndësishme të angazhohesh për të rifituar emocionet e humbura apo të lëna pas dore. Ka risi në horizont – maji sjell mundësi për të rikthyer dhe rinovuar lidhjet emocionale. Sot, gjithsesi, të kërkohet edhe pak durim. Hëna kundërshtuese mund të sjellë divergjenca dhe tensione. Edhe pse situata në përgjithësi po përmirësohet, mbeten ende ankth dhe pasiguri lidhur me projekte që janë afër dhe që kërkojnë qetësi dhe përqendrim për t’u përballuar.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Ky është një moment i favorshëm për takime të reja dhe mundësi profesionale. Mos i nënvlerëso rastet që shfaqen, sepse qielli është në anën tënde për të nisur projekte të mëdha. Ata që punojnë në një studio ose kanë një aktivitet të vetin do të përfitojnë nga kjo fazë. Prania e Jupiterit është ndihmuese: kush nuk ndalon së punuari do të shpërblehet. Vetëm dashuria duket më e vakët në këtë periudhë. Për disa, marrëdhëniet ndihen në plan të dytë, pasi fokusi kryesor është tek puna dhe bashkëpunimet. Nuk do të thotë që dashuria mungon, por Peshorja kërkon perfeksion dhe harmoni, gjë që e bën të vështirë të gjejë “njeriun ideal”. Sidoqoftë, e ardhmja ka surpriza. Për momentin, ata që janë vetëm apo të ndarë, parapëlqejnë lidhje të lira apo “anije që ecin pa drejtim”.

—

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Hëna në pozicion të favorshëm është një shenjë pozitive që ndihmon jo vetëm në marrëdhëniet me të tjerët, por edhe në përjetimin e emocioneve të sinqerta dhe pasionit. Ky është një moment i mirë për ata që dëshirojnë lidhje të lehta, të lirshme – atmosfera është plot me tërheqje dhe mundësi. Këto ditë, sidomos sot dhe nesër, je më i fuqishëm dhe më i vendosur. Ndiq instinktin – sa herë je udhëhequr nga ndjesitë e tua dhe ke pasur të drejtë? Tani mund t’i përdorësh ato si udhërrëfyes. Aftësia jote për të kuptuar dhe parandjerë gjërat është e jashtëzakonshme. Në punë, muajt e fundit kanë sjellë ndryshime, bashkëpunëtorë të rinj apo furnitorë të rinj. Konfirmimet që ke pritur do të vijnë nga muaji qershor.

—

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Ka ende një farë konfuzioni në ajër, edhe pse situata astrologjike është shumë më e mirë se dy muaj më parë. Fjalët kyçe janë: përshtatje dhe durim. Mos u kap pas çdo gjëje – lëri disa situata të rrëshqasin. Ke kaluar një periudhë të vështirë në aspektin fizik, ndaj tani duhet qetësi. Shpejt do të rikuperosh. Jupiteri, që së shpejti do të mos jetë më kundër, do të ndihmojë shumë. Kjo fazë pushimi është e vlefshme për reflektim dhe vetëdije. Prano këtë kalim si një etapë që të ndihmon të qartësohesh dhe të rritesh. Evito vendime të nxituara – ndonjëherë mundësitë më të mëdha vijnë kur nuk i pret, pikërisht sepse je më i hapur për t’i pranuar.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Po afron një periudhë me ndryshime të rëndësishme. Midis qershorit dhe korrikut, për shkak të vullnetit tënd ose të fatit, disa gjëra do të ndryshojnë. Tani është koha për të marrë iniciativën: vendos me kë do të punosh, kush të frymëzon dhe kush nuk përputhet më me qëllimet e tua. Faza e tranzicionit sjell transformime të thella, në punë por edhe në ndjenja. Duhet të shmangësh përkeqësimin e situatave që janë delikate. Frika për të dëmtuar një marrëdhënie mund të të bëjë të heshtësh, por tani është e rëndësishme të sqarosh pozicionin tënd dhe të komunikosh. Qartësimi i roleve dhe vendosja e kufijve në punë apo në çift do të përmirësojnë marrëdhëniet.

—

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Po kalon një periudhë pothuajse revolucionare – një fazë e ndryshimeve pozitive dhe të thella. Si shenjë që dashuron inovacionin dhe lirinë, tani ke shansin për t’u rigjeneruar. E urresh monotoninë, prandaj kërkon mënyra të reja për të bërë edhe gjërat më të zakonshme. Muaji maj do të sjellë mundësi në dashuri: kush është në një lidhje, mund të gjejë stabilitet dhe siguri. Për ata që duan të lidhen seriozisht, maj dhe qershor janë muaj të favorshëm për fejesa apo bashkëjetesë. Vetëm ki kujdes të mos të tërheqë dikush shumë larg ose që është i/e zënë tashmë – rrezik për zhgënjim.

—

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Po afrohet periudha më e zjarrtë e vitit për ty. Një shije e saj ndjehet që sot, me Hënën që ndihmon rikuperimin fizik dhe emocional. Energjia seksuale dhe vitaliteti janë të larta. Në fushën e punës, shfaqet mundësia për të riorganizuar karrierën. Je gati për kontrata të reja ose për rinovimin e atyre ekzistuese. Eksperienca është avantazhi yt më i madh – kush ka vite në profesion do të përfitojë shumë nga yjet e tanishëm. Ndërkohë, të rinjtë do të marrin mundësi, propozime dhe eksperienca të para. Fundi i pranverës dhe vera premtojnë të sjellin ndryshime pozitive. Edhe nëse diçka nuk ka funksionuar kohët e fundit, mos u shqetëso: ky ka qenë një cikël provash që do të pasohet nga suksese. Për ata që janë të përgatitur, qartësitë dhe fitoret vijnë pas 9 qershorit, kur Jupiteri do të bëjë një tranzit të favorshëm. /noa.al