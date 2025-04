SPAK nis hetimet për tunelin e Llogarasë

SPAK nis hetimet për abuzimet me tenderin për ndërtimin e tunelit te Llogarasë.

Prokurori i Posaçëm Dritan Prenci ka urdhëruar sekuestrimin e dokumentave të shoqërisë, Hill International N.V.

Zyrat e kësaj kompania ndodhen në një nga kullat në Tiranë dhe hetuesit po bëjnë sekuestrimin e dosjeve.

Për tunelin e Llogarasë ish-zv.kryeministri në arrati ka deklaruar se bëhet fjalë për një aferë korruptive ku është implikuar dhe kryeministri Edi Rama.

Çfarë ka deklaruar Arben Ahmetaj:

Arben Ahmetaj ka deklaruar më parë në një intervistë televizive, se Belinda Balluku është plaçkitësja më e madhe e buxhetit të shtetit.

“Tuneli i Llogarasë është një aferë perse, korruptive. Dmth, një kompani shqiptare shumë dinjitoze ka garuar në tender dhe ka fituar. Ja kanë anuluar. E ka fituar me 140 mln euro. Pasi janë bërë takime në Ankara, le ta zgjasim këtë punën e batutave se do të ju them detaje. I është dhënë tenderi një kombinimi turk … Sipas të gjithave analizave që unë i kam bërë bilancit nuk ka sjellë asnjë makineri. Përsëri punën e ka bërë nënkontraktori prestigjioz Gjokaj. Ama kompania turke, fiton pas taksash, në përllogaritje në referencë të bilanceve kontabël të tyre që unë i kam studiuar me vëmendje, kombinimi turk 32 mln euro. 32 mln pabërë asgjë. Meqë deshët fakte. Meqë më thatë së, dikush thotë që unë nuk kam fakte. Unë nuk jam agjenti 007, nuk ka bërë kush deal me mua për 1 mln arsye. Me kë i bën deal i di vetë ai. Le ti urdhërojë të gjithë gangsterët, kriminelët. E di ca i thotë qeverisë, më gjeni patjetër çfarë ka bërë Ben Ahmetaj. E thotë në mbledhje qeverie, ma thonë njerëzit e tij. Pra, kombinimi turk vetëm ka faturuar fitimin. Zero makineri dhe pajisje, gjithë punën e ka bërë firma shqiptare. Pyetja është pse ja hoqën Gjokës, këta ai e ka bërë gjithë punën. Pse ja hoqën, 140 mln, pse u shtua e shkoi 190 mln euro, me kursin e sotëm. Çfarë ka ndodhur në Ankara. Kujt i tregon ky korrupsion në tendera. Ja ku e keJu hoq tenderi Gjokës me presion, i cili ofroi 140 mln euro. U ritenderua 190 mln euro me kursin e sotëm dhe një procedurë e parapërgatitur e merr ‘InterkarASL’, kombinim turk. Kombinimi turk nuk ka sjellë asnjë makineri dhe pajisje në Shqipëri. Gjithë punën e ka bërë Gjoka”, ka denoncuar Arben Ahmetaj nga arratia një vit më parë.