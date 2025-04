Rituali i varrimit të Papa Franceskut dhe njerëzit e rëndësishëm që do marrin pjesë

Në bujtinë Santa Marta të Vatikanit, ku ndodhej rezidenca zyrtare papale, u mbyll me një fjongo të kuqe dhe dyllë vulosëse, pak orë pas vdekjes së Papa Françeskut nga një goditje cerebrale. Kisha Katolike po përgatitet për funeralin e Papës, i cili hyri në histori si “Papa i të varfërve”.

Sa me përulësi jetoi dhe drejtoi Kishën, aq me përulësi do të varroset, me një ritual të ri që do ta “përurojë vetë”. Varrimi i Papa Françeskut do të bëhet 4 deri në 6 ditë më vonë, në sheshin e Shën Pjetrit. Siç ndodhi, për shembull, me Papa Gjon Palin II, i cili dha frymën e fundit më 2 prill 2005 dhe varrimi i tij u bë më 8 prill.

Ne dimë pak për funeralin e Papa Françeskut, por dimë se një numër i madh personalitetesh do të marrin pjesë, në radhë të parë presidenti i SHBA Donald Trump dhe Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara, Melania. “Unë dhe Melania do të jemi të pranishëm në funeralin e Papa Françeskut në Romë. Mezi presim të jemi atje”, shkruante Trump në mesazhin e tij, ndërsa më herët kishte shprehur fuqishëm mbështetjen për katolikët.

I pranishëm pritet të jetë edhe nënpresidenti amerikan J.D. Vance, i cili është konvertuar në katolik dhe, për më tepër, ishte takuar me Papën një ditë para se të jepte frymën e tij (siç kishte qenë në Vatikan që nga e Premtja e Madhe). Ndër të fundit që takuan Papën (i sëmurë) 88-vjeçar ishte Mbreti i Anglisë, Charles, së bashku me gruan e tij Camilla, por ata ndoshta nuk do të marrin pjesë në funeralin. Familja mbretërore pritet të përfaqësohet nga Princi William, trashëgimtar i fronit britanik, një nga shumë përfaqësuesit e familjeve mbretërore, krerët e shtetit dhe liderët fetarë që do të marrin pjesë në funeralin e Papës.

Megjithatë, tashmë në sheshin e Shën Pjetrit, ku Papa Françesku bëri paraqitjen e tij të fundit me publikun duke thirrur “Viva il Papa” (“Rroftë Papa”) vetëm 19 orë para se të vdiste, mijëra besimtarë kanë filluar të mblidhen për të vajtuar humbjen e tij. Aty, ndoshta në mesjavë do të bëhet varrimi i Papës.

Para varrimit, trupi i Papës pritet të qëndrojë për tre ditë në Bazilikën e Shën Pjetrit. Pavarësisht se ku vdes Papa, varrimi bëhet gjithmonë në Vatikan, konkretisht në sheshin e Shën Pjetrit, nëse moti e lejon. Njëkohësisht me funeralin, do të zhvillohet një operacion sigurie i madh, pothuajse i paprecedentë. Rreth 4 milionë njerëz mbushën rrugët e Vatikanit gjatë funeralit të Gjon Palit II në 2005, së bashku me 8,000 personel sigurie, duke përfshirë 2,000 policë me uniformë dhe 1,400 policë me rroba civile.

Garda zvicerane, e cila ka mbrojtur Papën dhe Pallatin Apostolik që nga viti 1506, do të gjunjëzohet për shenjtërimin e pritjes, bekimin e bukës dhe verës, të cilat, sipas traditës katolike, bëhen trupi dhe gjaku i Jezu Krishtit. Do të mbahet një predikim që do të trajtojë jetën e Papës – edhe pse zyrtarisht kjo nuk quhet funeral.

Rituali do të kryhet sipas traditës, ndonëse Papa Françesku e ndryshoi së fundmi duke e thjeshtuar. Kjo është bërë për të “theksuar edhe më shumë se funerali i Papës Romake është ai i një bariu dhe dishepulli të Krishtit dhe jo i një njeriu të fuqishëm të kësaj bote”, shpjegoi drejtori i ceremonive liturgjike të Vatikanit, Kryepeshkopi Diego Ravelli. Papa Françesku “ka deklaruar në mënyrë të përsëritur nevojën për të thjeshtuar dhe përshtatur disa ceremoni, në mënyrë që kremtimi i funeralit të peshkopit të Romës të shprehë më mirë besimin e Kishës në Krishtin e ringjallur”. Ceremonia pritet të zgjasë afërsisht dy orë e gjysmë dhe do të jetë – në pjesën më të madhe – ceremonia funerale “konvencionale” katolike, në latinisht, por me shtimin e disa ritualeve papale.

Varrimi do të bëhet nga dekani i Collegium Cardinalium. Ky pozicion aktualisht mbahet nga kardinali Giovanni Battista Re, një italian 91-vjeçar; zv.kancelar është kardinali argjentinas Leonardo Sandri, 81 vjeç. Të gjithë 252 kardinalët do të jenë të pranishëm. Pas ceremonisë, trupi transportohet nga “dera e vdekjes” në të majtë të altarit në kishën e Shën Pjetrit, ndërsa bie një zile funerali 10 tonëshe. Himnet e kongregacionit përfshijnë vargje nga Psalmi 117 (“Më hapni portat e drejtësisë”) dhe Psalmin 41 (“Në shoqërinë e lavdishme të shenjtorëve, unë do të shkoj në shtëpinë e Perëndisë”).

Në kundërshtim me traditën e kohëve të fundit, Françesku kërkoi të varrosej në Bazilikën e Shën Marisë Major, duke përmendur “lidhjen shumë të fortë” të tij me kishën e lashtë, e cila ndodhet jashtë mureve të Vatikanit. Fjala e fundit, megjithatë, i takon kardinalëve, të cilët do të vendosin nëse do t’ia plotësojnë dëshirën. Kujtojmë se Papa Gjon Pali II kishte kërkuar që të varrosej në vendlindjen e tij, Poloni, një dëshirë që nuk iu plotësua nga kardinalët.

Rreth 15 deri në 20 ditë pas vdekjes së Papa Françeskut, do të mblidhet Konklava (nga fjalët latine “con clave” që do të thotë “me çelësa”, duke iu referuar deklaratës së Papa Gregory X të vitit 1274 se zgjedhësit duhet të mbyllen në një dhomë derisa të vendosin se kush do të jetë Papa i ri. Në këtë do të marrin pjesë deri në 120 kardinalë, nën moshën 80 vjeç, të cilët do të qëndrojnë deri sa tym i bardhë të dalë nga një nga oxhaqet e Vatikanit, duke konfirmuar se “habemus papam”…