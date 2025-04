Horoskopi i Paolo Fox – E martë, 22 prill 2025: Ditë reflektimi, energjie të re dhe përballje me veten

E marta sjell ndryshime të ndjeshme në qiellin astrologjik. Disa shenja ndihen më të mbështetura nga yjet për të rimarrë kontrollin e jetës së tyre dhe për të shprehur më qartë ndjenjat e tyre.

Të tjera, përballen me tensione të brendshme, vonesa apo lodhje që kërkojnë durim dhe qetësi.

Me ndikimin e fortë të Hënës, Marsit dhe Afërditës, dita është ideale për të menduar seriozisht mbi të ardhmen – si në dashuri, ashtu edhe në sferën profesionale.

Zbulo më poshtë çfarë të pret sot, në bazë të shenjës tënde.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Yjet ndriçojnë fort për ty – kjo është vetëm fillimi i një faze rikuperimi. Duke parë lëvizjet astrologjike në fillim të majit, shihen sinjale të forta optimizmi dhe rinovimi. Vëmendja është e përqendruar tek projektet profesionale, por edhe dashuria mund të rikthehet në qendër, prej kalimit të ardhshëm të Afërditës në shenjën tënde. Një aspekt i favorshëm midis Mërkurit dhe Marsit të jep forcë veprimi dhe vendosmëri. Është koha për të reflektuar mbi qëllimet që dëshiron të ndjekësh dhe projektet që ke në dorë. Mos injoro sinjalet që të japin yjet – ke kurajën dhe mundësinë për të realizuar takime të rëndësishme. Edhe çështje ligjore mund të shkojnë drejt zgjidhjes. Vendimet më të rëndësishme duhen marrë brenda mesit të qershorit.

Demi (21 prill – 20 maj)

Sot mund të ndjesh pak tension apo kundërshtim – kujdes në marrëdhëniet dhe në punë. Ka gjasa që që prej shkurtit të jesh shkëputur nga një grup apo të kesh marrë një rol të ri, çka mund të ketë sjellë përplasje me kolegë apo bashkëpunëtorë. Me natyrën tënde këmbëngulëse, nuk do ta pranosh situatën pasivisht – ka të ngjarë të marrësh vendime vendimtare së shpejti. Në dashuri, është një moment i rëndësishëm: çiftet e forta mund të nisin plane serioze, ndërsa beqarët janë më të hapur për takime të reja. Konfirmimet në dashuri priten deri në verë. Fizikisht, dita mund të jetë pak e lodhshme, por nga nesër mbrëma gjërat përmirësohen. Gjysma e dytë e prillit premton mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të përballuar sfidat me një energji të re.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Mendja jote është gjithmonë në lëvizje – je i hapur ndaj të resë dhe i fokusuar te e ardhmja. Sot është një mundësi e mirë për të eksploruar rrugë të reja, si në dashuri ashtu edhe në punë. Nëse ke pasur një periudhë stagnimi profesional, tani është koha për të marrë iniciativën. Ke aftësi dhe përvojë – mos hezito të provosh gjëra të reja. Kurioziteti yt mund të të çojë drejt mundësive të papritura. Megjithatë, në dashuri ka pasur disa tensione kohët e fundit. Me Afërditën në pozicion të kundërt, duhet të mendosh mirë si i menaxhon lidhjet. Nëse ndodhesh në një marrëdhënie të ndërlikuar, është më mirë të presësh deri në maj për të ngritur tema të vështira apo polemika.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Parashikohet një periudhë me shumë lëvizje dhe mundësi, sidomos kur i afrohemi qershorit. Kjo kohë do të jetë shumë e rëndësishme për sferën profesionale – projektet personale dhe aktivitetet financiare mund të përfitojnë nga një shtysë e fortë. Rezultatet varen nga pozicioni fillestar: nëse je tashmë në një situatë të mirë pune, do të shohësh përmirësim të mëtejshëm; nëse je duke nisur diçka, do të kesh më në fund mundësinë për të filluar realizimin. Në dashuri pritet rikthim i intensitetit. Pas vështirësive të marsit dhe tensioneve të prillit, tani ke mundësi të shërosh plagët dhe të rifitosh qetësinë në marrëdhëniet afatgjata. Fundjava premton mirë – me takime të reja ose momente të bukura me partnerin.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Dita mund të jetë më e ndërlikuar se sa kishe parashikuar, me vështirësi për të gjetur gjuhën e përbashkët me të tjerët. Një arsye për këtë është edhe fakti që ti nuk pranon më kompromis dhe kërkon maksimumin. Mund të ndjesh nervozizëm – pjesërisht për shkak të njerëzve që nuk të kushtojnë vëmendjen që meriton. Ke një ndjesi të fortë që duhet të rikuperosh kohën e humbur, sidomos për shkak të bllokimeve apo vonesave burokratike. Megjithatë, forca jote është në rritje. Mërkuri të ndihmon të jesh më i qartë në mendim dhe më i zoti në zgjidhjen e situatave komplekse. Marsi në shenjën tënde të jep energji shtesë. Përdor këtë moment për të ecur përpara me vendosmëri dhe për të kapërcyer çdo pengesë.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Periudha aktuale sjell më shumë qartësi në qiellin tënd astrologjik krahasuar me kohët e fundit. Një ndryshim i brendshëm mund të jetë shenjë pozitive për ata që po prisnin lajme pune. Gjysma e dytë e prillit sjell lëvizje dhe mundësi konkrete – situatat qëndrojnë më mirë dhe fillojnë të zhbllokohen. Rikuperon një ndjenjë përqendrimi dhe qetësie. Por në dashuri ka ende sfida… Tensionet dhe keqkuptimet janë të pranishme, të nxitura edhe nga presione të jashtme, si puna apo shqetësime familjare. Mosmarrëveshje për çështje si edukimi i fëmijëve mund të kthehen në tema konflikti. Deri në fund të prillit, duhet ende durim pasi Afërdita është në opozitë. Kjo fazë kërkon mirëkuptim – por mos u shqetëso, jo të gjitha vështirësitë janë të pakapërcyeshme. Maj mund të sjellë një kthesë pozitive.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Sot është një moment i favorshëm për ty, pasi Hëna ndodhet në një pozicion të mirë. Kjo është një periudhë ku rikthehet aftësia për të ndërtuar diçka të vlefshme për të ardhmen. Gjithashtu, Jupiteri – simbol i krijimtarisë dhe mundësive – është në një pozicion që nxit risinë dhe frymëzimin. Është koha për të menduar për projektet që dëshiron të nisësh para verës. Pjesa e parë e vitit ka qenë e ngjeshur me zhvillime, dhe tani që po afrohet pjesa e dytë, është e rëndësishme të veprosh me shpejtësi. Edhe ata që kanë përjetuar një periudhë stagnimi, mund të marrin sërish në dorë jetën dhe ëndrrat e tyre. Në dashuri situata mbetet pak e paqartë – jeni në një fazë “navigimi me sy” ku lidhjet e forta nuk duhet të kërkojnë shumë llogari. Fundjava pritet të jetë mjaft e rëndësishme për marrëdhëniet – një mundësi për të reflektuar dhe për të vepruar.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Disa pengesa të vogla mund të ndikojnë sot në rrjedhën e ditës. Është normale të ndihesh pak më i lodhur, i plogësht apo edhe i irrituar. Së fundmi, ke kaluar situata të lodhshme, me ndryshime të vazhdueshme si kontrata të pa rinovuara, bashkëpunëtorë të rinj apo vendime që të kanë vënë në sprovë. Sidomos për ata që kanë biznes, ka nevojë të rishikohen planet ekzistuese. Por këto ngjarje nuk e zbehin forcën tënde të brendshme. Përkundrazi – ky mund të jetë momenti i duhur për të rigjetur qëndrueshmëri të brendshme dhe për të kaluar me sukses sfidat. Me Marsin që tani është në një pozicion të kundërt, durimi vihet në provë, veçanërisht për ata të lindur në fund të tetorit. Ruaj qetësinë dhe përpiqu të shmangësh reagimet impulsive.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Me Mërkurin dhe Marsin në aspekte të favorshme, je në një periudhë të qartë rikuperimi – sidomos në krahasim me dy muaj më parë. Ky përmirësim pasqyron një ndryshim të ndjeshëm në rrethana. Natyrisht, kjo varet nga pika ku ndodheni: ata që janë tashmë në një pozicion të mirë do të përparojnë më shumë, ndërsa ata që kanë nisur nga zero do të fillojnë të shohin vlerësimin që meritojnë. Një nga problemet më të mëdha për ty ka qenë shëndeti ose lodhja fizike. Tani, me yjet në anën tënde, ke mbështetjen për të kapërcyer sfidat e përditshme. Në dashuri mund të ketë disa dilema për të zgjidhur, por nga fundi i prillit dhe sidomos në maj, do të ketë mundësi për përvoja të reja emocionale – këtë herë më të gëzueshme dhe të thella.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Tani që Marsi nuk është më në pozicion të kundërt, ke mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet ndërpersonale dhe për të përballuar çështjet që kanë mbetur pezull. Dashuria bëhet qendrore në këtë periudhë. Është koha për reflektim: nëse ke kaluar një krizë në çift, situata varet nga rasti në rast, por gjithsesi duhet bërë një bilanc dhe të merren vendime. Ata që kanë përjetuar ndarje duhet të përpiqen të zgjidhin çështjet – koha është e kufizuar, deri në fund të prillit. Disa prej jush mund të ndihen të shtyrë të distancohen nga njerëz apo situata që nuk sjellin më vlerë. Ky është një moment për të vlerësuar me kujdes se kush dhe çfarë meriton kohën dhe energjinë tënde. Kujdes nga irritimet e vogla – mos ua kushto shumë rëndësi.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Sot Hëna të jep një valë energjie që mund të shfaqet edhe si nervozizëm – veçanërisht nëse je rrethuar nga njerëz që nuk të kuptojnë ose nuk të mbështesin. Ndihesh më pak tolerant. Kujdes me ndikimin e Marsit që ndodhet përballë – ky është një aspekt që nuk të ndihmon të jesh diplomatik. Do ta kesh të vështirë të bësh sikur gjithçka shkon mirë nëse nuk është kështu në të vërtetë. Ata që të kritikojnë mund të përjashtohen nga afërsia jote – do të refuzosh aktivitete që nuk i ndjen. Në dashuri, sa më shumë i afrohemi majit, aq më mirë do të shkojë. Rikthehet pasioni dhe ke dëshirë për projekte të pazakonta – janë pikërisht në këto situata të pazakonta që shkëlqen më shumë. Përgatitu për një fundjavë me emocione të reja.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Po bëhesh gjithnjë e më i dukshëm në skenën personale dhe emocionale, sajë pranisë së Afërditës në shenjën tënde. Ky kalim është shumë i rëndësishëm për jetën emocionale – krijon hapësirë për marrëdhënie më të thella dhe më të kënaqshme. Edhe pse në fund të vitit të kaluar pati sinjale krize, shumë prej jush, sidomos më kokëfortët, kanë arritur t'i tejkalojnë vështirësitë dhe të rifitojnë qetësinë. Në pjesën e dytë të javës dashuria do të kthehet në qendër të vëmendjes, me lidhje që mund të forcohen ose ndjenja të reja që lindin. Në aspektin profesional, jo gjithçka ka shkuar siç e kishe parashikuar – shkurt ishte një muaj i pasur, marsi më pak. Por duke filluar nga 9 qershori, do të kesh mundësi të reja, sidomos nëse je i vetëpunësuar apo nëse pret rinovim kontrate.