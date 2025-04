Ngjarja në Lundër/ Zbardhen detaje të reja, rrëzohet pista se do vritej gruaja e Sidorel Prendit. Një ‘G Class’ kaloi 5 minuta pas atentatit

Detaje të reja nga hetime lidhur me ngjarjen e 17 prillit në Lundër ku u plagosën 4 të rinj që udhëtonin me G Class. Ka rënë pista që në fillim u raportua se shenjestër dyshohet të ishte gruaja e Sidorel Prendit alias Roan Brahimi, shtetësja me iniciale A.B. e cila banon në Lundër.

Grupi hetimor për zbardhjen e kësaj ngjarje është fokusuar te këqyrja e kamerave të sigurisë nga vendi ku ndodhi atentati deri në Lundër ku arriti të shkonte makina ku udhëtonin katër të rinjtë.

Sipas hetimeve të deritanishme atentati dyshohet të ketë ndodhur rreth orës 21 e 30 minuta dhe pas pak minutash mjeti G Class që udhëtonin katër rinjtë mbërrin në Lundër i bërë shoshë nga plumbat dhe vetëm pak minuta më pas rreth 4-5 minuta në Lundër kalon edhe një G Class tjetër i cili ende nuk është identifikuar nga hetuesit pasi nuk ka pamje të qarta për të shquar targën.

Ndërsa në atë orar shtetësja me iniciale A.B. gruaja e Sidorel Prendit alias Roan Brahimi rezulton të ketë qenë në spitalin e Lezhës ku rreth 1 orë e 30 minuta më parë i kishin ekzekutuar vjehrrin. Shtetësja me iniciale A.B. është nisur nga Tirana për në Lezhë, në orën 20 e 15.

Në orën 21 e 15 ajo ka qenë në spitalin e Lezhës. Më pas është kthyer në banesën e saj në Lundër dhe ka mbërritur në orën 23 e 30. Edhe në dëshminë e saj para hetuesve ka deklaruar se nuk ka lidhje me atentatin në Tiranë dhe se ka qenë në Lezhë pasi e kishin lajmëruar se vjehrrin i saj ishte qëlluar më armë dhe ndodhej në spitalin e Lezhës.

Burime për News24 bëjnë me dije se hetuesit tashmë janë fokusuar te automjeti GClass tjetër që kalon pak minuta më pas për të zbuluar nëse ka qëne ai shënjestër dhe jo mjeti ku udhëtonin katër të rinjtë.