Përfshihet nga flakët avioni në pistën e aeroportit të Orlandos, evakuohen 300 pasagjerë (FOTO)

SHBA- Motori i një avioni të Delta Air Lines shpërtheu në flakë ndërsa po përgatitej të ngrihej nga Aeroporti Ndërkombëtar i Orlandos. Siç raportohet rreth 300 pasagjerë u evakuuan nga avioni duke përdorur daljet e emergjencës. Airbus A330 ishte gati të nisej për në Atlanta kur motori i tij mori flakë.

Një numër incidentesh të ngjashme të kohëve të fundit në aeroportet amerikane kanë ngritur shqetësime për sigurinë e aviacionit. Delta tha se fluturimi 1213 kishte 282 pasagjerë dhe 12 anëtarë të ekuipazhit në bord dhe nuk kishte raportime për lëndime. Ekuipazhi ndoqi procedurat e evakuimit" kur vunë re flakë në sistemin e shkarkimit të njërit prej dy motorëve.

🔴 Delta Air Lines flight DL1213 was evacuated at Orlando Airport after flames were seen from the No. 2 engine during startup. Emergency slides were deployed. All passengers and crew were safely evacuated, with no injuries reported, Delta confirmed. pic.twitter.com/fhiXFjDC1m