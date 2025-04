Nga Shqipëria në Prishtinë me 1 kg kokainë në makinë – Si u kap “koka” e trafikut në Kukës (Emri dhe Video)

Kapet në Kukës 31-vjeçari i kërkuar nga Kosova për trafik kokaine – Finalizohet faza “Operacionalja 41”

Policia e Shtetit ka finalizuar një tjetër fazë të operacionit “Operacionalja”, duke vënë në pranga shtetasin Denis Dina, 31 vjeç, banues në Kukës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e Kosovës për trafik ndërkombëtar droge.

Detajet e ngjarjes

Sipas hetimeve të kryera nga autoritetet kosovare, në tetor të vitit 2024, Denis Dina ka transportuar rreth 1.1 kilogramë kokainë nga Shqipëria në Kosovë përmes automjetit të tij personal.

Pasi kaloi kufirin, në Prishtinë ai ia dorëzoi lëndën narkotike shtetasit A.F. Gjatë një operacioni të përbashkët të Policisë së Kosovës dhe asaj Shqiptare, A.F. u vu nën ndjekje dhe, në përpjekje për të eliminuar provat, e hodhi pakon me kokainë nga dritarja e makinës pak para se të ndalohej nga policia.

Pas një vendimi të Gjykatës së Prishtinës të datës 14 prill 2025, ndaj Denis Dinës u caktua masa e sigurisë “Arrest me burg” për veprën penale “Shkelje e ligjit për lëndët narkotike (kokainë)”, në kuadër të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Operacioni dhe vijimësia

Dina u kap paraditen e sotme në qytetin e Kukësit nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale dhe ndodhet në pritje të procedurave për ekstradim. Operacioni “Operacionalja 41” është pjesë e një serie goditjesh ndaj personave në kërkim ndërkombëtar, në bashkëpunim me autoritetet partnere.

Burime pranë hetimit bëjnë me dije se vijojnë kontrollet dhe verifikimet për lidhje të mundshme të Denis Dinës me grupe të tjera kriminale të përfshira në trafikun e drogës mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ndërkohë, hetimet për përfshirjen e shtetasit A.F. dhe të tjerëve të lidhur me këtë ngjarje janë në fazë të avancuar në Prishtinë. /noa.al