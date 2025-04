Tmerr në Ekuador! Turma e njerëzve nxjerr zvarrë nga komisariati britanikun e akuzuar se vr’au një vendas dhe e djegin të gjallë para policëve

Ekuador- Një burrë është sulmuar në mënyrë çnjerëzore në Ekuador nga një turmë e zemëruar që kërkonte "drejtësi" për një vrasje me armë zjarri. Sipas mediave të huaja, burri me origjinë britanike u arrestua në rajonin Cuiabano nga oficerë policie me uniformë, me dyshimin për vrasjen e një burri vendas.

Rreth gjashtë orë më vonë, turma sulmoi Komisariatin ku po mbahej i arrestuari. Pasi e nxorrën jashtë, ata e rrahën dhe e dogjën të gjallë në sy të policëve, të cilët nuk reaguan nga frika për jetën e tyre.

Gazeta Ecuavisa e Ekuadorit raportoi se krimi i tmerrshëm u krye brenda strehës së kafshëve të egra Cuyabeno, në rajonin e Amazonës, një vend veçanërisht i popullarizuar për ekoturizmin. Është streha e dytë më e madhe e kafshëve të egra midis 56 parqeve kombëtare dhe zonave të mbrojtura të vendit.

Gazeta ekuadoriane Extra raporton se oficerët e policisë vendosën të mos ndërhynin kur turma e zemëruar sulmoi komisariatin pak para transferimit të planifikuar të të burgosurit. Në vend të kësaj, ata "qëndruan në distancë", siç thuhet në raport, për të mos u bërë vetë objektiv dhe për të parandaluar dëmtimin e mëtejshëm të pronës shtetërore.

Sipas të njëjtave informacione, dërgimi i përforcimeve policore është vonuar ndjeshëm për shkak të vendndodhjes së largët dhe aksesit të vështirë në zonë. Gazeta El Universo raportoi se policia ende nuk ka dalë me një deklaratë zyrtare, pasi hetimet për rastin janë në vijim.