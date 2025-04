Sekreti në ecje që mund të përmirësojë shëndetin e zemrës suaj

Ecja e shpejtë mund t’ju mbrojë nga anomalitë e ritmit të zemrës, sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru. Kjo është sipas një studimi të fundit të botuar në ‘Heart’.

Ata zbuluan se të rriturit që ecnin me një ritëm të shpejtë, kishin 43 përqind më pak gjasa të zhvillonin anomali të ritmit të zemrës gjatë 13 viteve, krahasuar me ata që thanë se ecnin ngadalë.

Ne pamë një rrezik të reduktuar të anomalive të ritmit të zemrës tek njerëzit që e përshkruanin ritmin e tyre të zakonshëm të ecjes si mesatare ose të shpejtë. Por kur pajisjet u përdorën për të matur lëvizjen aktuale, përfitimet filluan të shiheshin tek njerëzit që ecnin me një ritëm mesatar për të paktën pesë minuta në ditë. Pra, edhe ndryshimet e vogla në stilin e jetesës mund të bëjnë një ndryshim të madh.

Shkencëtarët përdorën të dhëna nga 420,925 pjesëmarrës në Biobank në Mbretërinë e Bashkuar, të cilët u ishin përgjigjur pyetësorëve në lidhje me shpejtësinë e tyre të ecjes. Nga ky grup, 81,956 persona kishin regjistruar gjithashtu sasinë e kohës që kalonin duke ecur me ritme të ndryshme, me lexime nga gjurmuesi i aktivitetit. Më shumë se gjysma e pjesëmarrësve – 53 përqind – thanë se mbanin një ritëm mesatar të ecjes dhe vetëm më pak se gjysma – 41 përqind – thanë se ecnin me shpejtësi. Vetëm 6.5 për qind thanë se ecnin ngadalë.

Pas 13 vjetësh, 9 përqind e pjesëmarrësve zhvilluan anomali të ritmit të zemrës, të tilla si fibrilacion atrial (rrahje të parregullta të zemrës), takikardi (rrahje të shpejtë të zemrës) dhe bradikardi (rrahje shumë të ngadalta të zemrës)./Tar