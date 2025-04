Yjet flasin: Çfarë të pret këtë javë 21-27 prill? Ja parashikimet e Paolo Fox për 12 shenjat

Një javë me ndryshime të forta astrologjike, ku Marsi hyn në shenjën e Luanit dhe sjell energji, pasion dhe vendime të guximshme për shumë prej nesh.

Dashi dhe Peshqit janë në formë të shkëlqyer, ndërsa Gaforrja dhe Peshorja përballen me dilema në ndjenja dhe punë.

Zbulo tani si do të ndikojnë planetët në dashuri, punë dhe fat për çdo shenjë nga 21 deri më 27 prill 2025 në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Dashi do të përjetojë një javë shumë pozitive, veçanërisht në sferën profesionale ku priten ndryshime të papritura dhe propozime interesante. Në dashuri do të kesh më shumë energji dhe dëshirë për të përjetuar emocione të reja. Marrëdhëniet që nuk funksionojnë do të duhen lënë pas për t’i hapur rrugë një kapitulli të ri.

Dashuria: Do ndihesh energjik dhe i motivuar për ndryshime. Nëse një lidhje nuk funksionon, është koha ta mbyllësh. Je i hapur për histori të reja dhe më të shëndetshme.

Puna: Në horizont mund të shfaqet një mundësi e re pune ose një ndryshim i papritur që do të të çojë përpara.

Fati: ★★★★★

Këshilla: Mos e kthe kokën pas, guxo për të ecur përpara.

—

Demi (20 prill – 20 maj)

Demi do të përballet me një javë sfiduese në aspektin emocional. Nëse je në një marrëdhënie në krizë, mund të ndihesh më i padurueshëm dhe kritik. Në planin profesional ka shenja përmirësimi dhe mundësi për bashkëpunime të reja. Kujdes me humbjen e durimit, veçanërisht në fillim të javës.

Dashuria: Një javë sfiduese për çiftet që kanë probleme. Mund të kesh tendencë për të qenë i padurueshëm dhe kokëfortë. Kujdes në komunikim.

Puna: Një propozim interesant mund të vijë papritur. Gjërat po ecin drejt përmirësimit.

Fati: ★★★★

Këshilla: Tregohu më i qetë dhe më i hapur për të dëgjuar të tjerët.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Binjakët do të përballen me një moment vendimtar për lidhjet në krizë. Mund të ndodhë një pajtim, por polemikat rreth datës 24 prill do kërkojnë maturi. Në punë ndihesh i ngarkuar për shkak të një projekti që po të shqetëson. Kujdes që të mos marrësh më shumë sesa mund të përballosh.

Dashuria: Është koha për të folur hapur. Disa marrëdhënie do shpëtojnë, disa jo. Rreth datës 24 shmang debatet – situata është delikate.

Puna: Mos u nxit për të marrë vendime të mëdha. Jeni të ngarkuar emocionalisht.

Fati: ★★★★

Këshilla: Mos u lodh kot duke shtyrë kufijtë – respekto ritmin tënd.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Gaforrja ndikohet nga një ndikim më impulsiv i Venusit, çka mund të sjellë tensione në marrëdhënie, sidomos rreth datës 24. Në punë do të ndihesh i pasigurt, ndaj është momenti i duhur për të rishikuar disa çështje të lëna pezull dhe për të bërë qartësi.

Dashuria: Mund të ketë përplasje ose ndarje. Je më i ndjeshëm se zakonisht, ndaj mund të reagosh ashpër. Kujdes me emocionet më 24 prill.

Puna: Mërkuri sjell paqartësi. Rishiko disa vendime të mëparshme.

Fati: ★★★

Këshilla: Mos merr vendime nën tension – prit ditë më të qeta.

—

Luani (23 korrik – 23 gusht)

Luani është një nga shenjat më me fat këtë javë. Mërkuri sjell energji pozitive për lidhje të reja ose për të kthyer një miqësi në diçka më shumë. Në fundjavë mund të bësh një hap të madh në dashuri. Në punë, edhe pse do të marrësh lajme kontradiktore, do të arrish të vendosësh rregull dhe të marrësh vendime të rëndësishme.

Dashuria: Mund të lindë një ndjenjë e re nga një miqësi. Fundjava është e favorshme për të shprehur dashurinë.

Puna: Lajme të ndryshme mund të të ndihmojnë të organizohesh më mirë.

Fati: ★★★★★

Këshilla: Ji më pak krenar dhe më shumë i hapur – përfitimet do jenë të mëdha.

—

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha do të jetë më e përfshirë në reflektime mbi marrëdhëniet. Nëse vëren pasiguri apo mungesë qëndrueshmërie, mund të jetë koha të largohesh dhe të ndërtosh diçka të re. Në punë është momenti për të punuar në prapaskenë dhe për të përgatitur terrenin për suksesin e ardhshëm.

Dashuria: Nëse një lidhje nuk të jep siguri, mos e vazhdo me zor. Ke nevojë për qartësi dhe për një fillim të ri.

Puna: Është koha për të ndërtuar – rezultatet do vijnë më vonë.

Fati: ★★★★

Këshilla: Fokuso energjinë tek gjërat që mund të kontrollosh.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja do të përballet me disa kufizime në marrëdhënie për shkak të pozicionit kundërshtar të Mërkurit. Kjo të bën më të rezervuar dhe të tërhequr, sidomos në njohje të reja. Megjithatë, në punë priten vlerësime dhe njohje të meritave. Vazhdo të qëndrosh i vendosur dhe i fokusuar.

Dashuria: Mërkuri në kundërshtim mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet. Do ndihesh i mbyllur dhe jo shumë i hapur ndaj njohjeve të reja. Nëse je beqar, do ta kesh të vështirë të lëshohesh emocionalisht. Por nëse je i interesuar për dikë, lëre mënjanë drojen dhe afrohu me guxim.

Puna: Puna jote do të vlerësohet së shpejti. Ke vendosmëri dhe forcë për të përballuar çdo sfidë.

Fati: ★★★

Këshilla: Bëj kujdes me qëndrimet negative – mund të ndikojnë në raportet personale dhe profesionale.

—

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Akrepi do të përjetojë tensione në jetën sentimentale, veçanërisht në datat 21 dhe 22 prill. Po përjeton një periudhë pakënaqësie të përgjithshme, por kujdes sepse kjo mund të dëmtojë marrëdhëniet. Në punë, dëshira për sukses është e madhe, por duhet të jesh i kujdesshëm në vendimet që merr.

Dashuria: Një javë e trazuar në aspektin sentimental. Më 21 dhe 22 prill mund të kesh përplasje me partnerin. Po ndihesh i pakënaqur dhe i acaruar, por ruaj qetësinë – kjo sjellje mund të të kushtojë shumë.

Puna: Ke ambicie dhe dëshirë të arrish lart. Vepro me kujdes dhe mos u nxit në vendime.

Fati: ★★★★

Këshilla: Mos lejo që pakënaqësitë emocionale të ndikojnë në jetën profesionale.

—

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari ka nevojë të qartësojë situatat familjare në fillim të javës, ndërsa fundjava mund të ndikohet nga tensione. Mos e humb qetësinë dhe shmang rikthimin e debateve të vjetra. Në punë, edhe pse i paqartë, përgjigjet që pret do të vijnë me kohën.

Dashuria: E hëna e Pashkës do jetë e favorshme për të sqaruar gjëra në familje. Fundjava mund të sjellë debate – ruaj qetësinë. Në lidhjet që kanë kaluar në krizë, bëj kujdes që të mos përsëriten gabimet.

Puna: Ata që kërkojnë horizonte të reja profesionale janë të pasigurt, por me kalimin e ditëve do vijnë përgjigjet që presin.

Fati: ★★★★

Këshilla: Mos u dorëzo nga pasiguritë, e ardhmja sjell mundësi të mira.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Bricjapi përjeton një javë të ndarë mes pasionit dhe dëshirës për distancë. E diela do të sjellë forcë dhe guxim për të përballuar sfida emocionale. Nëse ka keqkuptime me partnerin, do arrish t’i zgjidhësh. Në planin profesional ka ulje dhe ngritje, si dhe disa shpenzime të paparashikuara.

Dashuria: Disa çifte do rizbulojnë pasionin, të tjerët do kërkojnë distancë. E diela do të sjellë guximin për të marrë vendime. Nëse ke mosmarrëveshje me partnerin, do jesh në gjendje t’i zgjidhësh me maturi.

Puna: Nuk do jetë javë e lehtë – priten ulje-ngritje dhe shpenzime të paparashikuara, sidomos për shtëpinë.

Fati: ★★★★

Këshilla: Mos i merr të gjitha barrat mbi vete – ndaje përgjegjësitë dhe kërko ndihmë kur është e nevojshme.

—

Ujori (20 janar – 19 shkurt)

Ujori ka një javë të favorshme për të bërë përparime në marrëdhënie. Nëse të pëlqen dikush, është momenti për të ndërmarrë hapa konkretë. Venusi të mbështet me energji dhe tërheqje. Në punë ka mundësi për marrëveshje dhe për të kapërcyer disa pengesa të mëparshme.

Dashuria: Nëse të pëlqen dikush, kjo është java për të bërë hapa përpara. Venusi të jep energji dhe magnetizëm – përfito për të thelluar njohje. Për ata që duan të rindërtojnë jetën e tyre, ky është momenti i duhur.

Puna: Marrëveshje dhe propozime të reja mund të kenë sukses. Pengesat do jenë më të pakta se zakonisht.

Fati: ★★★★

Këshilla: Shfrytëzo valën e favorshme për të çuar përpara planet që ke lënë pezull.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit përjetojnë një rizgjim të dashurisë. Venusi në shenjë rrit pasionin dhe favorizon lidhjet e reja. Nëse je vetëm prej kohësh, mos u mbyll – mund të kesh njohje të rëndësishme. Në punë, edhe pse mund të ketë shpenzime të papritura, gjithçka do të rregullohet dhe mund të fitosh më shumë.

Dashuria: Dashuria do të rizgjohet papritur. Venusi në shenjë shton pasionin dhe dëshirën për lidhje të reja. Nëse je beqar prej kohësh, dil më shumë dhe krijo kontakte – ka gjasa të njohësh dikë interesant.

Puna: Edhe pse mund të ketë shpenzime të papritura, gjërat do stabilizohen. Mund të marrësh konfirmime dhe madje të fitosh më shumë.

Fati: ★★★★★

Këshilla: Mos i shmang mundësitë – fati është me ty këtë javë. /noa.al

Gjeni dhe: Horoskopi i Susan Miller për javën 21–27 prill 2025 për të gjitha shenjat