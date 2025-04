‘Iku në moshën e trëndafilit’/ Historia pas tatuazhit që parandaloi tragjedinë

Një tatuazh me trëndafila në kraharor është një tipar që tërheq menjëherë vëmendjen te Manjola. Gjatë rrëfimit në “Ka Një Mesazh Për Ty”, ajo ndalet edhe te kjo pjesë e rrëfimit për të treguar kuptimin pas tij.

Motra e ish-bashkëshortit të dytë, historinë me të cilin e ndau me rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, ndërroi jetë gjatë Covid-it në moshën 28-vjeçare. Tatuazhi origjinal nuk ishte një trëndafil, por e kundërshtuar dhe e kërcënuar nga familja e ish-burrit, Manjola vendosi ta mbulonte.

Manjola: Kur ka dalë pjesa e Covid, në 2019-2020 më kujtohet, zotërisë i vdes një motër.

Ardit Gjebrea: Tëparit apo të dytit?

Manjola: Të dytit.

Ardit Gjebrea: I vdes një motër.

Manjola: 28 vjeçe.

Ardit Gjebrea: Me të cilën ti shkoje shumë mirë.

Manjola: Shumë. Flas me zotërinë dhe i them që unë kam këtë dëshirë që për kujtimin e asaj dhe si kam shkuar unë me të, kam dëshirë që t’i bëj një krah engjëlli në kraharor, në krahun e zemrës, me emrin e saj të shkruar dhe zotëria që më thotë “bëje”.

Ardit Gjebrea: Dhe ti e bëre.

Manjola: Pas dy ditësh që kam bërë tatuazhin, më shikon njëra nga kunatat dhe flasin të gjitha. Në atë kohë, djali i zotërisë ka qenë te shtëpia e vëllait të tij dhe vjen një ditë poshtë te ne, te familja e tij dhe i thotë “thuaji babit t’i thotë gruas së vet që atë tatuazh që ka bërë në kraharor, o ta heqë, ose unë do të vij t’ia heq me thikë”.

Ardit Gjebrea: Po pse duhet ta hiqje?

Manjola: Sepse mua nuk më takonte ta bëja tatuazh se s’e kisha gjë. U inatosa shumë për këtë pjesë se thashë unë mund ta shkarravis trupin tim për çfarëdo gjëje dhe nuk pyes njeri, kur unë të pyeta ty dhe ti nuk më the diçka, të tjerët nuk i pyes. Aty ishte djali im, Ademi, më thotë që “ma, për një tatuazh mund të ndodhë një tragjedi, mund ta heqësh”?

Ardit Gjebrea: Dhe ti e mbulove dhe e bëre një trëndafil.

Manjola: Për t’i dhënë një kuptim engjëllit, bëra dy trëndafila që iku në moshën e trëndafilit./tvklan.al