Shpëtoi nga dhuna e nënës, martesa e çon në torturë: Më rrahu me zorrë uji kur isha shtatzënë!

Nga fëmijëria Manjola mban mend episode të vazhdueshme dhune prej nënës. Ajo tregon në “Ka Një Mesazh Për Ty” për frikën që ndiente, edhe kur ishte e rritur tashmë dhe nisi studimet e Infermierisë. Pas një tjetër dite kur e ëma e rrahu për shkak të vonesës, Manjola tregon në rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan si vendosi të pranonte propozimin për martesë të një djali, vetëm për t’i shpëtuar dhunës.

Manjola: Aty njihem me një djalë që jep pëlqim ndaj meje, unë nuk kisha një pëlqim ndaj atij. Bashkë me shoqërinë dilnim shpesh që të pinim kafe dhe ky që vazhdonte gjithmonë të më shprehte që unë dua të të marr, dua të krijoj një familje dhe unë isha ajo që nuk doja.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishe?

Manjola: Te të 18-at, 19-at. Një ditë, aty nuk kapa autobusin e parë për t’u kthyer në shtëpi, kap të dytin. Nga ora 2, kthehem nga ora 3:30-4:00 e pasdites në shtëpi. Më pret mami te porta, “ku ishe” dhe me fjalë banale dhe kur futem brenda në shtëpi, më rreh, me pec, me okllai dhe më bëhet kurrizi komplet lejla dhe këmbët nga mbrapa. Të nesërmen ngrihem, shkoj në shkollë, nuk futem në mësim, pres që të vijë ky djali se ky ishte nga Patosi i Fierit dhe i them është akoma ai mendimi yt i mëparshëm sepse unë jam e gatshme të vij në shtëpinë tënde?

Ardit Gjebrea: Pra a është akoma i vlefshëm propozimi që më ke bërë.

Manjola: Po.

Ardit Gjebrea: Dhe ai thotë?

Manjola: “Po, patjetër”. Nga ai moment iki me atë djalin.

Dy familjet bisedojnë, bien dakord dhe pavarësisht se e ëma i tha që mund të kthehej në shtëpi, Manjola nuk pranoi. U vendos që brenda atyre ditëve të bëhej edhe dasma që të heshtnin ‘gojët e liga’ dhe me kaq, Manjola u bë nuse e asaj shtëpie, pa e ditur se çfarë e priste.

Manjola: 3-4 ditë, mund të them një javë kalon, jemi duke shikuar një program në televizor të gjithë si familje dhe zotëria që më thotë duhet të imitosh këtë aktorin.

Ardit Gjebrea: Ah, ishte një aktor?

Manjola: Po.

Ardit Gjebrea: Si duhet ta imitosh?

Manjola: Duhet ta imitoja siç bënte ai, duhet ta bëja unë këtu.

Ardit Gjebrea: Po pse?

Manjola: Nuk e di. Dhe si unë, isha një nuse që 3 javë kisha që i njihja, më vinte zor që të bëja përpara vjehrrës dhe vjehrrit diçka të tillë siç po bënte ai se ishte një tip humori. Ishte kunati, kunata, më vinte zor ta bëja këtë pjesë. Them jo, nuk mundem. Zotëria ngrihet, merr një dërrasë dhe më qëllon.

Ardit Gjebrea: Ky ishte momenti i parë i dhunës?

Manjola: Po.

Ardit Gjebrea: Po familja çfarë bëri?

Manjola: Ngrihet e ëma, të ëmën e ka pasur me një këmbë dhe më thotë “qafsh nonën, bëje, nuk ka asgjë turpi”.

Ardit Gjebrea: Të thotë ty?

Manjola: Po.

Ardit Gjebrea: Mendova se mos do t’i thoshte djalit ‘qafsh nonën,mos i gjuaj, por të thotë ty qafsh nonën, imitoje”.

Manjola: Imitoje që mos të më gjuante më. I ati që thotë “çfarë i bën vajzës, çfarë të bëri?” Dhe unë i them që nuk mundem, më vjen zor që ta bëj këtë pjesë. Ai aty vazhdon akoma më shumë dhe më thotë që “ty të pëlqen që të qash mamin tim” sepse ajo më tha që “qafsh nënën bëje këtë gjë”.

Ardit Gjebrea: Dhe të gjuajti akoma.

Manjola: Po. Aty bie pa ndjenja.

Pas disa muajsh ‘zotërisë’, siç e quan Manjola, i vdes nëna dhe brenda 40 ditëve, edhe i ati. Në fund të kësaj periudhe, ajo zbulon që ishte shtatzënë. Me gjithë ngulmimin e zotërisë që ta hiqte fëmijën, Manjola vendos ta mbajë. Një ditë, ndërsa shkuan në Fier për të bërë vizitat mjekësore, një dëshirë e saj u kthye në dhunë brutale.

Manjola: Kalojmë te një që bën sufllaqe. Ishin disa njerëz, jo vetëm një person dhe them që unë dua një sanduiç. Ai më thotë që “ti nuk do sanduiç, ty të pëlqeu ai djali atje”. I thashë jo se nuk është se është një, aty janë shumë. Thjesht mbase mua ma kërkon edhe shtatzënia, nuk kam kërkuar deri më sot, sot po ta kërkoj këtë gjë. “Okej”, më thotë, “se do të flasim”. E merr këtë sanduiçin, shkojmë në shtëpi. Aty merr një zorrë uji dhe më rreh.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë që ti ishe shtatzënë?

Manjola: Aty bie pa ndjenja, me hemorragji derisa më përmend kunati me gjithë nusen e tij dhe i vëllai që i thotë “çfarë bëre more budalla?” “Po lëre mor se kështu është mësuar kjo, nuk i bën përshtypje kjo pjesë”.

Ardit Gjebrea: Dhe i referohej dhunëës që ti pësoje nga nëna jote?

Manjola: Po.

Pas këtij episodi, mes kërcënimeve të bashkëshortit, Manjola vendosi të largohej bashkë me djalin në shtëpinë e prindërve./tvklan.al