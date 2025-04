Shëtitorja e re e Tushemishtit, një hap i rëndësishëm drejt rritjes së potencialit turistik të Pogradecit

Pogradec – Një tjetër projekt transformues për qytetin e Pogradecit po shkon drejt finalizimit. Shëtitorja e re në Tushemisht, një nga investimet më domethënëse për zhvillimin turistik të zonës, po merr formën përfundimtare dhe pritet të jetë një atraksion i ri për banorët dhe vizitorët.

Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan Agolli, dhe kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli, vizituan sot kantierin për të parë nga afër përparimin e punimeve. Projekti është pjesë e një qasjeje më të gjerë për të rritur cilësinë e jetës dhe për të fuqizuar pozicionin e qytetit si një ndër destinacionet turistike më të rëndësishme në vend.

“Shëtitorja e Tushemishtit është tashmë në fazën përfundimtare të punimeve. Ajo vjen si vazhdimësi e ndërhyrjeve transformuese në zonë, përfshirë edhe ato në Drilon, të realizuara në bashkëpunim me Fondin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimeve,” u shpreh drejtori i FSHZH, Dritan Agolli. Ai theksoi se një veçanti e këtij projekti janë 58 ndriçues inteligjentë të pajisur me sensorë ajri, kamera sigurie dhe ekrane interaktive për informacion turistik.

Estetikë, funksionalitet dhe zhvillim ekonomik

Projekti parashikon edhe rehabilitimin e rrugës pranë pikës doganore, e cila tashmë është shndërruar në një hapësirë të përbashkët për automjete dhe biçikleta. Kjo e bën shëtitoren të aksesueshme dhe e lidh direkt me kufirin me Maqedoninë e Veriut, duke e kthyer në një nyje strategjike për qarkullimin dhe bashkëpunimin ndërkufitar.

Kryeministri Edi Rama tha se kjo ndërhyrje nuk është vetëm estetike, por edhe funksionale. “Krijon kushte të reja për zhvillimin e bizneseve, rrit vlerën e hoteleve dhe të pronave të paluajtshme në zonë. Mbeten vetëm detajet e fundit për t’i dhënë qytetit një atraksion të ri që i shkon për shtat potencialit të tij turistik,” u shpreh ai.

Një rrjet i ri turistik për Pogradecin

Kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli, bëri të ditur se shëtitorja, me një gjatësi prej 1.1 kilometrash, do të jetë pjesë e një rrjeti më të gjerë turistik që synon të lidhë qendrën urbane të qytetit me zonën e Drilonit. “Ky është një investim që nuk i shërben vetëm turizmit, por edhe lidhjes më të ngushtë të komunitetit me hapësirat publike dhe me natyrën,” deklaroi Xhakolli.

Përmes këtij projekti, Pogradeci konfirmon edhe një herë ambicien për t’u pozicionuar si një qytet model për turizmin e qëndrueshëm, me infrastrukturë moderne, ndriçim inteligjent dhe funksione të shumëfishta për qytetarët dhe turistët. /noa.al