Branko dhe yjet për të dielën e Pashkës 20 prill 2025. Një ditë për qartësi mendore, ndjenja të thella dhe fillime të reja

Yjet sot flasin me një gjuhë të qartë dhe të mençur, dhe Branko i përkthen ato me ndjeshmëri dhe përvojë.

Dita e Pashkës na fton të ndalemi pak, të dëgjojmë zemrën dhe të rigjejmë veten në kontakt me të tjerët.

Ja çfarë thonë yjet për të 12 shenjat e zodiakut në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al të horoskopit nga Branko.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Kjo e diel 20 është dita për të vënë rregull në emocionet tua. Hëna të ndihmon të kërkosh të vërtetën dhe të kthjellosh marrëdhëniet personale. Branko të këshillon ta dëgjosh zemrën, por me mendje të kthjellët – je i fortë, por jo i pathyeshëm. Në dashuri, mund të kapërcesh keqkuptime me durim. Në punë, shmang debatet.

Karta e ditës: Dielli – simbol i suksesit dhe ndriçimit. Reflekto dhe rimbush energjinë.

Demi (21 prill – 20 maj)

Pas një periudhe presioni, është koha të ndalosh dhe të marrësh frymë thellë. Hëna të fton drejt qetësisë dhe kontaktit me natyrën. Në dashuri, jepi hapësirë ndjenjave të buta – partneri do të ndjejë praninë tënde pa nevojë për fjalë. Një takim me një person të shenjës së Gaforres mund të sjellë surpriza për beqarët.

Karta e ditës: Eremiti – kërko përgjigjet brenda vetes dhe në heshtje.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Dita sjell lehtësi dhe kënaqësi në gjërat e vogla. Merkuri të ndriçon mendjen dhe të bën qendër e vëmendjes në biseda. Koha ideale për të kaluar me miqtë – ata e vlerësojnë humorin tënd sot. Kujdes në dashuri: mos e merr si lojë, dikush mund të lëndohet. Në punë, sot nuk është dita për angazhime.

Karta e ditës: Magjistari – fillime të reja dhe mundësi që duhen kapur.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Këtë të diel pritet të jesh veçanërisht i ndjeshëm dhe i frymëzuar. Hëna të jep intuitë të fortë dhe dëshirë për afërsi emocionale. Mos u mbyll – flit, hapu dhe lësho dashurinë të rrjedhë. Një anëtar i familjes ka nevojë për ty – ki kujdes ndaj shenjave. Në punë, vijnë ide të reja – shënoji për javën që vjen.

Karta e ditës: Hëna – besoji instinktit tënd edhe kur gjithçka nuk është e qartë.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Dielli të jep energji të fortë dhe tërheqëse. Është një ditë për të dalë, për të qenë mes njerëzve dhe për të marrë vëmendje. Në dashuri, çiftet ndjejnë sërish pasionin; beqarët kanë shumë mundësi – vetëm duhet të zgjedhin. Por ki kujdes nga ish-partnerët që mund të shfaqen. Në punë, ke ide të ndritura – por mos nxito t’i zbatosh.

Karta e ditës: Karroca – ec përpara me vendosmëri, por pa dëmtuar të tjerët.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Kjo ditë kërkon reflektim të thellë. Planetët të ftojnë të ndalesh dhe të dëgjosh zërin tënd të brendshëm. Branko sugjeron një ditë të thjeshtë, me rend dhe qetësi. Në dashuri, kërkon ndjenjë të vërtetë, jo shfaqje. Një takim i rastësishëm mund të bëhet më domethënës sesa mendon. Në punë, idetë më të mira lindin nga qetësia.

Karta e ditës: Heshtja – urtësi, dëgjim, thellësi. Mos vepro pa reflektuar.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Pas ditëve të paqarta, më në fund gjen qetësi të brendshme. Branko të këshillon ta jetosh këtë të diel me harmoni: rrethoje veten me bukuri, muzikë dhe njerëz të dashur. Dashuria është e butë dhe ngushëlluese, sidomos nëse lejon të bien mërzitjet e vjetra. Beqarët kanë mundësi të bukura, të mbrojtur nga Venusi. Në punë, nuk është dita për vendime, por mund të marrësh një lajm pozitiv.

Karta e ditës: Temperanca – harmoni, urtësi, shërim. Shijo qetësinë që qielli të dhuron.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Kjo ditë është ftesë për të lënë pas një barrë të rëndë. Branko të njeh mirë – kur mbyllesh, e bën me intensitet. Por këtë të diel Hëna të zgjat dorën dhe të nxit drejt ndryshimit. Në dashuri, është koha për të hequr dorë nga ajo që nuk të shërben më. Për beqarët hapet një dritare e rëndësishme – ndiqe. Në punë, mendo, por mos vepro ende.

Karta e ditës: Vdekja – jo fund, por rilindje. Mos ki frikë të hapesh ndaj asaj që vjen.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Këtë të diel mund të shohësh përpara me dëshirën për të krijuar diçka të re. Edhe pse është e diel, është koha për të ëndërruar dhe për të përgatitur projekte të ardhshme. Branko të sugjeron të bashkëpunosh me dikë që ka mendim të hapur. Në dashuri, shto pak gjallëri: një gjest i papritur do të bëjë mrekulli. Beqarët? Dashuria mund të vijë gjatë një dreke jashtë.

Karta e ditës: Bota – gjithçka është e mundur, nëse me të vërtetë e dëshiron.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Edhe pse është ditë feste, ti mendon për detyrat. Por Branko të këshillon ta lësh pak veten – ashpërsia nuk të bën më të fortë. Në dashuri, partneri ka nevojë për praninë tënde emocionale, jo për këshilla. Beqarët duhet të thyejnë rutinën dhe të dalin. Në punë, një propozim joformal mund të shndërrohet në mundësi të mirë.

Karta e ditës: Lidership – udhëheqje, përgjegjësi, por edhe dëgjim. Qëndro gati, me zemrën hapur.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ti ndihesh i lirë dhe plot frymëzim. Branko të kujton se kur ndjek instinktin, je i pathyeshëm. Hëna të shtyn drejt përvojave të reja – një udhëtim i shkurtër, një dalje spontane apo një takim i çuditshëm mund të sjellin surpriza. Në dashuri, lëshoje veten – beqarët shkëlqejnë dhe tërheqin vëmendje. Puna? Lëre për nesër – sot është dita jote.

Karta e ditës: Ylli – shpresë, frymëzim, bukuri. Je më afër ëndrrës tënde nga sa mendon.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Një ditë e ëmbël, e mbushur me ndjeshmëri. Branko të fton ta përjetosh këtë ndjeshmëri pa frikë. Në dashuri, ndjenjat janë të thella – por mos idealizo shumë. Beqarët mund të takojnë dikë misterioz – dëgjoje zemrën, por qëndro me këmbë në tokë. Në punë, lëre gjithçka mënjanë dhe merre këtë ditë për art, muzikë apo çdo gjë që të bën të fluturosh.

Karta e ditës: Relaks – fillim, lehtësi, liri. Lëre veten të të udhëheqë rrjedha e ditës. /noa.al