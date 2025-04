Maliqi lidhet me Gramshin: Rruga e re shtyn përpara bujqësinë dhe turizmin

Përfundon aksi Maliq–Lozhan–Strelcë, një hallkë kyçe për zhvillimin ekonomik, bujqësor dhe turistik të zonës

Ka përfunduar zyrtarisht puna në aksin rrugor Maliq–Lozhan–Strelcë, një segment strategjik prej 18.8 kilometrash që lidh qytetin e Maliqit me Gramshin dhe zonat përreth, duke krijuar një korridor të rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm të kësaj zone me potencial të lartë bujqësor, turistik dhe energjetik.

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, së bashku me Kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama, si dhe Kryetarin e Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, inspektuan nga afër përfundimin e punimeve në këtë aks, duke theksuar rëndësinë që ka kjo rrugë për qarkullimin, integrimin rajonal dhe zhvillimin ekonomik të zonës.

“Kjo është një rrugë që deri dje nuk ekzistonte realisht për shumë banorë të zonës. Ajo u ka dhënë frymëmarrje agrobizneseve dhe fermerëve, duke u krijuar akses të drejtpërdrejtë në treg. Segmenti është i pajisur me bankina, ndriçim dhe trotuare në hyrje të Maliqit dhe krijon lidhje të re me digën e Moglicës dhe qarkun e Elbasanit,” deklaroi ministrja Balluku.

Një nyje strategjike në hartën e zhvillimit infrastrukturor

Aksi Maliq–Lozhan–Strelcë nuk është një ndërhyrje e izoluar, por pjesë e një strategjie më të gjerë që po zbatohet për përmirësimin e infrastrukturës ndërmjet qarqeve, duke krijuar lidhje funksionale që nxisin zhvillimin rajonal dhe bashkëpunimin mes zonave me potencial të papërdorur.

Kryeministri Rama theksoi se ky projekt ndihmon ndjeshëm integrimin midis Korçës, Kolonjës, Gramshit dhe Përmetit. “Është pjesë e një sistemi më të gjerë lidhjesh rrugore që po ndërtojmë për të afruar zonat mes tyre dhe për të ndihmuar në zhvillimin e turizmit, bujqësisë dhe ekonomisë vendase,” tha ai.

Në këtë kuadër përmenden edhe projekte të tjera madhore, si rruga e Vjosës që do të lidhë Korçën me jugun përmes Ersekës, Këlcyrës dhe Tepelenës, si dhe unaza Gramsh–Skrapar–Çorovodë, duke krijuar një rrjet të mirëfilltë qarkor në Juglindje.

Një vizion i ri për Moglicën dhe zonat përreth

Kryetari i Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, zbuloi gjithashtu se në bashkëpunim me kompaninë Statkraft po shqyrtohet një projekt tjetër i rëndësishëm: ndërtimi i një rruge të re që do të ndjekë konturet e liqenit të Moglicës, me gjatësi vetëm 3 kilometra, por me ndikim të madh në lidhjen me rrugët historike të Skraparit dhe Gramshit.

“Rruga përgjatë liqenit të Moglicës do të jetë më shumë sesa një investim infrastrukturor; do të jetë një frymë e re zhvillimi ekologjik dhe turistik për gjithë zonën. Do të jetë një urë e së kaluarës me të ardhmen, duke rilidhur rrugën e dikurshme të karvaneve me rrjetin modern të Shqipërisë së vitit 2030,” tha Topçiu.

Një hap përpara drejt një rajoni të integruar dhe të gjallëruar

Me përfundimin e këtij aksi dhe projektet në vijim, Maliqi dhe zonat përreth janë gjithnjë e më pranë shndërrimit në një nyje ekonomike, rurale dhe turistike në Juglindje të vendit. Investimet në infrastrukturë po hapin rrugën për zhvillim të qëndrueshëm dhe për një jetë më të mirë për komunitetin lokal, duke e vendosur këtë zonë në hartën e prioriteteve kombëtare të rilidhjes dhe rritjes. /noa.al