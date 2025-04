Korça drejt epokës së gazit: Nis projekti pilot me mbështetjen e SOCAR dhe kujdesin e Presidentit të Azerbajxhanit

Prezantohet projekti pilot për gazifikimin e Korçës, investim strategjik nën kujdesin e veçantë të Presidentit të Azerbajxhanit

Korça ka qenë sot në qendër të vëmendjes për shkak të prezantimit të projektit pilot për gazifikimin e qytetit, një investim strategjik i mbështetur nga kompania shtetërore azere e energjisë SOCAR dhe zhvilluar nën kujdesin e veçantë të Presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Alijev.

Ky projekt, që mban emrin simbolik “NUR” (që do të thotë “dritë”), është konceptuar jo thjesht si një investim ekonomik, por si një akt miqësie dhe bashkëpunimi të thelluar mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit. Presidenti Alijev ka ndjekur personalisht zhvillimin e tij dhe, sipas dëshmisë së Kryeministrit Edi Rama, ka porositur që përfitimi i qytetarëve të jetë prioriteti kryesor i këtij investimi.

Përmes projektit të gazifikimit, qyteti i Korçës do të sigurojë një formë moderne, të pastër dhe të përballueshme të ngrohjes për familjet, duke reduktuar varësinë nga lëndët djegëse tradicionale, mbrojtur mjedisin dhe ruajtur pyjet, veçanërisht në dimrat e ashpër të zonës.

Një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të qëndrueshëm

Projekti, i cili synon të përfundojë brenda vitit 2026, dhe të nisë furnizimin me gaz në vitin 2027, u prezantua gjatë një ceremonie të veçantë ku morën pjesë Kryeministri Edi Rama, Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, Kryetari i Bashkisë së Korçës Sotiraq Filo, si dhe delegacioni qeveritar i Azerbajxhanit me pjesëmarrjen e drejtuesve të lartë të SOCAR.

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Rama e cilësoi këtë projekt si një moment domethënës jo vetëm për Korçën, por për të gjithë sektorin energjetik shqiptar, duke e vendosur në kontekstin e vizionit për Shqipërinë 2030 – një vend sovran në prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë.

“Falë këtij bashkëpunimi, ne po hedhim një hap domethënës drejt diversifikimit të burimeve të energjisë. Shqipëria është sot prodhuesi më i madh i energjisë diellore në rajon, dhe synojmë që deri në vitin 2030, 30% e energjisë sonë të vijë nga dielli,” u shpreh Rama.

Ai shtoi se ky projekt është pjesë e një tabloje më të gjerë që përfshin edhe marrëveshjen trepalëshe për ndërlidhjen energjetike me Italinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe projektin gjigant të Statkraft për ripërdorimin e ujit në hidrocentralin e Devollit.

SOCAR dhe Shqipëria – një partneritet strategjik me vlera të përbashkëta

Rama nënvizoi rëndësinë që ka për Shqipërinë angazhimi i një kolosi energjetik si SOCAR, dhe falënderoi drejtuesit e saj për angazhimin e drejtpërdrejtë në Korçë. Ai vlerësoi lidershipin e Presidentit të Azerbajxhanit për vizionin dhe miqësinë e veçantë ndaj Shqipërisë, duke theksuar se ky projekt është dëshmi e një marrëdhënieje të sinqertë dhe afatgjatë.

“Presidenti Alijev ka qenë shumë i qartë: ky nuk është një projekt për të gjeneruar fitime, por për të ndihmuar qytetarët e Korçës. Ky është një investim që na nderon dhe që e forcon më tej miqësinë mes dy vendeve,” tha Rama.

Për një Korçë moderne, të ngrohtë dhe të pastër

Projekti “NUR” është një hap i parë në planin afatgjatë për gazifikimin e Shqipërisë dhe shfrytëzimin e plotë të rrjetit TAP dhe linjës së ardhshme Joniano-Adriatike. Ai synon jo vetëm përmirësimin e jetesës për qytetarët e Korçës, por edhe hapjen e rrugës për një model të ri zhvillimi energjetik dhe ekonomik për gjithë vendin.

Në mbyllje të fjalës së tij, Kryeministri Rama i garantoi qytetarët se puna do të vijojë me intensitet dhe përkushtim të lartë, duke ftuar drejtuesit e SOCAR që të jenë sërish në Korçë në vitin 2027 për të ndezur simbolikisht çelësin e parë të ngrohjes me gaz në shtëpitë korçare.

Ky projekt përfaqëson jo vetëm një zgjidhje konkrete për ngrohjen dhe mjedisin, por edhe një gur themeli në rrugën drejt një Shqipërie më të zhvilluar, më të pastër dhe më të integruar në rrjetin energjetik europian.