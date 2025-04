“Bufi i kënetës” s’mund të ndalë Shqipërinë: Rama mobilizon Kolonjën për 11 majin

Kolonjë: Me socialistët dhe progresistët për Shqipërinë e vitit 2030, Rama shpall projektet madhore drejt BE-së dhe zhvillimit turistik

Kryeministri dhe njëherazi kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, Edi Rama, zhvilloi sot një takim me komunitetin e socialistëve dhe progresistëve në Kolonjë, në kuadër të fushatës për zgjedhjet vendore të 11 majit.

Në fjalën e tij, Rama vuri theksin te rruga drejt Bashkimit Europian, zhvillimi rajonal, e veçanërisht projektet strategjike që lidhin juglindjen me bregdetin, përfshirë “Rrugën e Vjosës”, një aks i ri që do të shërbejë si arterie për ekonominë dhe turizmin.

Rruga e Vjosës dhe shembulli i sfidave të kapërcyera

Rama kujtoi momentin kur segmenti rrugor pësoi një rrëshqitje, e menjëherë “speciet e kënetës”, siç i cilësoi ai kritikët, nisën sulmet. Megjithatë, theksoi se rruga u rindërtua edhe më e fortë, me shpenzime të mbuluara nga kompania brenda garancisë. “Ne jemi këtu për të ëndërruar dhe ndërtuar, ndërsa të tjerët vetëm na sulmojnë, pa kursyer as vendin tonë,” tha ai.

Rruga drejt Bashkimit Europian si mision kombëtar

Rama nënvizoi se hyrja e Shqipërisë në BE nuk është thjesht një çështje politike, por misioni përfundimtar i një populli që ka vuajtur shekuj me radhë për dinjitet dhe barazi. Ai u shpreh se synimi është përfundimi i negociatave brenda vitit 2027, një objektiv ambicioz që do ta bënte Shqipërinë rast unik në rajon për kohën e shkurtër të negociatave.

“Hyrja në BE është hyrja në një epokë të re, ku shqiptarët nuk do të konsiderohen më qytetarë të dorës së dytë, por të barabartë me të gjithë europianët,” deklaroi Rama, duke theksuar se me pasaportën europiane shqiptarët nuk do kenë më nevojë për leje qëndrimi apo përpjekje për njohjen e pensioneve në vendet ku punojnë.

Zhvillimi i Kolonjës dhe paketa e maleve

Në aspektin lokal, Rama u shpreh i entuziazmuar për ecurinë e turizmit në Kolonjë, falë përmirësimit të infrastrukturës dhe nismave për zhvillimin e bujtinave e agroturizmit. Ai prezantoi “paketën e maleve” që mbështet ndërtimin ose rikonstruksionin e shtëpive tradicionale për të pritur vizitorë, si dhe projektin ambicioz për ngritjen e një qendre të madhe turistike të skive mes Kolonjës dhe Korçës.

Thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhjet e 11 majit

Duke iu referuar zgjedhjeve të 11 majit, Rama theksoi se “kjo nuk është një betejë për PS-në apo për mua personalisht, por për të ardhmen e Shqipërisë në BE”. Ai kërkoi mbështetje të gjerë nga gratë dhe vajzat e Kolonjës, duke theksuar se 56% e votave të grave në nivel kombëtar janë në krah të PS-së, një shifër që ai e cilësoi si provë e pjekurisë politike dhe bindjes për drejtimin që ka marrë vendi.

“Na mjafton gjysma e burrave,” tha Rama me një ton humoristik, “sepse gjysma tjetër është akoma për rehabilitim. Ata do e kuptojnë më vonë se e ardhmja është në Europë dhe Shqipëria në BE mund të shkojë vetëm me ne.”

“Në gropë le të rrijë bufi” – mesazhi për opozitën

Duke aluduar për opozitën me termin “bufi i kënetës”, Rama theksoi se beteja politike është mes të ardhmes europiane të një kombi dhe interesit të ngushtë të një individi. Ai përfundoi duke theksuar se Shqipëria nuk mund të kthehet më pas: “Shqipëria më kurrën e kurrës nuk mund të rrijë në gropë.”

Edhe një apel për bashkim dhe vizion

Takimi në Kolonjë u mbyll me një apel për bashkim rreth vizionit të Shqipërisë 2030 dhe një ftesë për pjesëmarrje masive më 11 maj, si një moment vendimtar për të ardhmen europiane të vendit. /noa.al