Hakmarrje mizore! Helmoi vezët e Pashkëve dhe ja dërgoi familjes së ish-partnerit! Humb jetën 7-vjeçari, dy persona në gjendje kritike në Brazil

BRAZIL- Një grua është arrestuar në Brazil me dyshimin se ka helmuar vezët e Pashkëve dhe i ka dërguar ato familjes së re të ish-të dashurit të saj, duke shkaktuar kështu vdekjen e një djali shtatëvjeçar. Jordélia Pereira Barbosa, 35 vjeç, akuzohet për blerjen, vendosjen e çokollatës në majë të hundës dhe dërgimin e saj te e dashura e re e ish-partnerit të saj, me zyrtarët që pretendojnë se ajo ishte e motivuar nga ‘hakmarrja dhe xhelozia’.

Vezët iu dorëzuan të mërkurën partnerit të ri të ish-partnerit të saj, i cili në mediat braziliane është identifikuar si Mirian Lira, i cili më pas i ndau ato me fëmijët e saj. Vezët iu blenë në shtëpinë e saj nga një korrier me motor, të shoqëruara me një shënim që shkruante: ‘Me dashuri, për Mirian Lira. Gëzuar Pashkët.’

Djali i vogël i Lirës, ​​Luis Fernando Rocha Silva, thuhet se u sëmur pothuajse menjëherë dhe nëna e tij e çoi me urgjencë në Spitalin e Qytetit Imperatriz, ku vdiq vetëm disa orë më vonë në orët e para të së enjtes. Nëna e tij 32-vjeçare mbetet në spital në gjendje kritike së bashku me vajzën e saj, Evelyn Fernanda, e cila është 13 vjeç, të dyja thuhet se janë të intubuara dhe në gjendje të rëndë.

Mostrat e vezëve të çokollatës thuhet se janë dërguar për analizë mjeko-ligjore për të konfirmuar helmimin e mundshëm. Barbosa u arrestua në një autobus ndërqytetas që shkonte për në Santa Inês, ku jeton, pasi qëndroi në një hotel në Imperatriz, qyteti ku ndodhet familja e ish-të dashurit të saj, 200 milje larg shtëpisë së saj.

Policia thuhet se gjeti faturat e blerjes dhe foli me ish-partnerin e Barbosës si pjesë e hetimit të tyre, i cili thuhet se tregoi se ish-i i tij mund të ishte i përfshirë. Policët gjithashtu ndanë pamjet e kamerave të sigurisë që thanë se tregonin Barbosën duke blerë vezë çokollate ndërsa mbante një paruke të zezë për të mbuluar flokët e saj të lyer bjonde dhe syze dielli të errëta.

Në banak ajo shihet duke mbajtur kutinë me vezë luksoze dhe fillon të kërkojë në çantën e saj për të gjetur një kartë pagese për të përdorur. Në një deklaratë në Stacionin Rajonal të Policisë Santa Inês, Barbosa thuhet se pranoi se kishte blerë çokollatën, por mohoi se kishte shtuar helm.

Megjithatë, policia dhe zyrtarët kanë këmbëngulur se ka prova të mjaftueshme për të treguar Barbosën si të dyshuarin kryesor në komplotin e dyshuar. Maurício Martins, një zyrtar sigurie në rajon, i tha agjencisë së lajmeve G1: Provat sugjerojnë, bazuar në disa pika të hetuara, se krimi ishte i motivuar nga hakmarrja dhe xhelozia, duke pasur parasysh se ish-burri i autores është partneri ose i dashuri aktual i viktimës, e cila u helmua së bashku me dy fëmijët e saj. Ka disa indikacione që tregojnë qartë se kjo grua është autorja e krimit. Policia do të vazhdojë të punojë për të forcuar këto prova dhe për ta paraqitur atë para Gjyqësorit për t’u përgjigjur për këtë krim barbar.