Horoskopi ditor nga Susan Miller – E shtunë, 19 prill 2025

Një ditë për ëndrra, energji dhe lidhje të thella

Kjo e shtunë vjen me një atmosferë të mbushur me kreativitet, ndjenja pozitive dhe dëshirë për t’u lidhur më shumë me veten dhe të tjerët.

Pozicionimet e Marsit dhe Neptunit ndikojnë fort në dëshirat tona të brendshme, ndërsa hyrja e Diellit në Dem sjell qëndrueshmëri dhe një ndjenjë më të thellë vetëbesimi.

Kjo e shtunë është një ditë e mirë për të ndjekur ëndrrat, për të shprehur ndjenjat dhe për të ndërtuar marrëdhënie të sinqerta.

Lexo më poshtë për të zbuluar se çfarë thonë yjet për shenjën tënde:

Dashi (21 mars – 19 prill)

Kjo është një ditë shumë e frytshme për ty. Marsi, planeti yt udhëheqës, është në humor krijues dhe lidhet pozitivisht me Neptunin, që të nxit të ëndërrosh më thellë dhe të besosh se gjithçka është e mundur. Ëndrrat që ke në zemër mund të fillojnë të marrin formë – vetëm përqendrohu te qëllimet e tua. Sot është dita kur pasioni dhe vizioni bashkohen dhe të japin forcë për të nisur diçka të bukur. Nëse ke takim romantik sonte, ka shumë gjasa të jetë magjik dhe i paharrueshëm.

Demi (20 prill – 20 maj)

Sot Dielli hyn në shenjën tënde dhe kjo është si një dritë që ndriçon gjithçka brenda teje. Do ndihesh më energjik, më i sigurt dhe më rehat me veten. Kritikat nuk do të të prekën si më parë, dhe do të kesh kurajën të tregosh veten ashtu siç je. Me Marsin që të ndihmon të ndash talentin dhe idetë e tua krijuese, kjo është një ditë ideale për t’u shprehur. Mos e nënvlerëso veten – ti ke diçka unike për t’i ofruar botës, dhe bota është gati ta dëgjojë.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Sot mund të ndodhë që një bisedë me miqtë të të japë një ide të shkëlqyer. Marsi ndodhet në sektorin e komunikimit dhe krijon një lidhje të ngrohtë me Neptunin, duke e bërë këtë një ditë ideale për të shprehur mendimet dhe për të bashkëpunuar. Edhe Dielli ndodhet tani në zonën më krijuese të horoskopit tënd, ndaj ndjen sikur ke hyrë në një botë të re mundësish. Fillo të shkruash, të vizatosh ose të diskutosh me të tjerët – idetë e tua kanë vlerë.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Sot ka shumë mundësi që të gjesh diçka të bukur me një çmim shumë të mirë – qoftë në një dyqan antik apo në një vend të papritur. Marsi ndodhet në shtëpinë e financave dhe të jep ndjeshmëri për vlerën e gjërave. Neptuni të ndihmon të dallosh cilësinë dhe estetikën. Por ki kujdes: Mos u ngut për blerje të mëdha, sepse Marsi mund të të nxitë të veprosh pa menduar. Merr kohën të reflektosh, dhe zgjidh atë që të sjell vërtetë kënaqësi dhe dobi.

Luani (23 korrik – 22 gush

Ti je në super formë sot! Marsi ndodhet në shenjën tënde dhe lidhet me Neptunin në një mënyrë që të jep fuqi, vizion dhe frymëzim. Nëse ndihesh i ngecur ose sikur ke tejkaluar një fazë, kjo është dita për të kërkuar diçka të re dhe më të madhe. Pavarësisht nëse është një projekt i ri, një deklaratë publike apo një ide që dëshiron ta ndash me botën – tani është momenti. Ti ke aftësinë për të udhëhequr dhe për të frymëzuar të tjerët. Mos e mbaj veten mbrapa.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Sot mund të kesh një moment ndriçimi të vërtetë – një ide që të ndryshon rrjedhën e mendimeve ose një bisedë që të afron më shumë me dikë. Dielli ka hyrë në një zonë që të nxit të dalësh nga rutina dhe të shikosh më larg. Ndërkohë, Marsi lidhet me Neptunin në sektorë emocionalë, duke të dhënë aftësinë për të kuptuar më thellë ata që ke afër. Mund të ndihesh i/e frymëzuar të ndërtosh një projekt me partnerin, mikun më të ngushtë apo dikë që ndan të njëjtat vlera me ty. Hapja ndaj emocioneve do të sjellë një ndjenjë çlirimi.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Sot mund të jetë një nga ditët më të bukura për dashurinë dhe marrëdhëniet shoqërore. Marsi ndodhet në zonën e miqësive dhe po bashkëpunon me Neptunin, i cili ndikon tek partneritetet dhe lidhjet emocionale. Kjo krijon një atmosferë të ëmbël dhe romantike që të bën të ndihesh i afërt me të tjerët. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë tërheqës përmes rrethit të miqve, dikë që zgjon kureshtjen tënde dhe me të cilin do të dëshirosh të njihesh më shumë. Nëse je në një lidhje, do të ndjesh një rilindje të butë të ndjenjave dhe një ndjenjë harmonike që gjithçka është aty ku duhet të jetë. Është dita e duhur për të thënë atë që ndjen.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Sot është një ditë ideale për të ndërtuar ura të reja me njerëzit përreth teje. Dielli ndriçon sektorin e partneriteteve, duke sjellë harmoni dhe ndjenjën se mund t’i besosh të tjerëve më shumë se zakonisht. Do të ndihesh i mbushur me mirësi dhe i gatshëm të ndihmosh të tjerët që të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Marsi dhe Neptuni bashkëveprojnë në mënyrë të butë dhe të fuqishme, duke të shtyrë të japësh ndihmën tënde aty ku ka nevojë. Nëse merr përsipër një projekt të ri, do të kesh forcën për të treguar se çfarë mund të arrihet kur njerëzit bashkëpunojnë me sinqeritet.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Sot mund të ndihesh i ngazëllyer nga një ide e re artistike apo inovatore që të ndizet papritur në mendje. Marsi dhe Neptuni po bashkohen për të krijuar një energji të fuqishme krijuese – një kombinim që të shtyn të bësh plane, të udhëtosh, të ndryshosh rutinën dhe të kërkosh përvoja të reja që të frymëzojnë. Ka shumë gjasa të kesh dëshirë për të mësuar diçka të re, të regjistrohesh në një kurs, ose të përfshihesh në një projekt që të përfaqëson plotësisht. Madje, kjo vetëbesim i shtuar dhe energjia pozitive që rrezaton, mund të të sjellë edhe një admirues romantik.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Njerëzit do të të vëzhgojnë më shumë se zakonisht – dhe me të drejtë. Dielli ndodhet në pjesën më shprehëse të hartës tënde astrologjike, dhe ti ndihesh rehat duke ndarë aftësitë dhe talentet e tua. Marsi, i fortë dhe i vendosur, bashkëpunon me Neptunin e ndjeshëm, duke të sjellë thellësi emocionale dhe hijeshi që të tërheq të tjerët. Kjo është një ditë shumë e bukur për një takim romantik – do të rrezatosh vetëbesim, ngrohtësi dhe një karizëm të veçantë. Merr momentin në dorë dhe trego atë që je.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Sot je veçanërisht joshës në mënyrën si flet dhe si sillesh me të tjerët. Marsi ndodhet në zonën e marrëdhënieve dhe lidhet me Neptunin në fushën e komunikimit, duke të dhënë një aftësi të rrallë për të ndikuar tek të tjerët me ëmbëlsi dhe intuitë. Ke aftësinë të kuptosh se çfarë i pëlqen dikujt, dhe mund ta përdorësh këtë dhunti për të afruar njerëzit pas teje. Nëse je beqar, mund të takosh dikë që të magjeps me humorin dhe zgjuarsinë e tij. Nëse je në një lidhje, do të përjetoni një ditë të mbushur me biseda të lehta, gazmore dhe të ngrohta që ju afrojnë edhe më shumë.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Sot Dielli ndodhet në zonën e komunikimit dhe të jep ndriçim të ri mbi situatat që po kalon. Do të ndihesh më i frymëzuar se zakonisht dhe mund të ndash një ide brilante që ndryshon gjithë rrjedhën e një projekti ose marrëdhënieje. Bisedat me miq të ngushtë do të jenë thelbësore – përmes tyre mund të lindë një plan i mrekullueshëm. Marsi dhe Neptuni të ofrojnë gjithashtu mundësi të reja për të fituar nga një hobi apo pasion personal. Energjia romantike është gjithashtu e lartë sot – pavarësisht nëse je në çift apo beqar, yjet janë në anën tënde për të sjellë ndjenja të thella dhe momente të ngrohta. /noa.al