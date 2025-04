Pas shuplakës që i dha Gjestit, Jozi i jep ‘goditjen’ dhe Loredanës? Ish banori prezanton partneren e tij të re

Para dy ditësh, ishte hakuar Instagrami me mijëra ndjekës i Jozefin Markut, ndërsa ditën e sotme është rikthyer përsëri në rrjetet sociale me të njëjtën llogari Instagrami.

Ndryshimi kësaj radhe është se Jozi ka vendosur ta bëjë llogarinë në Instagram private, duke ngjallur shumë kureshtje nga publiku se për çfarë arsye mund ta ketë shtyer drejt këtij veprimi.

Ndoshta kërkesa e produksionit, presioni nga publiku, apo ndonjë këshillë nga psikologët për të qëndruar sa më indiferent për ngjarjet e fundit.

Kjo nuk është e gjitha, pasi Jozi ka postuar edhe një foto ku shihet një vajzë misterioze, e shoqëruar me një emoji me zemër të kuqe, duke ngjallur shumë dyshime, ku mund të merret edhe si një mesazh për Loredanën, e cila ka lënë të nënkuptohet se mund të ketë një ri-bashkim me të.