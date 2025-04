Një rrugëtim artistik përmes kuriozitetit

Platforma CuriousX përmbylli një kapitull të veçantë më 3 Prill, me një event të ngrohtë te IQOS Boutique, ku arti dhe teknologjia u ndërthurën për të sjellë një përvojë unike për komunitetin IQOS.

Gjithçka nisi në Janar me një ide të qartë: të pasqyrohej përmes artit e njëjta frymë që përfaqëson IQOS — evoluim, guxim për të ndryshuar, dhe lidhje me komunitetin. Artistët Mario Dine dhe Geri Prendushi morën përsipër sfidën për të krijuar një vepër që do të zbulohej pjesë-pjesë në pesë ndalesa të ndryshme në Tiranë, me secilën ndalesë që përfaqësonte një "gjurmë" të veçantë në këtë rrugëtim.

Rrugëtimi nisi në Tribe, ku u prezantua Trace of Heritage — një copë arti që nderonte rrënjët dhe ndikimet kulturore që formojnë gjithçka. Më pas, Kino u bë vendi ku eksplorimi mori formë përmes Trace of Exploration, duke futur pjesëmarrësit në një dimension virtual që sfidoi perceptimin tradicional të artit.

Në Salt, u përjetua Trace of Senses — një ndërthurje delikate mes hapësirës intime dhe detajeve që preknin shqisat. Duff solli Trace of Connection, ku përmes një atmosfere sociale, u theksua lidhja që krijohet mes njerëzve kur ndajnë përvoja të përbashkëta.

Ndalesa e fundit, City Art, paraqiti Trace of Evolution — një pikë reflektimi për mënyrën se si arti, ashtu si teknologjia, transformohet vazhdimisht.

Asnjë nga këto pjesë nuk u shfaq plotësisht. Çdo pjesëmarrës u bë pjesë e një misteri që do të zgjidhej vetëm në përfundim. Kjo strategji jo vetëm që nxit kuriozitetin, por krijoi edhe një ndjesi përkatësie te komuniteti Curious X që e ndoqi këtë rrugëtim hap pas hapi.

Mario solli shpirtin e artit të rrugës përmes teknikës me spray ndërsa Geri përfshiu teknologjinë me një aktivizim dinamik “projection mapping” që e bëri veprën të bashkëveprojë me hapësirën. “Ashtu si IQOS ka zhvilluar teknologjinë për t’u përshtatur me kohën, edhe arti duhet të ecë me hapin e zhvillimit,” tha Geri.

Eventi përmbyllës në IQOS Boutique bashkoi të gjitha gjurmët për herë të parë. Aktivizime si VR, personalizimi i çantave totebag dhe bluzave T-shirt, dhe punimi live nga të dy artistët, krijuan një atmosferë të ngrohtë ku komuniteti Curious X ishte në qendër të gjithçkaje.

Dhe ky është vetëm fillimi. Platforma CuriousX do të vijojë me një kapitull të ri — dhe një artist të ri që do të zbulohet së shpejti.