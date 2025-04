Horoskopi i plotë i Paolo Fox për sot, e premte 18 prill 2025

Lexo horoskopin ditor të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të kanë rezervuar yjet:

pasqyra astrologjike për ditën e sotme, e premte 18 prill 2025, për çdo shenjë të zodiakut.

Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Pashkët janë momenti i përsosur për të qenë pranë njerëzve që duam më shumë! Yjet premtojnë një periudhë të dobishme për punën, udhëtimet dhe takimet. Edhe pse muajt e fundit kanë qenë disi të vështirë, tani ndihesh plot energji dhe gati për të dhënë maksimumin. Mbaj mend: yjet nuk bëjnë mrekulli, por të japin këshilla për të përfituar nga mundësitë. Kthe besimin tek vetja dhe mos ki frikë të kërkosh atë që dëshiron. Nuk duhet të jesh agresiv, thjesht më i qartë dhe i drejtpërdrejtë. Këto ditë janë perfekte për të bërë përparime, por bëj kujdes, sidomos me Bricjapët dhe Gaforret – mund të dalin disa pengesa. Ji i fortë dhe përfito nga të gjitha energjitë pozitive që të rrethojnë! Dhe nëse ka mosmarrëveshje apo dyshime për një detyrë apo kontratë, përpiqu të gjesh zgjidhje përpara qershorit, në mënyrë që pas korrikut gjërat të mos bëhen më të ndërlikuara.

Demi (21 prill – 20 maj)

Duket se po kalon një periudhë ndryshimesh të rëndësishme në marrëdhëniet profesionale dhe personale. Është e rëndësishme të kuptosh se si këto transformime mund të ndikojnë në gjendjen tënde emocionale dhe në mënyrën se si e sheh punën. Kushdo që është përpjekur të të “largojë nga loja” do të pendohet për këtë. Zemërimi yt për disa situata është në fakt shenjë force dhe rezistence. Bashkëpunimi me njerëzit e duhur është thelbësor, sepse nuk mund të arrish gjithçka vetëm. Në shkurt u detyrove të largoheshe nga dikush. Tani është koha për të mobilizuar forcat e tua më të mira. Përdor sharmin dhe aftësitë e tua komunikuese për të bërë kërkesa dhe për të ndërtuar aleanca. Ditët në vijim, sipas yjeve, mund të jenë shumë të dobishme për punën – është momenti i duhur për të vepruar. Mos e neglizho aspektin sentimental të jetës. Ngjarjet që duhen organizuar deri në verë përbëjnë një mundësi jo vetëm për të forcuar lidhjet ekzistuese, por edhe për të krijuar njohje të reja me rëndësi. Me përkushtim dhe planifikim, edhe dashuria mund të rikthehet si protagoniste në jetën tënde.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Duket se së fundmi ka pak tension në ajër, ndoshta për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës, që të ka vënë në provë! Këto ditë shumë vetë janë ndjerë të mbingarkuar, sikur kanë shumë për të bërë në pak kohë. Ky stres i përgjithshëm i bën të gjithë pak më të irrituar dhe sjell ndonjë keqkuptim në dashuri. Guxim! Pashkët dhe dita e pas Pashkëve po afrojnë dhe ofrojnë mundësinë perfekte për të pushuar dhe për të rigjetur pak qetësi. Është momenti ideal për argëtim dhe për të kaluar kohë cilësore me personin e zemrës. Por kujdes: mund të ndihesh ende i pasigurt për çfarë të bësh dhe ku të shkosh. Nëse ka keqkuptime të heshtura ose çështje të mbetura pezull, është e rëndësishme të jesh i duruar dhe t’i japësh zemrës kohë për të shëruar. Kjo periudhë kërkon butësi në marrëdhëniet emocionale. Merr kohë për të reflektuar mbi ndjenjat që kanë vërtet rëndësi dhe për të kuptuar nevojat e partnerit, për të shmangur mbledhjen e tensioneve.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Pashkët po afrojnë dhe, siç është përmendur, mund të mos jenë një moment i gëzueshëm për të gjithë. Është e kuptueshme që disa persona mund të ndihen të mbingarkuar apo të mërzitur nga kjo festë, sidomos nëse nuk është planifikuar asgjë. Megjithatë, është e rëndësishme të ruash një shpirt pozitiv dhe të përballesh me ditët që vijnë me optimizëm. Del në pah një dëshirë për të gjetur një ekuilibër të ri të brendshëm. Edhe nëse nuk ndjen entuziazëm për të festuar, Pashka mund të jetë një mundësi për reflektim dhe për të rindërtuar një dialog të ndërprerë. Muaji mars ka qenë i rënduar për dashurinë, por tani kush dëshiron, mund të rikuperojë. Jupiteri do të hyjë më 9 qershor, por që tani mund të kesh fituar një sfidë apo të jesh pranë marrjes së një vendimi profesional. Kjo është koha për të kapur mundësitë! E diela e Pashkës do të jetë gjithsesi një ditë pozitive, ndaj këshillohet të mos kursesh përpjekjet dhe të përfitosh për të përmirësuar situatat personale dhe profesionale.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Qielli premton mirë, sidomos nëse e krahasojmë me fillimin e prillit, që ishte i rënduar. Në veçanti, ata që punojnë si të vetëpunësuar do të shohin ardhjen e mundësive të reja ose të detyrave të papritura. Mund të jenë marrëveshje të mira ose projekte paksa të pazakonta – nëse je në kërkim të diçkaje të re, tani është koha e duhur për të bërë propozime! Edhe ata që punojnë në marrëdhënie të përhershme mund të kenë mundësi për të kërkuar diçka të rëndësishme që do të përmirësojë pozicionin e tyre. Përsa i përket dashurisë, gjërat janë pak më të ndërlikuara. Prilli nuk është muaji ideal për premtime të mëdha, por nëse ke në mendje martesë ose bashkëjetesë për verën, mund të vazhdosh ta mendosh. Vetëm ki kujdes: sigurohu që partneri yt të jetë dakord dhe të të mbështesë. Ndonjëherë të qorton se i bën të gjitha vetë.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Është bukur të shihet se si po rritesh dhe po i përshtatesh jetës. Çdo ditë që kalon, je më i motivuar dhe i sheh gjërat me sy të ri. Ndonjëherë është e vështirë të përballosh sfidat, dhe ndoshta në të kaluarën të ka ardhur edhe mendja të heqësh dorë, ose ke refuzuar një ofertë pune apo një rinovim duke menduar se po bëje gjënë e duhur. Është e rëndësishme të kujtosh se mund të përballosh një problem në një kohë dhe se nuk ke pse t’i bësh të gjitha me nxitim. Gjithashtu, është thelbësore të vësh re gjërat e vogla që mund të mos shkojnë mirë në marrëdhënie. Në dashuri, tashmë e di, ka tensione ose gjërat përsëriten pa ndalim – çiftet afatgjata po shtrëngojnë dhëmbët. Projektet dhe idetë e reja po fillojnë të marrin formë. Entuziazmi është një motor i fuqishëm, dhe fakti që ti po e rivlerëson, të ndihmon të përballosh sfida të reja. Të kesh një partner që të kupton mund të bëjë një ndryshim të madh në jetën tënde – një person që kupton vështirësitë dhe emocionet e tua të ndihmon të ndihesh më pak i stresuar dhe të përmirësosh mirëqenien.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Qielli aktual duket se premton një periudhë stabiliteti dhe rinovimi – pikërisht ajo që të duhet për të filluar sërish me energji të reja! Marsi, i cili muajt e kaluar nuk ka qenë në favorin tënd, tani është më pozitiv dhe të jep ngarkesën e duhur për të përballuar çdo sfidë. Edhe pse muajt e fundit kanë qenë disi të vështirë, tani duket se po hyn në një fazë ku këmbëngulja jote mund të sjellë më në fund rezultate konkrete. Ky mund të jetë një moment me shumë fat për dashurinë – qoftë për ata që janë tashmë në një lidhje, ashtu edhe për beqarët që kërkojnë emocione të reja. Një këshillë: përpiqu të mbyllësh një marrëveshje deri në fillim të qershorit, mos prit shumë gjatë. Mundësitë mund të zhduken nëse nuk vepron në kohë. Ke ide të mira në mendje? Mund të rezultojnë fituese – ndaj është momenti i përsosur për t’u hedhur në projekte të reja!

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Duket se po kalon një periudhë të turbullt, si në punë ashtu edhe në marrëdhëniet personale. Merr pak kohë për të kuptuar se çfarë nuk po funksionon dhe përballu me gjërat me sinqeritet. Të rishikosh projektet aktuale është një pikënisje e mirë – zbulo bashkëpunime të reja dhe përpiqu të përmirësosh punën në ekip, që është thelbësore. Nëse mendon për ndryshime marrëveshjesh apo për të mos rinovuar kontrata, ndoshta po e sheh realitetin me pak nxitim. Vlerëso mirë çdo vendim dhe pasojat që mund të kenë tek ti dhe tek të tjerët. Është normale të ndihesh i zhgënjyer ose i acaruar kur nuk ndihesh i respektuar, por përpiqu të ruash qetësinë dhe të sillesh me maturi. Lër pas vetes mendimet negative dhe mllefin – kjo do të të ndihmojë të fokusohesh tek marrëdhëniet pozitive. Mos harro se lidhjet personale dhe profesionale kanë gjithmonë ndikim të madh në mirëqenien dhe produktivitetin tënd. Me një afat të rëndësishëm që afrohet të dielën, ke ende kohë për të forcuar lidhjet dhe për të gjetur mundësi që të çojnë drejt rezultateve më të kënaqshme.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Tre elementë astrologjikë janë në anën tënde sot: Hëna në shenjën tënde për pjesën e parë të ditës, Merkuri në një pozicion aktiv dhe Marsi që nga sot fillon të të mbështesë. Situata duket se është përmirësuar ndjeshëm në krahasim me fillimin e vitit, veçanërisht pas fundit të shkurtit kur pati një rënie të madhe energjie. Tani jo vetëm që rikuperon gjallërinë dhe dëshirën për të vepruar, por mund të shfaqen edhe mundësi të mira. Gjysma e dytë e prillit parashikohet të jetë e mbushur me përvoja, përfshirë edhe mundësinë e rikthimit të një pasioni të vjetër. Për beqarët është një fazë intriguese – do të ishte mëkat të izolohesh dhe të humbasësh mundësi për takime të reja. Për çiftet e qëndrueshme, projektet për verën forcohen. Të jemi të qartë: situatat më të ndërlikuara në dashuri nuk do të zgjidhen brenda ditës, por do të ketë një qëndrim më pajtues nga të gjitha palët. Mos ngurro të shprehësh kërkesat e tua dhe të ndërmarrësh veprime konkrete: janë gjasa që “zërat pozitivë në prapaskenë” të ndihmojnë. Për rezultate konkrete, duhet të presësh deri në qershor, por koha kalon shpejt dhe je tashmë me një objektiv përpara syve.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Siguria në zgjedhjet që bën është një gjë shumë e bukur, veçanërisht kur nuk gjen gjithmonë mbështetjen që kërkon dhe të duhet të bësh gjithçka vetë. Megjithatë, mos harro të dëgjosh ata që të rrethojnë – sidomos partnerin, i cili mund të jetë ndjerë i lënë pas dore. Komunikimi është baza e çdo marrëdhënieje, dhe injorimi i mendimeve të të afërmve mund të sjellë keqkuptime dhe tensione. Marsi tani nuk është më në pozicion kundërshtar, kështu që ke mundësinë të rigjesh qetësinë dhe të ndjekësh ndjenjat me më shumë lehtësi. Është normale që dashuria të duket më pak e rëndësishme në këtë periudhë krahasuar me gjërat praktike, por mos e nënvlerëso rolin që ka një lidhje e qëndrueshme për mirëqenien tënde. Hëna, që së shpejti do të prekë shenjën tënde, sjell një valë pasioni dhe do të të ndihmojë të shprehësh më mirë emocionet. Është koha e duhur për një bisedë të ndershme me dikë me të cilin ke pasur mosmarrëveshje. Qartësia dhe hapja ndihmojnë për të rindërtuar lidhjet dhe për t’i forcuar ato. Edhe pse je një person praktik dhe tokësor, mbështetja emocionale është e domosdoshme për balancën tënde të brendshme.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Shenja e Ujorit është e njohur për ndjenjën e tij të veçantë të humorit – një cilësi që mund të jetë veçanërisht e dobishme kur realiteti nuk përputhet me pritshmëritë. Mbaj një qëndrim pozitiv dhe lojcak, për të shmangur që zhgënjimet e vogla të kthehen në probleme të mëdha. Lajmi i mirë është që Merkuri është në një pozicion shumë të favorshëm: kjo nxit krijimin e miqësive të reja dhe marrëdhënieve me kuptim. Kjo është një periudhë e mirë për të zgjeruar rrethin shoqëror dhe për të ndërtuar lidhje më të forta. Por duhet pasur kujdes edhe me ndikimin e ri të kundërt të Marsit, i cili e bën ditën më të lodhshme dhe nxit stres apo përplasje. Prandaj, këshillohet të mos lodhesh fizikisht më shumë seç duhet dhe të marrësh kohën që të duhet për të rigjetur qetësinë e brendshme. Mos i nënvlerëso propozimet që mund të vijnë – një punë e re, një marrëveshje, apo një përmirësim në pozicionin aktual mund të realizohen deri në mesin e qershorit, por kërko menjëherë atë që të takon.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Në këtë periudhë, yjet janë të orientuar drejt përmirësimit të marrëdhënieve sentimentale për ty. Prania e Afërditës, e cila prej datës 13 është sërish në lëvizje të drejtpërdrejtë, sjell ndjeshmëri dhe rikujton emocione nga e kaluara. Mund të ndodhë të mendosh për një ish-partner, ose nëse je në një lidhje, të rizgjohet ajo pasion që kishte munguar. Është e rëndësishme të kujtosh se gjithçka varet nga personi që ke përballë. Shenja si Virgjëresha, Shigjetari dhe Binjakët po përjetojnë momente të ndërlikuara të përziera me ekstazë dhe tension, por ti, Peshk, ke nevojë për siguri dhe sqarime të vazhdueshme. Mbrëmja e sotme sjell një përmirësim të gjendjes personale. Pas ditëve të lodhshme fizikisht, vjen momenti për rikuperim. Shfrytëzoji këto energji të reja për të rifreskuar emocionet dhe për të rizbuluar gjithçka që të bën të ndihesh mirë. /noa.al