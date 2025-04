Meloni në Uashington/ Kryeministrja italiane mes balancave diplomatike, merr një ‘Po’ nga Trump. Do të vizitojë Romën!

WASHINGTON – Giorgia Meloni ecën në një fije të hollë. Ekuilibër në Zyrën Ovale, pa u penguar. Afërsi e barabartë mes Brukselit dhe Uashingtonit. Për tarifat doganore, Europa nuk tërhiqet, përkundrazi: propozon një samit në Romë mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, për ta futur sërish në lojë Ursula von der Leyen. Ajo mbron edhe Volodymyr Zelensky, ndërkohë që Donald Trump e sulmon. Por merr edhe lavde të përsëritura nga ish-presidenti amerikan. Dhe ia kthen, duke sulmuar ideologjinë woke, të cilën ushtria MAGA e konsideron si pararendëse të ferrit.

Kur ndodhet në Zyrën Ovale, kryeministrja italiane përballet me shfaqjen në stilin Trump. Kalojnë minuta të gjata para se të mund të flasë. Koncepti i parë është, megjithatë, përmbledhja diplomatike e përsosur e vizitës (dhe e ekuilibrit të saj): “Do të doja ta ftoja Trump për një vizitë zyrtare në Itali. Nëse ka mundësi, do të donim të organizonim një takim me Evropën”. Pak më vonë, shton: “E falënderoj Presidentin që pranoi ftesën. Ai do të konsiderojë nëse do të takohet edhe me Evropën”.

Më shumë nuk mund të thotë, sepse me dyer të mbyllura Trump nuk do të dëgjojë shumë për Ursulën. Shfaq rezistencë, vendos kufij, bën dhe zhbën. Por Meloni nuk dorëzohet. Donte të bëhej urë, dhe ngul këmbë. “Për tarifat doganore reciproke jam e sigurt që mund të bëjmë një marrëveshje, duke u takuar në mes. Jam këtu për të ndihmuar”. Dhe për të mbështetur gjithashtu çështjen e Brukselit.

Por konkretisht, nuk shihet shumë: amerikani mban qëndrimin për tarifat doganore. Në dosjet e tjera, çështja bëhet edhe më komplekse. Presidenti amerikan e provokon për shpenzimet ushtarake për NATO-n, “nuk janë kurrë të mjaftueshme”, ndërsa ajo përpiqet të qetësojë, jo pa ndonjë siklet: “Nuk kemi folur për kufij maksimalë që mund të arrijë Italia, por për faktin se vendi ynë do të mbajë angazhimet. Në samitin e Hagës në fund të qershorit ne do të arrijmë në 2%. Jemi një komb serioz”.

Ka një pikë, megjithatë, ku Meloni bindet se është e nevojshme të kundërshtojë aleatin. E pyesin për faktin që Trump e konsideron Volodymyr Zelensky përgjegjës për luftën, dhe ajo nuk shmanget: “E dini si mendoj për Ukrainën. Besoj se ka ndodhur një pushtim dhe se pushtuesi ishte Putin. Por sot ajo që është e rëndësishme është që së bashku duam të punojmë për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”.

Nuk ka shumë përparim në tarifat, pra. Dhe mbeten dallime për Kievin. Në frontin politik, megjithatë, puna e Melonit bëhet më e lehtë. Në krah të Trump ndodhet zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili në Munih teorizoi dekadencën e Evropës me tone të ashpra. Dhe kryeministrja përpiqet ta kënaqë: “Disa më quajnë nacionaliste perëndimore, nuk e di nëse është fjala e duhur, por e di që kur flas për Perëndimin, flas për qytetërim. Dua ta bëj më të fortë. Nëse kemi probleme mes dy brigjeve të Atlantikut, ky është momenti për të ulur dhe gjetur zgjidhje“. Menjëherë pas kësaj, shpik një slogan në anglisht që kujton atë të “Make America Great Again”. “Të punojmë për ta bërë Perëndimin sërish të madh. Duhet të takohemi në pikën më të mirë të ndërmjetme për të rritur së bashku“. Pra, një betejë e fortë kundër filozofisë woke. Ajo përmend Kristofor Kolombin dhe shton: “Kjo për të kujtuar që ndajmë një tjetër betejë, kundër ideologjisë që dua ta fshij nga historia, por edhe betejën kundër migrimeve të paligjshme dhe drogave sintetike, si Fentanili“. Si të mos mjaftonte, premton një luftë të fortë kundër emigracionit të paligjshëm, që në Mar-a-Lago është shumë në modë.

Në mbyllje të samitit, siç u tha, gjithçka duket më e zbehtë. Administrata amerikane kërkon përparim për taksën dixhitale dhe investimet, Meloni shmang t’i përmendë. Edhe për satelitët e SpaceX të Elon Musk (i cili nuk shihet në Zyrën Ovale), kryeministrja italiane distancohet: “Nuk kemi folur për Starlink, por për hapësirën. Do të punojmë së bashku për misionet në Mars“. Premtimi i fundit i pëlqen shumë tycoon-it: Roma do të blejë më shumë gaz amerikan, ose të paktën kështu duket. “Italia do të duhet të rrisë importet energjetike. Dhe kompanitë italiane do të investojnë 10 miliardë në SHBA“.

Në orët e natës italiane, avioni ngrihet për në Romë. Mund të kishte shkuar më mirë, ndoshta. Por sigurisht, mund të kishte përfunduar shumë më keq./La Repubblica