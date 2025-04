Horoskopi ditor nga Susan Miller për të Premten, 18 prill 2025

Dita e premte 18 sjell mundësi të reja për shumë shenja, duke u ofruar mundësi për të forcuar marrëdhëniet, të përmirësojnë financat dhe të rigjallërojnë kreativitetin e tyre.

Me ndikimet e planetëve si Neptuni dhe Saturni, disa mund të ndjejnë nevojën për të kaluar më shumë kohë me të dashurit e tyre, ndërsa të tjerë mund të kenë mundësinë të bëjnë ndryshime të rëndësishme në aspektet profesionale dhe personale.

Ja se çfarë parashikojnë yjet për secilën shenjë të horoskopit të Susan Miller në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Imagjinata juaj do të jetë shumë e pasur dhe e gjallë, pasi Neptuni vizionar do të vendoset në shenjën e Dashit. Ndërsa do të filloni të shihni shpërthime të krijimtarisë tuaj, sigurohuni t’i regjistroni ato në një vend të sigurt, qoftë në kokë, në letër ose në kompjuter. Kjo mënyrë do t’ju ndihmojë të nxirrni mençuri nga idetë tuaja kur të jetë momenti më i përshtatshëm. Neptuni është një planet me lëvizje të ngadaltë, prandaj mund të duhen disa kohë që konceptet tuaja të lulëzojnë plotësisht.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Për të shmangur ndjesinë e mbingarkesës nga objektivat tuaja afatgjata, mund të jetë e dobishme të i ndani ato në hapa më të vegjël dhe më të arritshëm. Uleni dhe bëni një diagram të procesit hap pas hapi. Kur të keni një rrugë të qartë përpara, mund të filloni udhëtimin tuaj. Saturni, i cili udhëheq sektorin e shpresave dhe ëndrrave, do të jetë udhëzuesi juaj nëse humbni rrugën. Besoni në procesin.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Nëse jeni duke synuar një pozicion të hapur në kompaninë tuaj, ka disa gjëra që duhet të mbani parasysh. Së pari, sigurohuni që të jepni më të mirën tuaj çdo ditë, duke u paraqitur gati për çdo detyrë që pret. Filloni herët me aplikimin dhe përditësoni CV-në tuaj për të pasqyruar të gjitha aftësitë dhe talentet tuaja. Saturni, i cili është i përkushtuar dhe punon për ju në shtëpinë e karrierës, do t’ju ndihmojë të vëreni nga e lartë.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Ky është një moment i përshtatshëm për të rikthyer në shkollë ose për të marrë një diplomë shtesë, pasi Saturni, planeti i punës së palodhur dhe vendosmërisë, ndodhet në shtëpinë tuaj të arsimit të lartë. Nëse ndiheni të nxitur të filloni këtë udhëtim, aplikoni për semestrin e ardhshëm të mundshëm. Kur të regjistroheni në kurse, mund të ndiheni të mbingarkuar nga ngarkesa e punës, por mos lejoni që kjo t’ju trembë. Saturni mund t’ju dhurojë forcën që ju nevojitet për të vazhduar me kursin tuaj. Do ta merrni diplomën tuaj më shpejt se sa mendoni.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Do të ishte më mirë për ju të shmangni situatat financiare të pasigurtë pasi Saturni është në shtëpinë tuaj të financave të përbashkëta, dhe mund të jetë e vështirë të bëni fitime nga tregjet financiare tani. Saturni tradicional preferon që të grumbulloni pasuri në mënyrën e vjetër, duke punuar shumë çdo ditë. Për momentin, do të ishte më dobishëm për ju të fokusoheni në karrierën tuaj dhe mënyrat se si mund ta përdorni atë për të rritur të ardhurat tuaja, sesa të spekuloni në tregje.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Besoji instinkteve tuaja kur bëhet fjalë për tregjet financiare—si Virgjëreshë, mendja juaj di si të fitojë pasuri. Neptuni është në lëvizje të plotë në sektorin e financave të përbashkëta, kështu që dëgjoni me kujdes atë që ju thotë ndërgjegjja juaj. Nëse një investim duket i vlefshëm, mendoni ta bëni, sidomos nëse këshilltari juaj financiar është dakord. Megjithatë, nëse nuk jeni të sigurt për një mundësi të caktuar, mund të vendosni të pushoni dhe të shmangni humbjet e mundshme. Me kalimin e kohës, do të dilni përpara në këtë rrugë.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Kjo fundjavë do të jetë e shkëlqyer për të kaluar kohë cilësore me partnerin tuaj. Mund të shkoni në një vresht për të provuar verëra të ndryshme ose të kaloni një mbrëmje në një restorant elegant për darkë. Nëse preferoni të qëndroni në shtëpi, mund të keni një kohë të bukur së bashku, duke parë një film tërheqës, duke përgatitur një darkë të shijshme, ose të dyja. Pasi Neptuni po kalon në shtëpinë tuaj të partneritetit, dashuria në marrëdhënien tuaj ka të ngjarë të lulëzojë.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Ky mund të jetë një moment i shkëlqyer për të sjellë një shtesë të re të dashur në familjen tuaj. Shkoni në dyqanin e kafshëve më të afërt për të zgjedhur një shok katërkëmbësh si kafshën tuaj të re shtëpiake. Nuk ka rëndësi nëse preferoni qentë apo jeni më shumë për macet—e rëndësishme është që t’i jepni dashuri dhe dhembshuri këtij lidhjeje të re, diçka që do të jetë shumë e lehtë të bëni, pasi Neptuni, sfera e dashurisë pa kushte, tani ndodhet në shtëpinë tuaj të kafshëve të vogla dhe po ndan dhembshurinë e tij me ju.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nëse nuk keni qenë shumë aktiv me familjen tuaj gjatë javëve të fundit, kjo është mundësia juaj për të ndryshuar këtë, pasi Saturni është në Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të familjes. Merrni familjen për një pasdite argëtuese në parkun e lojërave apo në kopshtin zoologjik. Nëse keni fëmijë të vegjël, ata do të gëzohen duke kaluar nëpër disa shkopinj të shpejtë apo duke parë shumë kafshë ekzotike. Ndërkohë, do të shijoni buzëqeshjet e mëdha në fytyrat e fëmijëve tuaj duke kaluar kohë cilësore me ata që i doni.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Ky mund të jetë një moment ideal për të rigjallëruar shtëpinë tuaj me dekorime të reja. Ftoni partnerin tuaj të bashkohet me ju në dyqanin tuaj të preferuar për mallra shtëpiake këtë fundjavë për të eksploruar opsionet për një dizajn të ri brenda shtëpisë. Me Neptunin, planetin krijues, që kalon në shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë, ka të ngjarë që të tërhiqeni nga gjithçka artistike, si piktura dhe objekte qelqi të shpuara me dorë. Nëse disa elemente tërheqin interesin tuaj, mos hezitoni t’i blini për shtëpinë tuaj, pasi ato mund të shtojnë ngrohtësinë e hapësirës tuaj.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Nëse po hasni vështirësi në një projekt letrar apo krijues, mund të gjeni të dobishëm të testoni një temë romantike apo fantastike, pasi Neptuni po kalon në sektorin tuaj të komunikimit. Përveçse do të eksploroni diçka të re, mund të vendosni të jeni pak më të butë me veten tuaj ndërsa kaloni ndonjë pengesë artistike. Mund të vendosni të jepni pak kohë për veten tuaj për t’u rigjallëruar në kreativitetin tuaj. Nëse e bëni këtë, ka të ngjarë të riktheheni në punë në kohë të shkurtër.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Mund të vendosni të blini një veshje të re për veten tuaj në ditët që vijnë. Kur të zgjidhni stilin e duhur, mund të jetë e dobishme të merrni disa këshilla nga Saturni i formalizuar. Përqendrohuni në veshje më profesionale, si kostume. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të blini diçka më të rastësishme. Megjithatë, nëse blini veshje të përditshme, mund të dëshironi të shkoni për tone më tokësore, pasi Saturni është shumë konservator në stilin e tij të veshjes. Çdo gjë që blini duhet t’ju bëjë të ndiheni komod dhe të sigurt. /noa.al