Aksident i rëndë në Napoli, këputet kablloja e teleferikut, katër të vdekur, një i plagosur rëndë

Një aksident tragjik në teleferikun e Monte Faito, që përshkon qytetin e Napolit, i ka marrë jetën katër personave, ndërsa një i katërt është plagosur rëndë.

Aksidenti i rëndë ndodhi në Castellammare di Stabia, kur një nga kabllot e teleferikut Monte Faito u prish pak pas orës 15:00, duke lënë dy kabinat pezull në ajër. Në atë moment në bord ndodheshin 16 persona, përfshirë turistë dhe punëtorë.

Kabina më e afërt me stacionin malor, me 5 persona në bord rrëshqiti më pas dhe u përplas me shtyllën e parë. Katër persona vdiqën në vendngjarje, ndërsa një tjetër është plagosur rëndë dhe është dërguar në spital.

Ndërkohë, një hetim për katastrofën është hapur nga Prokuroria Publike Torre Annunziata, e cila e ka vendosur teleferikun nën sekuestro.

Teleferiku ishte rihapur vetëm shtatë ditë më parë pas pushimit dimëror. Kabina e rrëzuar u lokalizua nga helikopteri i zjarrfikësve pas një kërkimi të vështirësuar nga dukshmëria e dobët për shkak të mjegullës së dendur.

Rreth orës 17:00 erdhi lajmi se komunikimet ishin ndërprerë dhe kabina besohej se kishte mbetur pezulluar në ajër. Në orën 18:05, Umberto De Gregorio, president dhe CEO i Eav, Holding publikoi lajmin për viktimat në mediat sociale.

Menjëherë pas konfirmimit të lajmit tragjik, Presidenti i rajonit të Kampanjias, Vincenzo De Luca, shkoi në vendngjarje. Pas aksidentit, stacioni Castellammare di Stabia u mbyll për shkak të ndërprerjes së linjës hekurudhore midis Pioppaino dhe Sorrento, duke qenë se kablloja kishte rënë mbi shina.

Policia Bashkiake e Stabias ka urdhëruar masa paraprake për mbylljen e rrugës panoramike në majën e ngjitjes drejt Pallatit Bourbon të Quisisana-s.

Teleferiku në fjalë u përurua në verën e vitit 1952. Në ditën e 15 gushtit 1960, kishte ndodhur i pari dhe i vetmi aksident fatal në historinë e saj. Kabina që po bënte seksionin zbritës, në lartësinë e shtyllës së parë, u shkëput nga kabllot e tërheqjes dhe përfundoi duke u përplasur në shinat hekurudhore poshtë saj, duke u marrë jetën 4 personave në atë kohë.