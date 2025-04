Ekzekutohet në Lezhë Gjovalin Prendi, babai i të vrarit Sidorel Prendi (Roan Ibrahimi).

Ngjarja ka ndodhur në fshatin Pllanë.

Burime bëjnë me dije se i vrari është babai i Sdorel Prendit, i njohur edhe si Roan Ibraimi , i vrarë më 9 maj 2024 në Virona të Athinës.

Policia ndodhet në vendngjarje.

Kush është Roan Brahimi?

Roan Brahimi alias Sidorel Prendi, i njohur edhe me pseudonimin “Sidi” kishte mbërritur nga Dubai në Athinë dhe u qëllua për vdekje me armë brenda automjetit të tij. Policia greke thotë se ka dyshime që vrasja e tij mund të ketë lidhje me këtë sagë hakmarrjeje të nisur nga Shqipëria.

Brahimi njihej edhe si armiku i Ervis Martinajt, ‘mbretit të kumarit’ i zhdukur pa gjurmë që prej 8 Gushtit 2022 në aksin Durrës-Shijak dhe fati i të cilit nuk dihet ende.

Po ashtu, Roan Brahimi dyshohet të ketë lidhje edhe me vrasjen Gentjan Bejtjes në 15 mars të këtij viti në Larushk të Krujës.