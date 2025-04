Zbulohet shpella e mbushur me objekte të rralla nga një qytetërim i zhdukur

Në një zbulim novator arkeologjik, një dhomë e fshehur është zbuluar thellë brenda shpellës Tlayócoc në Sierra de Guerrero, Meksikë. Dhoma, e cila ka mbetur e paprekur për shekuj, mban objekte nga një qytetërim i lashtë që besohet të jetë Tlacotepehuas, një grup etnik i zhdukur nga rajoni. Gjetjet, duke përfshirë byzylykët e bërë nga guskat e kërmillit dhe disqe guri të zi, besohet se datojnë më shumë se 500 vjet më parë. Sipas një raporti nga Instituti Kombëtar i Antropologjisë dhe Historisë (INAH) , këto artefakte ofrojnë njohuri të vlefshme në praktikat shpirtërore dhe rituale të Tlacotepehuas.

Zbulimi është përshkruar si një zbulim i rëndësishëm për të kuptuar periudhën postklasike në Mesoamerikë, veçanërisht në lidhje me kozmologjinë dhe sistemet e besimit të grupeve indigjene në këtë zonë. Reliket u gjetën në një kalim të zhytur që të çonte në dhomën e fshehur dhe sendet u vendosën me kujdes në majë të stalagmiteve, duke sugjeruar se ato mund të përdoreshin për oferta rituale. Tlacotepehuas , një qytetërim i vendosur dikur në Sierra de Guerrero, kanë qenë prej kohësh një mister, me shumë pak informacion për kulturën dhe praktikat e tyre. Zbulimi i artefakteve të tyre në këtë shpellë mund të hedhë dritë mbi ritualet, besimet shpirtërore dhe strukturën shoqërore të tyre. Byzylykët e guaskës së kërmillit, të gdhendura me fytyra antropomorfe dhe simbole kozmologjike, janë veçanërisht domethënëse, duke sugjeruar se Tlacotepehuas i kushtonin rëndësi të madhe botës natyrore dhe ndoshta i përdornin këto objekte në ceremonitë fetare.

Këto objekte jo vetëm që ofrojnë një lidhje të prekshme me të kaluarën, por gjithashtu zbulojnë mjeshtërinë artistike të Tlacotepehuas. Modelet e tyre të ndërlikuara tregojnë për një kulturë të pasur me simbolikë dhe shprehje artistike, duke përdorur materiale nga mjedisi i tyre i afërt për të krijuar objekte me rëndësi të madhe kulturore dhe shpirtërore.

Shpellat kanë pasur gjithmonë një rëndësi shpirtërore në kulturat mezoamerikane, të cilat shpesh shihen si porta për në botën e krimit ose si vende për komunikim hyjnor. Shpella Tlayócoc ka të ngjarë të përdorej si një hapësirë ​​rituale dhe vendosja e ofertave brenda shpellës nënvizon rëndësinë e saj në sistemet e besimit të Tlacotepehuas. Artefakte të tilla gjenden shpesh në shpella ose hapësira të shenjta, duke konfirmuar më tej rolin ritualist që këto objekte luanin në jetën e njerëzve të lashtë.

Vendndodhja e largët dhe e fshehtë e shpellës mund të ketë kontribuar në ruajtjen e këtyre thesareve të lashta, të paprekura për shekuj. Kjo dhomë e fshehur ofron një mundësi të rrallë për të rindërtuar peizazhin shpirtëror të Mesoamerikës së lashtë dhe Tlacotepehuas mund të mos ketë qenë i vetmi grup që ka përdorur shpellat në këtë mënyrë.