‘Piramida’ misterioze nënujore që besohet të jetë 12,000 vjeçare. Zbulimi që riformëson historinë

Nën valët e brigjeve të ishujve Ryukyu të Japonisë , një strukturë intriguese nënujore ka kapur kureshtjen e studiuesve dhe eksploruesve për dekada. I zbuluar në vitin 1986, monumenti Yonaguni është një formacion i lartë guri që ngrihet 27 metra nga fundi i oqeanit, i shtrirë rreth 25 metra nën ujë.

Teoria se monumenti Yonaguni është një strukturë e krijuar nga njeriu ka ngjallur debate të konsiderueshme. Disa studiues sugjerojnë se mund të datojë rreth 10,000 vjet më parë , gjë që do ta bënte atë më të vjetër se Piramidat e Egjiptit dhe Stonehenge . Nëse kjo hipotezë do të vërtetohej, ajo mund të përmbysë afatet kohore tradicionale të qytetërimit njerëzor dhe të sugjerojë se shoqëritë e përparuara kanë ekzistuar shumë më herët se sa kanë supozuar historianët më parë.

Masaaki Kimura , një profesor emeritus në Universitetin e Ryukyu, është ndër përkrahësit e teorisë së krijuar nga njeriu. Ai sugjeron se monumenti mund të ketë qenë i dukshëm mbi nivelin e detit 12,000 vjet më parë, përpara fundit të Epokës së fundit të Akullnajave.

Ky afat kohor do të nënkuptonte se rritja e nivelit të detit e zhyti rajonin me kalimin e kohës, duke përfshirë atë që dikur mund të kishte qenë një strukturë mbresëlënëse. Nëse teoria e Kimura-s qëndron, monumenti Yonaguni mund të jetë një e dhënë e rëndësishme për të kuptuar një qytetërim të lashtë që humbi në det.

Megjithatë, jo të gjithë ekspertët janë të bindur se struktura Yonaguni është krijuar nga njeriu. Robert M. Schoch, një gjeolog në Universitetin e Bostonit, argumenton se monumenti ka të ngjarë të jetë rezultat i proceseve gjeologjike natyrore.

Schoch beson se simetria e dukshme e strukturës mund të shpjegohet nga thyerja natyrore dhe erozioni i gurëve ranor në rajon. Ndërsa forma e monumentit është padyshim mahnitëse, Schoch pohon se nuk ka asnjë provë përfundimtare që të sugjerojë se ai është ndërtuar qëllimisht nga njerëzit.

Pikëpamja e Schoch tregon rolin e kohës dhe forcave natyrore në formësimin e peizazhit. Ai sugjeron se pamja unike e strukturës Yonaguni është një produkt i forcave graduale dhe të fuqishme të natyrës, në vend të punës së inxhinierëve të lashtë.

Misteri që rrethon monumentin Yonaguni ka bërë në mënyrë të pashmangshme krahasime me historinë mitike të Atlantidës. Ideja e një qytetërimi të humbur e të përparuar që u zhyt nën oqean është një temë që rezonon fuqishëm me publikun dhe Yonaguni është bërë një pikë qendrore për ata që besojnë në ekzistencën e qytetërimeve të tilla.

Një nga përkrahësit më të zëshëm të kësaj teorie është Graham Hancock, një shkrimtar britanik i njohur për pikëpamjet e tij të diskutueshme mbi historinë e lashtë. Hancock argumenton se monumenti Yonaguni është dëshmi e një qytetërimi të avancuar teknologjikisht që i ka paraprirë kulturave të njohura njerëzore.

