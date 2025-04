Plagosja në Tiranë, shkak i konfliktit dyshohen paratë me fajde

Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me të shtënat e regjistruar mbrëmjen e sotme në Tiranë. Raportohet se ngjarja ka ndodhur te "Rruga e Kosovarve" pranë digës së Liqenit Artificial. Sipas burimeve, të shtënat janë regjistruar pas një konflikti për para me përqindje.

Mësohet se shtatë persona janë konfliktuar me njëri-tjetrin. Sipas raportimeve personat kanë qenë të ulur në një tavolinë bashkë. 2 prej tyre janë zënë fillimisht me fjalë me njëri-tjetrin dhe më pas kanë nisur të grushtohen.

Në vendngjarje është qëlluar vetëm 1 herë me armë zjarri drejt njërit prej personave të përfshirë në konflikt. Në vendgjarje është gjetur vetëm një gëzhojë. Një i plagosur mësohet se është dërguar për mjekim në një spital privat.