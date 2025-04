Tronditje në Gjermani: Mjeku u merr jetën shumë pacientëve dhe zhduk provat: Ndjeja kënaqësi!

Skandal në Gjermani: Mjeku në Berlin akuzohet për vrasjen e 15 pacientëve me “epsh për vrasje” – hetohen mbi 390 raste. Johannes M. (40) vjen nga Frankfurt/Main dhe ka punuar në fushën mjekësore në Berlin për vite me radhë. Rasti të kujton vrasësin serial Niels Högel, një infermier. Ai u dënua me burgim të përjetshëm për 85 vrasje

Berlin – Një mjek 40-vjeçar në kryeqytetin gjerman është në qendër të një skandali tronditës, pasi autoritetet besojnë se ai mund të ketë vrarë qëllimisht të paktën 15 pacientë me një koktej vdekjeprurës medikamentesh. Prokuroria e Berlinit thotë se mjeku, i identifikuar si Johannes M., ka vepruar i shtyrë nga një “epsh i pastër për vrasje”, pa asnjë motiv financiar apo përfitim tjetër personal, por thjeshtë për kënaqësi.

Sipas hetuesve, viktimat – 12 gra dhe 3 burra, të moshave nga 25 deri në 94 vjeç – humbën jetën midis shtatorit 2021 dhe korrikut 2024. Mjeku dyshohet se u ka administruar atyre pa dijeni anestezikë dhe substanca që paralizojnë muskujt e frymëmarrjes, duke i shkaktuar vdekjen për pak minuta.

"Johannes M. ka administruar një koktej vdekjeprurës droge për viktimat e tij. Nuk kishte nevojë mjekësore. Më pas thuhet se ai i ka vënë zjarrin shtëpive të viktimave të tij për të mbuluar krime", thanë autoritetet, citon noa.al të përditshmen Bild.

Zjarre për të fshehur gjurmët

Në të paktën pesë raste, Johannes M. dyshohet se i ka vënë zjarr banesave të pacientëve për të fshehur provat e krimit. Në një rast, ai nuk arriti të ndezte zjarrin e planifikuar dhe më pas u përpoq të paraqitej si i shqetësuar, duke thirrur një të afërm të viktimës me pretendimin se ajo nuk po i përgjigjej në derë.

Prokuroria njoftoi se më 8 korrik 2024, ai dyshohet se vrau dy pacientë brenda të njëjtës ditë: një burrë 75-vjeçar në mëngjes në Kreuzberg dhe një grua 76-vjeçare pasdite në lagjen Neukölln.

Mjeku i kujdesit paliativ Johannes M. kujdesej për disa dhjetëra pacientë në kryeqytetin gjerman Berlin, raporton noa.al. Kohët e fundit, mjeku i lindur në Frankfurt/Main punoi për një qendër onkologjike në Berlin-Tempelhof, Shoqatën Kombëtare të Mjekëve Statutore të Sigurimeve Shëndetësore, një shërbim bujtinë në Neukölln dhe një strukturë e kujdesit paliativ në Kreuzberg. Më parë, ai ka punuar në Hesse dhe North Rhine-Westphalia, ndër të tjera.

Hetimet dhe zhvarrimet

40-vjeçari fillimisht dyshohej për vrasjen e katër pacientëve të moshës 72-94 vjeç në shtëpitë e tyre në qershor dhe korrik. Më pas numri i rasteve konkrete të dyshuara u rrit në tetë.

Fillimisht, mjeku u arrestua në gusht 2024 me akuzën për vrasje nga pakujdesia në katër raste, por hetimet zbuluan një pamje shumë më të errët. Një njësi speciale ka identifikuar 395 raste të dyshimta të pacientëve që kanë ndërruar jetë nën kujdesin e tij. Deri tani, në 95 raste është konfirmuar dyshimi për ndërhyrje kriminale, ndërsa 75 raste të tjera janë ende në shqyrtim.

Janë kryer 12 zhvarrime për të analizuar më tej shkakun e vdekjes dhe pesë të tjera janë planifikuar në javët në vijim.

Rasti ngre shqetësime për sigurinë spitalore në Gjermani

Rasti i Johannes M. ka tronditur opinionin publik dhe sistemin shëndetësor gjerman. Ai vjen në një kohë kur një tjetër rast i ngjashëm po gjykohet në Aachen, ku një infermiere akuzohet për vrasjen e nëntë pacientëve duke u injektuar doza të tepërta qetësuesish. Ajo kishte deklaruar se ndjehej si “mjeshtre e jetës dhe vdekjes”.

Rasti në Berlin, për nga përmasat dhe qëllimi i dyshuar, po cilësohet si një nga më të rëndët në historinë moderne të mjekësisë gjermane. Nëse akuzat vërtetohen, Johannes M. do të përballet me dënimin maksimal për vrasje të shumëfishtë me paramendim. Autoritetet kanë premtuar hetim të thelluar dhe transparencë të plotë. /noa.al