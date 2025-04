Zbulim tronditës: Prifti italian abuzon me djem të mitur

Skandal në Itali: Prifti katolik arrestohet për abuzim seksual me të mitur në Breshia

Breshia, Itali – Një tjetër skandal tronditës ka goditur Kishën Katolike në Itali. Prifti 48-vjeçar Ciro Panigara është vënë në arrest shtëpiak, pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me të mitur gjatë periudhës 2013–2014, kohë kur shërbente në famullinë e zonës San Paolo në Breshia.

Sipas autoriteteve, hetimet nisën vitin e kaluar, pasi një adoleshent rrëfeu abuzimin që kishte përjetuar, duke iu hapur një mësuesi të ri. Kjo dëshmi nxiti ndërhyrjen e menjëhershme të drejtësisë dhe çoi në një hetim të thelluar për veprimtarinë e priftit.

Peshkopi i zonës, Pierantonio Tremolada, reagoi publikisht duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së qytetarëve: “Për të gjithë ne, mbrojtja e bashkëqytetarëve tanë është gjithmonë prioritet.” Ai sqaroi gjithashtu se prifti ishte larguar nga famullia në janar të vitit të kaluar, sapo kishin nisur hetimet.

Lajmi ka shkaktuar tronditje në komunitetin lokal. Siç raportoi gazeta Corriere della Sera, besimtarët e San Paolos janë të shokuar dhe të zhgënjyer nga zhvillimi i kësaj ngjarjeje, e cila ka hedhur sërish hijet e abuzimit mbi institucionet fetare.

Autoritetet po vijojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht veprimet e dyshuara të Panigarës dhe për të siguruar mbrojtjen e çdo viktime të mundshme.

I lindur në Ghedi, një qytet në provincën e Brescia-s, në një intervistë të dhënë në Youtube kur u bë prift në Leno, ai shpjegon se ka lindur "në një mjedis oratorie", pasi si djalë ndoqi me zell oratorinë dhe jo famullinë, ku gjeti miq të rëndësishëm dhe zhvilloi konkretisht profesionin e tij. “Më parë, në fakt e kisha ëndërr të bëhesha elektricist ”, specifikon prifti. Studimet në institutin profesional "Bonsignori" në Remedello, puna e parë dhe më pas gjithçka ndryshon: "Më erdhi një goditje elektrike dhe Zoti më mori në një moment dhe u përpoqa të shikoja nëse rruga ime ishte ajo e priftërisë" .

Pas seminarit u bë prift dhe kuptoi se kishte bërë zgjedhjen e duhur: “Jam i lumtur që jam prift”. Karriera e tij fetare filloi në vitin 2004, kur ai u bë ndihmës famullitar fillimisht në Isorella, midis viteve 2004 dhe 2008, dhe më pas në Adro, midis 2008 dhe 2013. Sipas rindërtimeve të kryera nga hetuesit bazuar në rrëfimet e disa dëshmitarëve, abuzimet e para datojnë në këtë fazë në periudhën dyvjeçare2012/20. Pas përvojës së Adro dhe Torbiato (2009-2013), Don Ciro Panigara bëhet kapelan në Brescia.

Në vitin 2016 ai mbërriti në Bassa, duke shërbyer si kurat në Leno, Milzanello dhe Porzano deri në vitin 2020 dhe duke marrë rolin e administratorit të famullisë në Famullinë e Shën Pjetrit dhe Palit të Visano deri në vitin 2024. Në fund të vitit ai u zgjodh të shërbente si famullitar në San Paolo dhe në 2025, u detyrua të jepte dorëheqjen nga peshkopi për shkak të akuzave për abuzime kundër tij që qarkulluan në dhjetor 2024.

Akuzat kanë zhytur në dëshpërim besimtarët të cilët, siç ka treguar në intervistë, e kanë pritur krahëhapur, me ngrohtësi dhe entuziazëm. "Ndihem i mirëpritur dhe i vlerësuar, është një komunitet ‘i ngrohtë’ që i do priftërinjtë e tij" . Përvoja e kujdesit baritor për familjet ishte një detyrë e re, por stimuluese për të: “Fillova të takohem me grupe familjare dhe më pëlqeu që në fillim, ka një klimë të këndshme dhe po më bën mirë edhe mua personalisht”.