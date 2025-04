Zbulohet plani amerikan për paqen, ja si ndahet Ukraina në tre zona

I dërguari i Presidentit Trump për Ukrainën ka thënë se vendi mund të ndahet “pothuajse si Berlini pas Luftës së Dytë Botërore” si pjesë e një marrëveshjeje paqeje.

Gjenerali Keith Kellogg, një figurë kryesore në përpjekjet e SHBA për t’i dhënë fund luftës trevjeçare, sugjeroi që trupat britanike dhe franceze mund të marrin zona kontrolli në perëndim të vendit si pjesë e një “forcë sigurie”, me ushtrinë ruse në lindjen e pushtuar. Ndërmjet tyre do të ishin forcat ukrainase dhe një zonë e çmilitarizuar.

Kellogg, 80 vjeç, tha se forca e udhëhequr nga britanikët dhe francezët në perëndim të lumit Dnipro, që ndan Ukrainën nga veriu në jug dhe kalon përmes Kievit, “nuk do të ishte provokuese fare” për Moskën. Ai tha se Ukraina është një vend mjaftueshëm i madh për të strehuar disa ushtri që kërkojnë të zbatojnë një armëpushim.

“Thuajse mund ta bësh të duket si ajo që ndodhi me Berlinin pas Luftës së Dytë Botërore, kur kishe një zonë ruse, një zonë franceze, një zonë britanike, një zonë amerikane,” tha ai.

“Ju ndodheni në perëndim të [Dnipros], i cili është një pengesë e madhe,” tha Kellogg. Ai më vonë sqaroi se Amerika nuk do të ofrojë trupa tokësore. Ai sugjeroi që një zonë e çmilitarizuar prej 18 miljesh (rreth 29 kilometra) mund të vendoset përgjatë vijave ekzistuese të kontrollit në lindje.

Në mënyrë të tërthortë, plani i gjeneralit për kalimin nga një armëpushim në një marrëveshje paqeje afatgjatë përfshin pranimin nga SHBA të kontrollit de facto të Rusisë mbi tokën që aktualisht ajo mban.

Muajin e kaluar, Sergey Lavrov, ministri i jashtëm rus, përsëriti se Kremlini nuk do të pranonte trupa paqeruajtëse nga asnjë vend i NATO-s “në asnjë rrethanë”. Ukraina, e cila ndryshe nga Gjermania naziste në vitin 1945 ka një qeveri funksionale dhe pro-perëndimore, mund ta shohë krahasimin me Berlinin e pasluftës si të papërshtatshëm, veçanërisht pasi një nga justifikimet e pabaza të Rusisë për pushtimin e saj ishte “denazistifikimi” i vendit.

Këto komente japin një nga pasqyrimet më të qarta mbi vizionin e Trump për të ardhmen e Ukrainës nga ata që janë të përfshirë në planifikimin e armëpushimit. Ato janë gjithashtu sugjerimi i parë nga një zyrtar i lartë amerikan se lumi Dnipro mund të bëhet një vijë ndarëse e një lloji brenda Ukrainës pas një armëpushimi, megjithëse Kellogg nuk sugjeroi dorëzimin e ndonjë territori tjetër në lindje të lumit ndaj Moskës.

Ka dallime të qarta midis propozimit të Kellogg dhe ndarjes së Berlinit dhe Gjermanisë pas Luftës së Dytë Botërore. Ndërsa Gjermania u detyrua të dorëzohej ndaj ushtrive pushtuese, Ukraina do t’i ftonte aleatët për të siguruar një “forcë sigurie” në perëndim të vendit, dhe nuk ka sugjerime se ndonjë territor tjetër do t’i dorëzohej Rusisë. Edhe pse analogjia është, simbolika e gjuhës është goditëse vetëm pak javë larg 80-vjetorit të Ditës së Fitores në Evropë (VE Day).

Kjo ndodhi ndërsa Steven Witkoff, i dërguari special i Trump për Rusinë, udhëtoi atje të premten për të diskutuar marrëveshjen e armëpushimit, duke shtrënguar duart me Presidentin Putin në Shën Petersburg. Po atë ditë, Trump shtoi presionin ndaj Putinit për t’i dhënë fund luftës, duke shkruar në platformën e tij Truth Social: “Rusia duhet të lëvizë. Shumë njerëz po vdesin, mijëra në javë, në një luftë të tmerrshme dhe pa kuptim — një luftë që nuk duhej të kishte ndodhur, dhe nuk do të kishte ndodhur, nëse unë do të isha president!!!”

Kremlini paralajmëroi që të mos priten ndonjë “përparim” përpara takimit të tretë mes Witkoff dhe Putinit.Kellogg pranoi se Putini, i cili javët e fundit ka zhgënjyer Trump-in me qasjen e tij të pandryshueshme ndaj bisedimeve për armëpushim, “mund të mos e pranojë” propozimin për zonat e kontrollit. Për të siguruar që forcat anglo-franceze dhe ato ukrainase, të mbështetura nga trupa të vendeve të tjera të një “koalicioni vullnetar”, të mos shkëmbejnë zjarr me rusët, Kellogg tha se duhej vendosur një zonë tampon mes vijave ukrainase dhe ruse. “Shikon një hartë dhe krijon, për mungesë të një termi më të mirë, një zonë të çmilitarizuar [DMZ]. Të dy palët të tërhiqen nga 15 kilometra secila, që janë 18 milje,” tha ai.

“Dhe ti ke një… DMZ që mund ta monitorosh, dhe një zonë pa zjarr. Kjo mund të monitorohet mjaft lehtë.” Megjithatë, ai shtoi: “Tani, a do të ketë shkelje? Me shumë gjasa, sepse gjithmonë ndodhin. Por aftësia jote për ta monitoruar atë është e lehtë.” Në atë që ka gjasa të shihet në Kiev dhe kryeqytetet evropiane si një përpjekje për ta kthyer Putinin në tryezën e negociatave, Kellogg tha se SHBA mbështet zgjedhje të reja në Ukrainë. Putini prej kohësh ka vënë në dyshim legjitimitetin e Presidentit Zelensky për të udhëhequr, gjë që e ka bërë Trump-in të thotë muajin e kaluar se ishte “me të vërtetë i zemëruar” me sulmet e vazhdueshme të rusit ndaj liderit ukrainas.

Kellogg tha: “Mendoj se nëse arrihet një armëpushim, do të ketë zgjedhje. Sepse tani ka gati një vit që ato është dashur të thirreshin. Nuk u thirrën. Por mendoj se Zelensky është i hapur për ta bërë këtë pasi të arrihet një armëpushim dhe një zgjidhje. Por kjo është një thirrje për popullin ukrainas dhe parlamentin ukrainas. Jo për ne.”

Marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Kievit janë “kthyer në binarë”, tha Kellogg, siç tregohet nga rifillimi i bisedimeve mbi një marrëveshje të propozuar për mineralet. Një ekip teknik i zyrtarëve ukrainas mbërriti në Uashington të premten për të diskutuar marrëveshjen, e cila synon t’i japë Amerikës qasje të rëndësishme në rezervat e mëdha të Ukrainës me minerale kritike — si litiumi, titani dhe uraniumi — në këmbim të mbështetjes së vazhdueshme amerikane dhe investimeve në rindërtimin e vendit pas luftës.

Kellogg pranoi se zyrtarët amerikanë kishin nënvlerësuar kompleksitetin e sigurimit të marrëveshjes.

“Nuk është një po ose jo e thjeshtë,” tha ai. “Njerëzit nuk e kuptuan procesin aq mirë sa duhet.” Ai shpjegoi se parlamenti ukrainas, Rada, kishte vendimin përfundimtar nëse Amerika do të ketë qasje në mineralet kritike të vendit. Ai shtoi gjithashtu se brenda administratës Trump kishte një pranim që “askush nuk e di” se çfarë lloj mineralesh janë të aksesueshme në Ukrainë apo çfarë vlere kanë. “Herën e fundit që dikush bëri një studim gjeologjik ishin sovjetikët.”

Zyrtarët që po vizitojnë Uashingtonin do të punojnë për të zgjidhur këto ndërlikime në ditët në vijim dhe do të përpiqen ta shndërrojnë një “marrëveshje biznesi” në një “marrëveshje diplomatike”, tha Kellogg. Së bashku me vizitën e Witkoff, Kellogg përshkroi se si ai dhe ekipi i tij ishin “gati” për t’u riangazhuar me Kremlinin pas një pauze njëmujore në diskutime. “Kam një biletë avioni pa datë kthimi,” tha ai.

Gjatë kësaj kohe, Rusia ka vazhduar sulmet ajrore të përditshme ndaj Ukrainës. Më herët këtë javë, 19 persona, përfshirë nëntë fëmijë, u vranë nga një raketë ruse në Kryvyi Rih, qyteti i lindjes së Zelenskyt. Zyrtarët evropianë kanë treguar këto sulme si provë se Kremlini nuk është serioz në ndjekjen e paqes.

Kellogg tha se ai dhe ukrainasit, po prisnin që Rusia të paraqiste kushtet më të fundit për të ecur përpara me diskutimet. “Mendoj se do t’i marrim vesh [kërkesat e tyre] së shpejti,” tha ai.

Rusia ka deklaruar më parë se dëshiron që Ukraina të tërhiqet nga katër rajonet lindore — Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia — dhe të heqë dorë nga aspiratat për anëtarësim në NATO. Zelensky deri më tani ka refuzuar kërkesën për të dorëzuar territor.

Në Evropë, po rriteshin akuzat se koalicioni anglo-francez nuk po planifikonte në mënyrë të mjaftueshme për atë që do të ndodhte pasi të ndalonte zjarri në Ukrainë. John Healey, sekretari i mbrojtjes, shprehu shqetësimin për komentet e Kaja Kallas, shefes së politikës së jashtme të BE-së dhe ish-udhëheqëse e Estonisë, se planet nuk ishin më të avancuara. Ajo tha se nuk ishte e qartë cili ishte qëllimi i një force brenda Ukrainës, dhe nëse ajo do të monitoronte veprimet e Rusisë, do të ruante paqen, do të pengonte apo do të luftonte në terren.

“Planifikimi ynë, për ‘koalicionin e vullnetarëve’, është i vërtetë, thelbësor, i avancuar mirë; Bashkimi Evropian nuk është pjesë e këtij planifikimi,” tha Healey.

Në një konferencë për shtyp së bashku me homologët e tij gjerman dhe ukrainas, John Healey njoftoi se aleatët kishin premtuar 18 miliardë paund ndihmë ushtarake, një rritje rekord në financimin për Kievin. Shuma përfshinte 350 milionë paund të premtuar nga Britania e Madhe, duke përbërë një total prej 4.5 miliardë paundësh të destinuara për Ukrainën këtë vit, që Healey tha se ishte kontributi më i madh i deritanishëm i vendit të tij.

Megjithatë, në një tjetër ilustrim të qartë të riorientimit që Trump po bën ndaj financimit perëndimor për përpjekjet e luftës së Kievit, Kellogg paralajmëroi Sir Keir Starmer dhe Presidentin Macron që të mos mbështeten shumë te mbështetja amerikane për koalicionin. “Gjithmonë planifikoni për skenarin më të keq,” tha ai.

I pyetur nëse forca e sigurisë së koalicionit do të ishte efektive, ai sugjeroi se Trump do të ishte i kënaqur që Evropa po tregonte më shumë gatishmëri për të qëndruar në këmbët e veta. Ai tha se forca, të paktën, do të dërgonte një mesazh të mirë për Putinin.

Edhe pse Kellogg tregoi se përfshirja e Amerikës në koalicion do të ishte e kufizuar, ai inkurajoi Starmer dhe udhëheqësit e tjerë evropianë që “të marrin telefonin” dhe të mbrojnë çështjen e tyre.