Vrasësi i Ilaria Sulës gënjen sërish! Deklaroi se vdiq menjëherë pasi u qëllua me thikë, autopsia e hedh poshtë: Jo! U godit! Kishte hematoma në fytyrë

ITALI- Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me vrasjen e 22-vjeçares shqiptare, Ilaria Sula nga ish i dashuri i saj, Mark Samson. Mësohet se Ilaria para se të goditej për vdekje me thikë është dhunuar nga filipinasi 23-vjeçar.

Mavijosje, gërvishtje dhe thonj të thyer, këto janë disa nga shenjat evidente në trupin e Ilaria Sulës që dolën nga rezultatet e autopsisë. Të dhënat e para të autopsisë u treguan shenja dhune ndërsa Mark Samson kur u pyeti nëse kishte pasur një sulm fizik përpara se ta godiste me thikë në qafë Ilarian, u përgjigj me një “Jo”. Megjithatë, autopsia duket se mohon deklaratat e Samsonit.

“Një hematomë e madhe, gjithsesi një plagë që i atribuohet një goditjeje të marrë në vetullën e majtë, nga një grusht apo ndonjë send (i pari më shumë gjasa)…”, thotë prokurorja Maria Perna, duke cituar rezultatet e autopsisë së kryer.

“Një goditje tjetër në sy, një në buzë dhe gërvishtje të vogla në qafë, jo nga mbytja, por sikur të kishte pasur një përleshje… pastaj plagët me thikë… ka tre në qafë plus katër në faqe, plus plagë të tjera. Ajo gjithashtu kishte shenja në parakrahun e djathtë dhe thonj të thyer në dorën e majtë”.

Nga konstatimet e mjekësisë ligjore duket se Ilaria Sula u përpoq të mbrohej nga agresioni i ish-të dashurit të saj, ndoshta një tentativë për sulm seksual. Këtë e dëshmojnë gërvishtjet, goditjet në krahë dhe thonjtë e thyer.

Për më tepër, nuk do të ishte i besueshëm as versioni i djalit sipas të cilit viktima kishte shkuar në shtëpinë e Samsonit për një takim paqësor dhe më pas kishte qëndruar gjatë natës në shtëpinë e tij. Sipas hetuesve, Ilaria Sula ishte paraqitur në shtëpinë e Mark Samson për ta pyetur se si kishte guxuar t’i kontrollonte kompjuterin e saj në mungesë të saj, dhe nga këtu edhe argumenti që çoi në vrasjen e 22-vjeçares. Prandaj, vdekja do të datonte në mbrëmjen e 25 marsit dhe jo në mëngjesin e datës 26, siç deklaroi Samsoni.