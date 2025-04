E bujshme nga Argjentina: Wanda i ka bërë dhuratë Keita Balde dy Rolex me kartën e kreditit të Icardit

Në shkurtin e kaluar, gjatë një interviste në studiot e “Verissimo”, Keita Baldé i kërkoi falje bashkëshortes së tij për tradhtinë me Wanda Nara, duke përfshirë edhe një denoncim ndaj argjentinases. Thashethemet për Wandën, e cila ndërkohë është bërë zyrtarisht pjesë e “OnlyFans”, nuk ndalen.

Në qendër sërish është flirtimi me sulmuesin aktual të Monza, dikur bashkëlojtar me Ikardin tek Interi. “Wanda i ka dhuruar Keita-s dy ‘Rolex’, duke i blerë me kartën e kreditit të Icardit”, – është zbulimi i bërë nga emisioni “El Ejercito de la Mañana”, që transmetohet në Argjentinë. Një zbulim që me siguri nuk do t’i pëlqejë ish-sulmuesit të Interit, për 10 vite i martuar me bjonden argjentinase, me të cilën tashmë është në luftë të vërtetë, në proces divorci.

Kujtojmë se mes Wandës dhe Mauros po zhvillohet një betejë e vërtetë ligjore. Marsin e kaluar, Gjykata e Milanos pranoi kërkesën për ndarje të paraqitur nga sulmuesi aktual i Galatasaray. Procesi do të vazhdojë me seanca të tjera për të përcaktuar të gjitha çështjet që lidhen me jetën e çiftit, veçanërisht ato pasurore, pasi janë në lojë ndarja e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe diskutimi mbi pensionin ushqimor për dy vajzat e tyre.