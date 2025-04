Flick nuk relaksohet as me avantazhin 4-0: Kemi një detyrë të vështirë në Dortmund…

"Kam shumë besim te skuadra ime". Kjo ishte përgjigjja e prerë e Hansi Flick në konferencën për shtyp, para ndeshjes së kthimit të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve kundër Borussia Dortmundit. Sipas Niko Kovac, “mrekullitë ekzistojnë” dhe “gjithmonë ka surpriza”, por trajneri i Barcelonës ka një besim të verbër te futbollistët e tij.

“Kemi një skuadër shumë të mirë. Nëse jemi të përqendruar dhe luajmë siç dimë, do të kemi shumë mundësi për të kaluar në gjysmëfinale”, – vlerësoi gjermani.

Në tribunat e “Signal Iduna Park”, këtë të martë do të jenë 3.037 tifozë katalanas, përfshirë 2.125 anëtarë dhe 912 përfaqësues të klubeve të tifozëve (peñistas), që do ta ndihmojnë ekipin e tyre të arrijë në gjysmëfinalet e kompeticionit më të rëndësishëm europian për klube. Flick e "festoi" këtë entuziazëm, duke theksuar se projekti i tij ka rikthyer ëndrrat e mëdha për një tifozeri që prej kohësh nuk ndjente këtë emocion:

“Edhe në dhjetor erdhën shumë tifozë. Ky është një sinjal i mirë për ne. E ndjejmë lidhjen mes tifozëve dhe skuadrës. Na mbështesin në mënyrë fantastike dhe ekipi përgjigjet. Kjo lidhje është shumë e nevojshme. E shoh si diçka shumë pozitive”.

Flick gjithashtu lavdëroi figurën e Robert Lewandowskit në prag të një ndeshjeje shumë të rëndësishme për sulmuesin polak, që do të rikthehet në stadiumin ku ka luajtur nga viti 2010 deri më 2014: “Ndjehet kur ke një lojtar të këtij niveli në ekip. Është shumë profesionist dhe ka përvojë të madhe. Mbështetemi shumë te ai, çdo ditë tregon se çfarë lojtari është. I ka të gjitha cilësitë që e bëjnë një futbollist të madh. Është shembull i shkëlqyer për të tjerët”.

I pyetur mbi mundësinë për të përsëritur “sextete” (6 trofe) që arriti në vitin 2020 me Bayern Munich, Hansi Flick ishte sërish shumë i prerë: “E them gjithmonë, nuk jetoj në të kaluarën. Të mendosh për këtë do të thotë të mendosh për të ardhmen, ne jemi të përqendruar vetëm te ndeshja kundër Borussia Dortmundit”.

Nëse ka diçka që e karakterizon Barçën e tij, është fakti se e përballon çdo ndeshje si të ishte më e rëndësishmja. “Leganés”, – tha ai pas fitores bindëse 4-0 ndaj Borussia Dortmundit në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve, duke treguar se për të nuk ka kundërshtarë “të vegjël”.

Edhe këtë të hënë, në sallën e konferencës për shtyp, iu kërkua të shikonte përtej sfidës në Gjermani. Sidoqoftë, Flick nuk u lëkund as edhe një milimetër nga filozofia e tij: “Kemi ende një rrugë të gjatë përpara. Në La Liga kanë mbetur shumë javë, kemi edhe finalen e Kupës së Mbretit… E gjitha kjo është në të ardhmen. Tani për tani kemi një detyrë të vështirë në Dortmund, jemi të përqendruar te kalimi në gjysmëfinale”.