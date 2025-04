Zbardhet konflikti në Lezhë/ Dy të arrestuar dhe katër në kërkim për përplasje fizike me mjete të forta

Lezhë, 12 prill 2025 – Policia e Lezhës ka identifikuar dhe ndaluar personat e përfshirë në një konflikt të dhunshëm të ndodhur mesditën e djeshme, më 11 prill, në qytetin e Lezhës. Ngjarja, e ndodhur rreth orës 12:02, nisi fillimisht si një përplasje fizike dhe më pas eskaloi në dhunë me mjete të forta dhe përplasje me automjet.

Në vijim të hetimeve të thelluara nga Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja” dhe Forcën Kombëtare të Sigurisë, Njësia Shkodër, u arrestuan në flagrancë dy shtetas:

Fatjon Gjini, 34 vjeç, për veprat penale “Plagosje e rëndë me dashje” kryer në bashkëpunim, “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, “Prishja e qetësisë publike” dhe “Deklaratë e rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore”;

Ervin Nika, 37 vjeç, për veprat penale “Plagosje e rëndë me dashje” kryer në bashkëpunim, “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës” dhe “Prishja e qetësisë publike”.

Ndërkohë, janë shpallur në kërkim katër shtetas:

Redian Margjonaj, 20 vjeç, banues në Tale

Kevin Ndoka, 20 vjeç

A. D., 15 vjeç

A. M., 17 vjeç

Sipas Policisë, konflikti nisi pasi Fatjon Gjini dhe Ervin Nika goditën me mjete të forta Redian Margjonajn. Ky i fundit, bashkë me tre shokët e tij (të shpallur në kërkim), reaguan duke përplasur automjetin mbi Fatjon Gjinin dhe më pas e goditën atë me mjete të forta, duke i shkaktuar dëmtime fizike.

Policia e Lezhës po vijon punën për kapjen e personave në kërkim dhe për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.

Violent clash in Lezhë/ Two arrested and four declared wanted after a midday conflict Lezhë, April 12, 2025 – Lezhë Police has clarified the circumstances of a violent conflict that took place around midday on April 11 in the city center. The incident, which initially started as a physical altercation, escalated into the use of blunt objects and vehicular assault.

Following thorough investigations, in cooperation with the Special Force “Shqiponja” and the National Security Force (Shkodër Unit), police arrested two individuals:

Fatjon Gjini, 34 years old, charged with “Intentional grievous bodily harm in collaboration”, “Actions obstructing the discovery of the truth”, “Disturbance of public order”, and “False statement before a judicial police officer”;

Ervin Nika, 37 years old, charged with “Intentional grievous bodily harm in collaboration”, “Actions obstructing the discovery of the truth”, and “Disturbance of public order”.

Declared wanted:

Redian Margjonaj, 20 years old, resident of Tale

Kevin Ndoka, 20 years old

A. D., 15 years old

A. M., 17 years old

According to the police report, Fatjon Gjini and Ervin Nika first attacked Redian Margjonaj with blunt objects. In retaliation, Margjonaj and his three companions hit Gjini with a vehicle and continued to beat him with blunt objects, causing him physical injuries.

Lezhë Police continues its efforts to capture the wanted individuals and fully clarify the event. The case has been referred to the Prosecutor’s Office at the First Instance Court of General Jurisdiction in Lezhë for further proceedings.

Nëse do të përfshij edhe një përmbledhje me emrat dhe veprat në fund të lajmit, më thuaj!