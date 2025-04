Evropa nuk i beson SHBA-së: Gati për të goditur Silicon Valley

Varshavë – “Duke bërë gjithçka që duhet për të mbrojtur qytetarët dhe bizneset evropiane”. Mjaftuan këto fjalë të ministrit polak të ekonomisë, Andrzej Domnski (presidenti aktual i BE-së), në përfundim të takimit të Eurogrupit, për të kuptuar qartë synimet e Evropës në përballjen me Donald Trump për tarifat. Domethënë: gjithçka.

Fraza më e famshme e shqiptuar në vitin 2012 nga Mario Draghi ka ende një jehonë të fuqishme në angazhimin e presidentes së BQE-së, Christine Lagarde: “Ne jemi gjithmonë të gatshëm të përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion, siç kemi bërë në të kaluarën, për të garantuar çmimin dhe stabilitetin financiar, sepse njëra nuk mund të ekzistojë pa tjetrën”. Prandaj, askush nuk i beson sinqerisht gatishmërisë së deklaruar të presidentit amerikan për dialog. Unioni dëshiron të arrijë një marrëveshje, por po përgatitet për më të keqen. Dhe të gjithë e mbajnë mend se “ne nuk e donim këtë përplasje”.

Në fakt, Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, konfirmoi për Financial Times kërcënimin që tashmë ishte bërë i qartë nga Pallati Berlaymont: "Ne jemi gati të vendosim një taksë web". Nëse nuk arrihet një marrëveshje “plotësisht e balancuar”, Brukseli do të nisë gjithashtu një ofensivë ndaj kompanive të Big Tech si Google, Amazon, X dhe Apple – të gjitha kompani amerikane që manjati i ka veçanërisht të dashura. Pra, jo vetëm kundër-detyrime. Hakmarrja do të vinte gjithashtu me të ashtuquajturin “Instrument Shtrëngimi”, i aftë për të bllokuar të gjitha operacionet e kompanive amerikane në Evropë.

Por, pikërisht, Bashkimi do të preferonte të shmangte një përplasje në të cilën "të gjithë janë humbës". Dhe në fakt, tashmë të hënën e ardhshme, për të përshpejtuar procesin, komisioneri i tregtisë së BE-së, Maros Sefcovic, do të fluturojë drejt Uashingtonit për të rifilluar negociatat. Këtë herë, duke u bazuar në të dhëna reale. Tarifat efektive të SHBA-së, vuri në dukje Lagarde, deri dy javë më parë “ishin 3.5%, tani janë rritur në 3.8% bazuar në masat aktualisht në fuqi dhe ato që pritet të hyjnë së shpejti në fuqi. Kjo përfshin 10% në të gjithë sektorët, 25% në industrinë e automobilave dhe atë të naftës dhe çelikut”, por mund të rriten deri në 30% “nëse zbatohen ato rregulla që aktualisht janë pezulluar”.

Këtu hyjnë në lojë vlerësimet e Komisionit, që tregojnë qartë se një luftë tregtare do të linte shumë ‘viktima’ në terren, duke filluar nga vetë amerikanët. “PBB-ja e SHBA – theksoi Komisioneri për Çështjet Ekonomike, Valdis Dombrovskis – do të zvogëlohej nga 0.8% në 1.4% deri në vitin 2027. Ndikimi negativ në BE do të ishte më i ulët, rreth 0.2% të PBB-së. Nëse tarifat do të konfirmoheshin në mënyrë të përhershme, pasojat ekonomike do të ishin negative me 3.5% për BE-në, 6% për SHBA-në dhe 1.2% për PBB-në botërore, ndërsa tregtia globale do të binte me 7.7% brenda tre vitesh.”

Pikërisht për shkak se besimi ndaj Shtëpisë së Bardhë është aktualisht në nivelin më të ulët, Evropa po përgatitet gjithashtu për të hapur tregje të reja. Dhe dje u konfirmua samiti BE-Kinë, i cili do të mbahet në Pekin në fund të korrikut. “Dragoi” po bëhet një opsion zëvendësues nga pikëpamja e eksporteve.

Ndërkohë, tregjet financiare mbeten në trazira. Presidentja e BQE-së ka minimizuar rreziqet mbi çmimet e bonove të qeverive, ndërsa Dombrovskis përjashtoi, të paktën për momentin, një pezullim total të Paktit të Stabilitetit si ai gjatë pandemisë./La Repubblica