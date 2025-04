Aksident me vd*ekje në Berat, përplasen dy makina, ndërron jetë një prej shoferëve

Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Moravë të Beratit, teksa raportohet se një 50-vjeçar ka ndërruar jetë në spital si pasojë e përplasjes së fortë.

Mësohet se janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin F. P., 31 vjeç, me automjetin me drejtues shtetasin E. I., 50 vjeç.

Ky i fundit ka marrë plagë të rënda dhe është transportuar drejt spitalit, ku ka humbur jetën më pas.

Njoftimi i policisë:

Informacion paraprak/Rreth orës 07:30, në fshatin Moravë, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin F. P., 31 vjeç, me automjetin me drejtues shtetasin E. I., 50 vjeç. Si pasojë është dëmtuar 50-vjeçari, i cili është në kujdesin e mjekëve, aktualisht në gjendje të rëndë shëndetësore. Grupi hetimor po punon në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave të rastit.