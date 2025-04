Konflikt mbi pronësinë shkaku i dyshuar i vrasjes së Vladimir Topjanës në Itali

Vladimir Topjana dyshohet të jetë vrarë për motive pronësie, raportojnë mediat italiane.

Shqiptari u ekzekutua me armë zjarri mbrëmjen e së dielës përpara në lokali në Fontanafredda, ndërsa në pranga si autor është vënë 34-vjeçari Rogert Shota nga Fushë-Kruja.

Në pranga është vënë edhe babai i 34-vjeçarit, Pren Shota, pasi ndodhej në automjet me të. Sipas informacioneve, 43-vjeçari kishte dalë me djalin 17-vjeçar për të parë ndeshjen Roma-Juventus dhe teksa po fliste me një të afërm në parkingun e makinave mbërriti një makinë e bardhë.

Ata nisën të debatonin me 43-vjeçarin kur papritur një prej tyre doli nga makina nxori një armë dhe qëlloi në kokë Vladimir Topjanën. Autori tentoi të arratisej me automjet, por u kap më vonë nga policia. Brenda mjetit është gjetur një armë Beretta 7.65, e cila ishte vjedhur gushtin e kaluar në Bagnocavallo (Ravena).

Disa ditë para se të ndodhte ngjarja, Vladimir Topjana kishte qenë në Fushë Arrëz, dhe më pas ka udhëtuar drejt Italisë, atje ku edhe punonte.