Horoskopi ditor nga Susan Miller, e mërkurë, 19 mars 2025

Dita e sotme sjell ndryshime të rëndësishme dhe mundësi të reja për të gjitha shenjat e zodiakut. Ndikimi i dy planetëve të brendshëm që janë retrogradë dhe afrimi i një eklipsi në Dash do të sjellin ndryshime të thella në marrëdhënie, karrierë dhe vendime jetësore.

Zbulo më poshtë se çfarë kanë rezervuar yjet për ty në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Sot ke shumë çështje për të zgjidhur, pasi dy planetë të brendshëm janë retrogradë në shenjën tënde dhe në 10 ditët e ardhshme do të ketë një eklips në Dash në të njëjtin grad. Një fillim i ri po vjen, por mund të mos dish ende si ta menaxhosh këtë ndryshim. Është koha të rikthesh pas dhe të rishikosh një marrëdhënie të rëndësishme për të kuptuar se në cilën drejtim dëshiron ta çosh. Kjo mund të kërkojë guxim dhe besim, por duhet të shprehësh ndjenjat e tua më të thella pa frikë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Sot mund të kuptosh se disa nga miqtë e tu nuk janë aq të dhembshur apo të ndjeshëm sa je ti. Kjo mund të të bëjë të rimendosh se sa energji dëshiron të japësh në disa marrëdhënie. Edhe pse mund të të vijë e vështirë ta pranosh këtë realitet, sot ke fuqinë për ta përballuar atë. Je një person shumë bujar, por ndonjëherë përpjekja për të shpëtuar gjithmonë dikë tjetër mund të bëhet e lodhshme. Vetëm ti mund të vendosësh deri në çfarë mase je i gatshëm të japësh.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Për vite me radhë, nuk ke qenë i sigurt për drejtimin e karrierës tënde, por kjo ditë mund të sjellë një moment të madh zbulimi. Dielli do të ndriçojë përmes mjegullës së Neptunit dhe do të të ndihmojë të kuptosh rrugën e duhur që duhet të ndjekësh. Intuita do të të ndihmojë të marrësh vendimin e duhur, por mos harro të përdorësh edhe logjikën. Kombinimi i tyre do të jetë thelbësor për të siguruar suksesin tënd.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Prej kohësh je në një udhëtim drejt një ndërgjegjeje më të lartë dhe një qëllimi më të thellë falë ndikimit të Neptunit në shtëpinë tënde filozofike. Megjithatë, nëse ndonjë figurë shpirtërore ka tentuar të të çojë në drejtim të gabuar, sot nuk do ta lejojë ta bëjë. Si një shenjë uji, je shumë i lidhur me energjitë dhe rrjedhën e ngjarjeve, kështu që mund t’i besosh ndjenjave të tua për të bërë zgjedhjet e duhura. Një epifani e papritur mund të ndodhë sot, duke të ndihmuar të dallosh të vërtetën nga iluzioni.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Çështjet e parave të përbashkëta me një partner romantik apo biznesi, ose me institucionet financiare, nuk kanë qenë të qarta për një kohë të gjatë. Dukej sikur gjithmonë kishte diçka që të pengonte të shihje të gjithë panoramën. Por kjo situatë mund të ndryshojë sot. Nëse papritur gjen veten me një tepricë financiare, mund të vendosësh ta përdorësh për të dhuruar për një kauzë bamirësie. Kjo do të ishte një mënyrë e përkryer për të shfrytëzuar energjinë pozitive të Diellit që bashkohet me Neptunin, dhe gjithashtu mund të të sjellë shpërblime të papritura.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Sot do të ndjesh një valë emocionesh të ndjeshme, ndërsa Dielli vendoset në harmoni me Neptunin në sektorin tënd të marrëdhënieve. Butësia dhe ndjeshmëria do të jenë çelësi i ditës. Kjo nuk vlen vetëm për dashurinë, por edhe për marrëdhëniet e biznesit. Nëse ke një partner biznesi, tani mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj nevojave të njëri-tjetrit dhe të bëni kompromise më të mira për të avancuar me sukses.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Pas viteve të tëra konfuzioni ose të sakrifikimit të gjithçkaje për punën, më në fund mund të shohësh dritën në fund të tunelit. Nëse ke qenë tepër i përkushtuar ndaj të tjerëve, sot mund të kuptosh se është koha për të bërë një ndryshim të madh. Ky ndryshim mund të ndikojë edhe në një partneritet të rëndësishëm, pasi Mërkuri dhe Venusi po lëvizin në këtë sektor të grafikut tënd. Besoj instinktit tënd, pasi është koha të vendosësh për të ardhmen tënde dhe për atë që është më e mira për ty.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Sot është dita për të shprehur veten në mënyrën më të vërtetë dhe të sinqertë. Nëse ke qenë i pasigurt për vendin tënd në botë, tani mund të kuptosh se të gjithë jemi të lidhur në një mënyrë ose tjetër, dhe kjo të sjell një ndjenjë më të fortë besimi tek vetja. Qëllimi yt në këtë jetë mund të bëhet më i qartë kur fillon të shqyrton marrëdhëniet me njerëzit përreth. Sot, do të ndjesh një empati dhe ndjeshmëri të thellë, veçanërisht ndaj fëmijëve. Nëse ke fëmijë ose punon me ta, do të zbulosh se të sjellin më shumë gëzim se zakonisht.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Nëse ti ose një partner jeni duke menduar për një ndryshim në karrierë, por ende nuk e keni vendosur kohën dhe destinacionin, sot mund të bësh përparim të madh. Jeta në shtëpi ka qenë e paqëndrueshme për shumë vite, por sot mund të marrësh një lajm të rëndësishëm që sjell qartësi. Kjo mund të përfshijë ndonjë projekt ndërtimi ose blerje shtëpie që nuk ishte planifikuar mirë më parë. Gjithashtu, nëse një prind ka pasur nevojë për ndihmën tënde, sot mund të mësosh se ata po përmirësohen dhe po ia dalin më mirë se më parë.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Si Bricjap, zakonisht ke një mënyrë të rreptë të të menduarit dhe mendimet e tua janë të forta dhe të palëkundura, por sot mund të përjetosh një ndryshim të madh në perspektivën tënde. Një qasje më e butë dhe më e hapur ndaj gjërave mund të të ndihmojë të kuptosh se mendimet që ke pasur për vite me radhë mund të mos jenë më të vlefshme. Ky ndryshim nuk do të jetë i vështirë për ty, përkundrazi, mund të të çojë në një zhvillim të madh personal. Sot, do të shohësh se rëndësia e të qenit fleksibël dhe mendjehapur është një pjesë e rëndësishme e rritjes tënde personale.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Të ardhurat e tua mund të kenë qenë të paqëndrueshme për shumë vite, por sot mund të marrësh një lajm të rëndësishëm që sjell qartësi. Dielli po ndriçon sektorin e financave të tua, duke të ndihmuar të kuptosh se si mund të organizosh më mirë buxhetin dhe të vendosësh prioritetet financiare. Në fund të fundit, ti shpenzon para për atë që vlerëson më shumë, dhe sot mund të vendosësh të kërkosh një punë më të paguar që të të sigurojë më shumë fleksibilitet financiar.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Si një nga shenjat më të ndjeshme të zodiakut, ti shpesh jep gjithçka për të ndihmuar të tjerët. Por sot mund të fillosh të mendosh për koston që ka pasur kjo për ty. Do të përjetosh disa zbulime të rëndësishme, dhe kjo do të të ndihmojë të vendosësh kufij më të shëndetshëm. Ti gjithmonë do të mbetesh një shpirt i mirë dhe bujar, por tani e tutje do të dish më mirë se kujt vlen t’i japësh energjinë dhe kohën tënde. Kjo mund të shënojë fundin e një periudhe të vështirë, ku më në fund vendos të mbyllësh një kapitull të lodhshëm në jetën tënde dhe të rifillosh me një mendje më të qartë. /noa.al