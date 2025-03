Plagosja e tre pesonave me armë në klubin e natës, dorëzohet në polici shqiptari në Greqi

Athinë, 17 mars 2025– Një 39-vjeçar shqiptar, i kërkuar për tentativë vrasje, ka dorëzuar veten me avokatin e tij në autoritetet greke të hënën, pasi ishte nën hetim për një ngjarje të rëndë të ndodhur në dhjetor të vitit 2023.

I dyshuari akuzohet për përfshirje në një të shtëna me armë që ndodhi jashtë një klubi nate në lagjen athinase të Gazit, ku një person hapi zjarr ndaj tre burrave nga Kreta pas një sherri. Ngjarja ndodhi më 16 dhjetor të vitit të kaluar, rreth orës 7 të mëngjesit, kur i dyshuari dhe një bashkëpunëtor iu afruan viktimave me një makinë. Pas një përleshjeje verbale, njëri nga të dyshuarit goditi një nga anëtarët e grupit të viktimave, ndërsa i dyshuari i dytë nxori një armë dhe qëlloi, duke i plagosur ata.

Policia greke gjeti katër gëzhoja në vendin e ngjarjes, dhe viktimat u dërguan menjëherë në spital për trajtim mjekësor. Të dy të dyshuarit janë të njohur për autoritetet dhe kanë histori kriminale. 39-vjeçari ka një të kaluar të ngarkuar me akuza për krime në Shqipëri, duke përfshirë një dënim me burg për grabitje me armë. Ndërkohë, 34-vjeçari, i dyshuari tjetër, është i përfshirë në akuza të shumta, përfshirë trafikimin e qenieve njerëzore dhe tentativën për vrasje.

Sipas hetimeve të policisë, autoritetet besojnë se 39-vjeçari ishte personi që ka shtënë me armë në vendngjarje. Ai aktualisht përballet me akuza të rënda dhe është marrë në paraburgim, ndërkohë që hetimi vazhdon për të sqaruar të tjera detaje rreth ngjarjes. min e hetimeve.