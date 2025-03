Rubio: Për të arritur paqen në Ukrainë, Evropa duhet të heqë sanksionet ndaj Rusisë

Sekretari amerikan i Shtetit: Vendimi për paqen kërkon një rol aktiv nga Evropa

UASHINGTON – Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, foli për zhvillimet e fundit në Ukrainë gjatë një konference me gazetarët, raporton noa.al. Rubio diskutoi armëpushimin e propozuar mes Ukrainës dhe Rusisë dhe nuk nguroi të prekë hapat e ardhshëm, të cilët mund të sjellin sfida për Evropën.

"Evropianët kanë vendosur një sërë sanksionesh ndaj Rusisë, dhe është e qartë se në çdo negociatë, e cila shpresoj se do të arrihet, çështja e sanksioneve do të vihet në tryezë. Për të mos përmendur çështjen e aseteve të ngrira," deklaroi Rubio.

"Për të arritur paqen në Ukrainë, Evropa duhet të marrë një vendim për këto sanksione. Prandaj, është thelbësore që ata të jenë pjesë aktive e këtij procesi," tha ai nga aeroporti Shannon në Irlandë, ku ndaloi shkurtimisht gjatë kthimit në SHBA.

Roli i Evropës dhe premtimet për sigurinë e Ukrainës

Rubio theksoi gjithashtu se Evropa ka bërë premtime të rëndësishme në lidhje me sigurinë e Ukrainës, të cilat pritet të diskutohen në vazhdim. "Evropianët duhet të jenë pjesë e bisedimeve, sepse garancitë që ata kanë dhënë për Ukrainën do të jenë pjesë e debatit ndërsa ecim përpara," tha ai.

Lidhur me marrëveshjen e armëpushimit 30-ditor mes Ukrainës dhe Rusisë, Rubio tha se tani pritet përgjigja e Moskës. "Nëse Rusia thotë ‘po’, ky do të ishte një lajm i shkëlqyer dhe do të fillonim menjëherë punën për zbatimin e tij," deklaroi ai.

Por nëse përgjigja e Kremlinit është negative, atëherë, sipas Rubio-s, "do të duhet të analizojmë situatën dhe të kuptojmë qëllimet e tyre të vërteta. Nëse ata refuzojnë, kjo do të na tregojë shumë për qasjen dhe synimet e tyre."

Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk duan të spekulojnë mbi një përgjigje negative përpara se Moska të japë një përgjigje zyrtare. "Nëse Rusia refuzon, atëherë do të duhet të marrim vendime të reja në bazë të kësaj situate. Por nuk jemi ende aty. Shpresojmë që përgjigja të jetë ‘po’," theksoi Rubio.

Presioni mbi Rusinë dhe rëndësia e negociatave

Rubio vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara kanë bindur Ukrainën të ulet në tryezën e negociatave dhe se tani është radha e Rusisë. "Nëse Rusia pranon armëpushimin dhe ndalon bombardimet, atëherë do të jetë një ditë e mirë për gjithë botën," u shpreh ai.

Megjithatë, ai paralajmëroi se procesi i negociatave nuk do të jetë i lehtë. "Askush nuk pretendon se këto bisedime do të jenë të shpejta apo të thjeshta, por fakti që kemi arritur në këtë pikë është një hap i rëndësishëm," tha Rubio.

I pyetur për mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja ndaj Rusisë nëse Moska refuzon armëpushimin, ai u përgjigj: "Sanksionet aktuale janë ende në fuqi. Nuk mendojmë se është e dobishme të kërcënojmë me masa të reja në këtë fazë, por do të vlerësojmë çdo hap në varësi të zhvillimeve."

Rubio përfundoi duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme. "Evropa, SHBA dhe Ukraina janë në një linjë të përbashkët për të sjellë paqen. Tani presim që edhe Rusia të bëjë pjesën e saj," tha ai. /noa.al