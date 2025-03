Trump: Ekipi amerikan ka shkuar në Moskë për bisedime mbi armëpushimin Rusi-Ukrainë

Zyrtarët amerikanë janë nisur drejt Rusisë për të diskutuar një armëpushim të mundshëm në Ukrainë, sipas presidentit Donald Trump, raporton noa.al duke cituar deklaratën e tij sot në Shtëpinë e Bardhë.

Lajmi vjen pasi zyrtarët ukrainas ranë dakord për një armëpushim 30-ditor pas një takimi të rëndësishëm me përfaqësuesit amerikanë në Arabinë Saudite.

Më herët, Sekretari i Shtetit Marco Rubio deklaroi se "topi është në fushën e Rusisë" dhe se SHBA beson se e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund luftimeve është përmes negociatave të paqes.

Kremlini ka konfirmuar se po shqyrton propozimin për armëpushim dhe ka lënë të hapur mundësinë e një telefonate mes Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin.

Pas takimit në Jeddah, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se tani i takon SHBA-së të bindë Rusinë që të pajtohet me këtë propozim.

Trump: Mesazhe pozitive, por situata mbetet serioze

Duke folur nga Zyra Ovale gjatë një takimi me Kryeministrin e Irlandës, Micheál Martin, Trump tha se ka marrë "mesazhe pozitive" në lidhje me një armëpushim të mundshëm, por shtoi se "një mesazh pozitiv nuk do të thotë asgjë" dhe se situata mbetet e ndërlikuar.

Ai nuk dha detaje mbi zyrtarët amerikanë të përfshirë në negociata, por sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, konfirmoi se Sekretari i Sigurisë Kombëtare, Mike Waltz, ka zhvilluar bisedime me homologun e tij rus.

Një burim i njohur me situatën i tha BBC-së se i dërguari amerikan për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, do të udhëtojë drejt Moskës për negociata pas takimeve në Jeddah.

Shtëpia e Bardhë konfirmoi planet të mërkurën, duke theksuar se "Rusisë i bëhet thirrje të nënshkruajë këtë marrëveshje, pasi ky është momenti më i afërt që kemi qenë me paqen në këtë luftë".

Putin shqyrton propozimin, Trump paralajmëron presion ekonomik mbi Moskën

Kremlini ka thënë se po shqyrton detajet e armëpushimit dhe se vendimi do të komunikohet në ditët e ardhshme "nëpërmjet kanaleve të ndryshme", sipas zëdhënësit Dmitry Peskov.

Ndërkohë, Trump tha se një armëpushim do të ishte i arsyeshëm për Rusinë, duke shtuar – pa dhënë shumë detaje – se "ka shumë dobësi për Rusinë".

"Ne kemi një situatë shumë komplekse, por kemi bërë përparim. Kemi diskutuar gjithashtu çështjen e territoreve dhe aspekte të tjera të saj. E dimë cilat janë zonat për të cilat po flasim, qoftë për tërheqje apo jo," shtoi Trump.

Si pjesë e presionit ndaj Moskës, ai paralajmëroi se mund të vendosë masa financiare kundër Rusisë.

"Kjo do të ishte shumë e keqe për Rusinë," tha ai. "Por nuk dua ta bëj këtë, sepse dua të arrijmë paqen."

Ndihma ushtarake për Ukrainën rifillon pas pauzës së shkaktuar nga tensionet

Takimi në Jeddah ishte i pari midis zyrtarëve amerikanë dhe ukrainas pas një takimi të tensionuar më 28 shkurt, ku Trump, Zelensky dhe Zëvendëspresidenti JD Vance debatuan ashpër për konfliktin dhe ndihmën ushtarake.

Pauza në ndihmën amerikane u hoq pas takimit të fundit dhe Trump tani beson se Zelensky dhe qeveria ukrainase po synojnë realisht paqen.

Luftimet vazhdojnë në Ukrainë

Megjithëse negociatat për një armëpushim të mundshëm po vazhdojnë, luftimet mbeten intensive në terren.

Forcat ruse kanë kryer sulme me dronë dhe raketa në disa rajone, duke goditur objektiva në Kryvyy Rih (vendlindja e Zelensky), Odesa, Dnipropetrovsk dhe Kharkiv.

Ndërkohë, përleshjet vazhdojnë edhe në rajonin e Kurskut në Rusi, ku Moska pretendon se trupat e saj po avancojnë dhe po rimarrin territore nga forcat ukrainase.

Një marrëveshje për paqe apo thjesht një tjetër bllokim diplomatik?

Ndërsa negociatat për një armëpushim të mundshëm po intensifikohen, mbetet për t’u parë nëse Rusia do ta pranojë marrëveshjen e propozuar nga SHBA dhe Ukraina apo nëse bisedimet do të mbeten në një ngërç diplomatik. /noa.al